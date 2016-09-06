+ добавить комментарий

Иркутский номинал

Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по выбору символов новых банкнот

Автор: ИА «Сибирские новости»

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора.

В их число вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор); Волгоград (скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган); Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский); Иркутск (озеро Байкал и бабр); Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет); Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка); Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»); Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический); Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра); Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провёл фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от Сахалина до Калининграда. В неё вошло 6000 респондентов из населённых пунктов всех типов – от сёл до городов-миллионников.

«В ходе проведения опроса вы­яснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», – пояснил глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. «Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры рес­пондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», – рассказал о ходе голосования Александр Ослон.

Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.

«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернётся нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту», – сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Ещё один способ – прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.

Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.