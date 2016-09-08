Иосиф Кобзон, Герой Труда России, Народный артист СССР: «Умные и талантливые люди – основа развития региона»

Во все времена лучшие люди думали о будущем России. Сегодня мы стоим на пороге нового этапа в судьбе нашей страны. Именно сейчас важно решить, каким путём мы вместе пойдём в будущее.

Я всегда был и остаюсь убеждён, что уровень культуры и образования коренным образом влияет на благополучие государства. История России полностью доказывает это утверждение. Каждый раз прорывы в экономике и производстве совпадали с культурным и научным рассветом. Я знаю об этом не понаслышке. Мне выпало счастье самому увидеть, как в сибирской тайге рождались города. Люди возводили огромные плотины, создавали новые производства, применяли самые новые технологии. Всё это было результатом усилий огромного количества умных, талантливых и энергичных людей.

Сегодня мы по-прежнему пользуемся достижениями советского периода. Однако пришло время для новых свершений. Их основу составит человеческий потенциал каждого из нас. Поэтому так высока значимость культуры, науки и образования в стране. Я постоянно говорю об этом на всех уровнях власти. Поддержка этих отраслей – важнейший приоритет развития государства, залог успеха и сохранения традиций.

Не случайно Россия всегда была самой читающей в мире державой. Сегодня по-прежнему мы одна из самых образованных в мире стран. Это результат широкой доступности дошкольного, школьного и вузовского образования и крепких культурных традиций.

Отрадно, что власть направляет усилия на решение самых острых вопросов. Именно так случилось с созданием необходимого количества мест в детских садах. Острейшую проблему нехватки дошкольных учреждений общими усилиями нам удалось решить за несколько лет, в том числе и в городах и районах Иркутской области. Но время бросает новый вызов. Теперь предстоит строить школы. Партия уже приняла соответствующую программу и выделила серьёзные средства на эту цель. Всё это дарит уверенность, что российское образование по-прежнему будет доступно каждому. А профессия учителя снова станет такой же уважаемой и престижной, какой она была полвека назад. И для талантливых и одарённых детей будут открываться новые и лучшие возможности.

Прогресс в экономике напрямую связан с новыми научными достижениями. После развала СССР для российской науки настали трудные времена. Только благодаря учёным, верным своему делу, удалось сохранить накопленный научный потенциал. Но ключевую роль сыграли усилия власти, направленные на восстановление престижа отрасли. Мы видим, что в науку снова потянулась молодёжь. Это лучший признак того, что ситуация налаживается. А значит, для инновационной российской экономики будет создан крепкий фундамент. И снова будут звучать на самом высоком уровне имена российских учёных.

Многое изменилось за последние годы и в российской медицине. Я глубоко убеждён, что российские врачи являются лучшими в мире. Единственное, что порой мешает им работать, – это недостаток высокотехнологичного оборудования.

Знаю о серьёзнейших проблемах медицинских учреждений в Иркутской области, особенно в сельской местности и отдалённых городах и районных центрах. Речь, прежде всего, идёт о нехватке кадров, особенно узких специалистов. Все усилия власти и единороссов были направлены на то, чтобы исправить ситуацию. Верю, сильные и надёжные сибиряки справятся с этой острой проблемой.

В планах руководства страны изменить ещё очень многое в отечественной медицине. Но главное – речь идёт о принципиально ином образе жизни. Сегодня уже никому не надо объяснять, что в будущем вложения в медицину можно минимизировать. Но сделать это можно, только если сейчас начать привлекать людей к здоровому и спортивному образу жизни. В рамках партийного проекта уже построены сотни физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. И эта работа продолжится. Причём особое внимание власти уделяют детскому спорту и развитию физкультуры в отдалённых сельских территориях.

Именно на селе сегодня реализуется прекрасная правительственная программа «Земский доктор». Она уже позволила привлечь в отдалённые районы молодых профессионалов. Это как никогда актуально для Иркутской области. Ведь в вашем регионе большое количество сёл. При этом доступная и качественная медицинская помощь нужна везде.

Я приверженец Советского Союза и всегда помню о плюсах жизни в нём. Но именно на контрасте двух эпох и двух стран становятся заметны и плюсы современной России. Сегодня мы живём совсем в другой стране. Власти думают не только о достижении общих целей, но и о благополучии каждого конкретного человека. Этот принцип лежит в основе всей социальной политики государства. Причём здесь затрагивается самый широкий круг вопросов – от зарплат учителей и врачей до поддержки молодых семей или незащищённых групп граждан. За счёт продуманной государственной политики нам удалось решить главную проблему – демографическую. Численность населения в России растёт.

Но главное, о чём я хочу сказать, это вопросы развития российской культуры. Вся моя жизнь неразрывно связана с великой историей и культурой нашей страны. Не случайно именно эти вопросы я курирую в качестве депутата Государственной Думы России. Я убеждён, что культуру надо всячески поддерживать. Причём речь не только о достойном финансировании отрасли, но и о должном внимании к ней со стороны властей. Особо остро эти вопросы стоят в сельской местности. Когда-то центрами деревенской жизни были клубы. Сейчас село снова остро нуждается в возрождении таких культурных центров. Это основа для появления новых талантов, которыми всегда была богата русская земля. Это фундамент для крепких социальных связей в обществе. И, главное, это будущий потенциал роста и развития всех территорий – от самых дальних деревень до больших городов.

Иосиф Давыдович Кобзон

Советский и российский певец, депутат Госдумы России II–VI созывов. Обладатель множества профессиональных наград и премий, Народный артист СССР (1987) и Герой Труда Российской Федерации (2016).

Родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр (Донецкая область, Украина).

В детстве вместе с семьёй несколько раз менял место жительства – Львов, Янгиюль (Узбекистан), Краматорск (Донецкая область), Днепропетровск. Там Кобзон с отличием окончил восьмой класс, после чего поступил в Днепропетровский горный техникум. В техникуме увлекался боксом (выиграл чемпионат Украины). Однако после полученной серьёзной травмы покинул спорт и занялся творчеством. Уже на сцене техникума пробовал свой баритон, именно там берёт начало творческая биография Иосифа Кобзона.

С 1956 по 1959 год служил в армии. Участвовал в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

Выпускник Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (класс вокала). С 1958 года профессионально зарабатывает пением. В 60–70-х годах прошлого века вместе с Александрой Пахмутовой, Николаем Добронравовым и другими деятелями культуры объездил все крупнейшие стройки СССР. Неоднократно бывал в Иркутской области в период строительства Братской и Усть-Илимской ГЭС. Исполнитель таких популярных в СССР песен, как «Девчонки танцуют на палубе» (другое название – «По Ангаре»), «Прощание с Братском», «Баллада о красках», «День Победы» и многих других.

Всего за свою творческую деятельность Кобзон записал более 3000 песен. Девять раз выступал с концертами в Афганистане во время военных действий. Первым сформировал актёрскую бригаду, неоднократно выезжавшую во все «горячие» точки планеты. Участвовал в переговорах с террористами в «Норд-Осте». Выступил в Чечне после войны.

За время сценической деятельности Иосиф Кобзон побывал с гастролями более чем в 100 странах мира. Почётный гражданин 29 городов России и стран СНГ, в том числе Братска и города Москвы.