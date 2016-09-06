Живое дело вместо компьютерных игр

Автор: Ирина Зырянова

В первые дни нового учебного года в 17 пилотных школах Иркутской области состоялась презентация общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Новая организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрас­тающего поколения. В состав координационного совета РДШ вошли представители большинства организаций, занимающихся работой со школьниками, а председателем выбран герой РФ лётчик-космонавт Сергей Рязанский. На сегодняшний день во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные отделения РДШ.

День знаний, прошедший 1 сентября во всех школах Приангарья, стал ещё и отправной точкой работы Российского движения школьников. Региональный координатор движения Оксана Бичевина уверена, что система образования к новому качественному повороту в сторону воспитательной работы готова: «Наши школы и не ждали никаких распоряжений и указов.

У каждого образовательного учреждения есть полезное, центрообразующее направление деятельности: экологическое, патриотическое, эстетическое… Просто РДШ даст возможность объединить усилия не только в рамках школы, но выйти за пределы города и даже региона».

Вместе с представителями министерства образования Иркутской области, Международного союза детских общественных объединений миссия РДШ посетила пилотные школы. Яркая, оригинальная символика, рассказ о целях и задачах организации вызвали интерес у детей и педагогических коллективов.

Директор школы № 55 Ольга Пис­кунова вспомнила своё советское детство, в котором были и пионерские акции, и комсомольские мероприятия: «Мы всегда понимали, что коллективные усилия на благо общего полезного дела делают нас настоящими людьми – неравнодушными, активными, думающими, нужными. Сегодняшним детям этого не хватает. Не компьютерные баталии, а живое дело и вечные ценности помогают ребёнку стать гармоничной личностью».

На первом этапе работы лидерами РДШ станут члены Российского Союза Молодёжи. Как некогда комсомольцы, они будут курировать, направлять, а главное – помогать своим младшим товарищам. Программа обучающих семинаров и практических занятий для участников нового движения уже составлена.