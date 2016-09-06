Ещё 20 лет назад при сопоставимых с сегодняшними объёмах заготовки древесины бюджет Иркутской области на 38 процентов формировался от деятельности лесной отрасли...

«Вот и лето пролетело, наступил учебный год, но и осень нам немало дней хороших принесёт», – раздавалось утром первого сентября во множестве школьных дворов. Церемония, ритуал, кажется...

Более 80% жилых домов в Иркутске уже готовы к началу отопительного сезона. Как отметил на расширенном заседании мэр города Дмитрий Бердников, в нынешнем году коммунальные службы более эффективно, чем в прошлом...