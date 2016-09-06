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Иркутский репортер: 06 сентября 2016

Общество

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В первый класс с «Сибирячком»

Автор: Ирина Солнцева

В начале сентября тематические занятия в первых классах школ Иркутска, посёлков Маркова и Усть-Ордынского вместе с учителями проводили сотрудники редакции детского журнала «Сибирячок». Игры с виртуальным литературным героем, совместное рождение сказок, викторины на сообразительность и знание природы и истории родного края, а также журналы в подарок – это обычная практика неформального знакомства с новыми читателями работников «Сибирячка».

Встречи с юными друзьями журнала в этом году увеличились как качественно, так и количественно. А всё потому, что 2016 год для «Сибирячка» – юбилейный, изданию исполнилось 25 лет. Конкурсы детского творчества, литературные гостиные, пресс-конференции, праздничные вкладыши к журналу бесперебойно сменяли друг друга. Отметим, что экспертный совет медийного проекта «Золотой фонд прессы», в состав которого входят авторитетные преподаватели факультетов журналистики российских университетов, в этом году вручил главному редактору журнала Татьяне Тихоновой «Знак отличия» первой степени.

«Сибирячок» сохраняет традиции качественного детского чтения, приобщения к общечеловеческим духовным ценностям, богатому наследию литературы, искусства, культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Каждый номер журнала – оригинальный творческий проект редакции. Известные рубрики журнала – «Детское чтение», «Беседа о главном», «Славные в Сибири имена», «Пенаты», «Сказка Сибирячка» и другие давно полюбились разным поколениям читателей. Творческая находка редакции – выпуск ярких познавательных вкладок об истории города, его символике, традиционных народных промыслах Сибири, творчестве иркутских писателей.

На вопрос, как удаётся выпускать издание на высоком уровне, Тать­яна Тихонова отвечает: «Всё в нашем журнале наполнено радостью открытий, любви к ребёнку, родному краю. О природной, душевной красоте Сибири и сибиряков пишут взрослые и совсем юные авторы. 

В загадках, пословицах, сказках – мудрость поколений. В детских рисунках – удивительно тонкий, пронзительный взгляд на то, что нас окружает. Творческие конкурсы помогают находить новых авторов, открывать удивительное в хорошо известном, восхищаться детской фантазией, наслаждаться задушевностью слова писателя и поэта».

Четверть века журнал поддерживает традиции просветительских изданий, сформированных ещё во времена Николая Новикова, выпустившего в 18-м веке первое в России детское издание. На страницах «Сибирячка» – лучшее, что может дать литература для духовного развития ребёнка, его сердца и разума. К тому же журнал уже давно стал визитной карточкой Иркутской области на культурной карте страны.

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