+ добавить комментарий

Туманное прошлое

История и возраст домов, снесённых на улице Чехова, так и остались неизвестным

Автор: Мария ПАНАРИНА

В минувший вторник на улице Чехова прохожие останавливались и фотографировали на камеры мобильных телефонов снос двух деревянных домов. Признанные аварийными «деревяшки» по адресам: Чехова, 1а, и Чехова, 1б, спешно и навсегда выбыли из областного центра. Многие зеваки обращали внимание на то, что, вопреки правилам демонтажа зданий, площадка, где велись работы, не была даже огорожена ничем, кроме ленты. На глазах у проходящих мимо людей крыша, стены, резные наличники под ударами ковша экскаватора падали прямо на тротуар.

О том, что два деревянных здания вскоре будут снесены, было известно ещё в июле. В это время на домах появились таблички с просьбой освободить помещение, так как в ближайшее время будет произведён демонтаж домов. По информации пресс-службы администрации города Иркутска, дома были признаны аварийными, а жителей из ветхих двухэтажных «деревяшек» переселили в Ново-Ленино ещё год назад. Жильцы шестиквартирного дома на Чехова, 1а, переехали в апреле 2015 года, а люди, проживающие в трёх квартирах соседнего дома, покинули здание в мае прошлого года.

Двор между зданиями никогда не пустовал. Там то бездомные распивали, то жильцы соседних многоэтажек гуляли с домашними животными. Пенсионер Николай, который каждый вечер выходил во двор с кроликом, рассказал, что год назад, когда жильцы освободили свои квартиры, дом был отключён от системы электроснабжения. Но в начале лета приехали электрики, провели провода, и вечерами на втором этаже дома на Чехова, 1а, постоянно горел свет.

От снесённых домов не осталось даже строительного мусора. Что воздвигнут на этом месте, неизвестно Автор фото: Николай БРИЛЬ

Руководитель клуба молодых учёных «Альянс» Алексей Петров, автор проекта «Прогулки старому Иркутску», заинтересовался судьбой строений. По его словам, в доме по Чехова, 1а, ещё в июле жили родственники семей, переселённых в Ново-Ленино.

«Владельцы некоторых квартир сдавали их своим родственникам, чтобы в доме совсем всё не разворовали. Пока в здании никто не живёт, оно быстрее уничтожается, – говорит Алексей Петров. – Так произошло с домом по Чехова, 1б».

Однако старания по поддержанию в доме порядка оказались напрасными. На прошлой неделе старые деревянные дома превратились в груду обломков. Лишь дом по адресу: Чехова, 3, такое же деревянное двухэтажное строение, до сих пор стоит, и в нём продолжают жить люди. Алексей Петров вы­яснил, что это здание является памятником истории – усадьбой купца Рязанцева. Построено оно было в 1880-х годах. В 1995 году дом был причислен к вновь выявленным памятникам.

– О самой купеческой семье Рязанцевых мне ничего не известно, в архиве их фамилия мне не встречалась. Непонятно, на что купец нажил свой капитал, – рассказывает Петров. – Есть мнение, что в снесённых домах могла жить обслуга Рязанцева, но документально это не подтверждено. Мы можем предполагать, что дома по Чехова, 1а, и Чехова, 1б, были построены тогда же, когда и на Чехова, 3. Они как минимум довоенные, потому что, по словам соседей, в годы войны туда заселялись люди.

От снесённых домов не осталось даже строительного мусора. Что воздвигнут на этом месте, неизвестно. В городской администрации сообщили, что, в соответствии с генпланом, это зона застройки малоэтажных многоквартирных домов до четырёх этажей. Конкретных планов на участок у муниципалитета пока нет.