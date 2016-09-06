+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 06 сентября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Иркутский номинал

Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по выбору символов новых банкнот

Автор: ИА «Сибирские новости»

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора.

В их число вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор); Волгоград (скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган); Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский); Иркутск (озеро Байкал и бабр); Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет); Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка); Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»); Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический); Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра); Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провёл фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от Сахалина до Калининграда. В неё вошло 6000 респондентов из населённых пунктов всех типов – от сёл до городов-миллионников.

«В ходе проведения опроса вы­яснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», – пояснил глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. «Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры рес­пондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», – рассказал о ходе голосования Александр Ослон.

Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.

«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернётся нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту», – сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Ещё один способ – прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.

Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Детали

Иркутский номинал

Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по выбору символов новых банкнот

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора...

06.09.2016, Иркутский репортер
Детали

Наука на службе земли

Научные учреждения, занятые разработкой новых технологий в сельском хозяйстве, получат поддержку из областного бюджета

Министерство сельского хозяйства Иркутской области планирует ввести с 2017 года государственную поддержку за внедрение в сельскохозяйственное производство новых научных разработок...

06.09.2016, Губерния
Детали

Пятая четверть на свежем воздухе

В регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании

930 оздоровительных учреждений работали этим летом в Иркутской области. За время школьных каникул в них отдохнуло более 130 тысяч детей. Кроме этого почти столько же детей побывало на туристических слётах, фестивалях и экскурсиях...

06.09.2016, Губерния
Детали

Недружелюбная среда

Губернатор Сергей Левченко экономит на инвалидах

Только 20 рабочих мест для инвалидов планируется оборудовать за весь 2016 год в Иркутской области. Точно такое же число новых пространств для работы людей с ограниченными возможностями правительство региона...

31.08.2016, Восточно-Сибирская правда
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны музеев на интернет ресурсе obzorgoroda.su

литиевые аккумуляторы 14 а/ч 60 w

"ААБл 3х35(ож)+1х25(ож)-1"

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний