+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Туманное прошлое
История и возраст домов, снесённых на улице Чехова, так и остались неизвестным
В минувший вторник на улице Чехова прохожие останавливались и фотографировали на камеры мобильных телефонов снос двух деревянных домов. Признанные аварийными «деревяшки» по адресам: Чехова, 1а, и Чехова, 1б, спешно и навсегда выбыли из областного центра. Многие зеваки обращали внимание на то, что, вопреки правилам демонтажа зданий, площадка, где велись работы, не была даже огорожена ничем, кроме ленты. На глазах у проходящих мимо людей крыша, стены, резные наличники под ударами ковша экскаватора падали прямо на тротуар.
О том, что два деревянных здания вскоре будут снесены, было известно ещё в июле. В это время на домах появились таблички с просьбой освободить помещение, так как в ближайшее время будет произведён демонтаж домов. По информации пресс-службы администрации города Иркутска, дома были признаны аварийными, а жителей из ветхих двухэтажных «деревяшек» переселили в Ново-Ленино ещё год назад. Жильцы шестиквартирного дома на Чехова, 1а, переехали в апреле 2015 года, а люди, проживающие в трёх квартирах соседнего дома, покинули здание в мае прошлого года.
Двор между зданиями никогда не пустовал. Там то бездомные распивали, то жильцы соседних многоэтажек гуляли с домашними животными. Пенсионер Николай, который каждый вечер выходил во двор с кроликом, рассказал, что год назад, когда жильцы освободили свои квартиры, дом был отключён от системы электроснабжения. Но в начале лета приехали электрики, провели провода, и вечерами на втором этаже дома на Чехова, 1а, постоянно горел свет.
От снесённых домов не осталось даже строительного мусора. Что воздвигнут на этом месте, неизвестно
Руководитель клуба молодых учёных «Альянс» Алексей Петров, автор проекта «Прогулки старому Иркутску», заинтересовался судьбой строений. По его словам, в доме по Чехова, 1а, ещё в июле жили родственники семей, переселённых в Ново-Ленино.
«Владельцы некоторых квартир сдавали их своим родственникам, чтобы в доме совсем всё не разворовали. Пока в здании никто не живёт, оно быстрее уничтожается, – говорит Алексей Петров. – Так произошло с домом по Чехова, 1б».
Однако старания по поддержанию в доме порядка оказались напрасными. На прошлой неделе старые деревянные дома превратились в груду обломков. Лишь дом по адресу: Чехова, 3, такое же деревянное двухэтажное строение, до сих пор стоит, и в нём продолжают жить люди. Алексей Петров выяснил, что это здание является памятником истории – усадьбой купца Рязанцева. Построено оно было в 1880-х годах. В 1995 году дом был причислен к вновь выявленным памятникам.
– О самой купеческой семье Рязанцевых мне ничего не известно, в архиве их фамилия мне не встречалась. Непонятно, на что купец нажил свой капитал, – рассказывает Петров. – Есть мнение, что в снесённых домах могла жить обслуга Рязанцева, но документально это не подтверждено. Мы можем предполагать, что дома по Чехова, 1а, и Чехова, 1б, были построены тогда же, когда и на Чехова, 3. Они как минимум довоенные, потому что, по словам соседей, в годы войны туда заселялись люди.
От снесённых домов не осталось даже строительного мусора. Что воздвигнут на этом месте, неизвестно. В городской администрации сообщили, что, в соответствии с генпланом, это зона застройки малоэтажных многоквартирных домов до четырёх этажей. Конкретных планов на участок у муниципалитета пока нет.
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