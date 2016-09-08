+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 08 сентября 2016

Общество

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«Люди сердцем чувствуют, где правда...»

Владимир Путин призвал «ЕР» быть предельно откровенной с избирателями

Автор: Анна ПЕТРЕНКО

В минувший вторник – 6 сентября – президент России Владимир Путин встретился с активом «Единой России» – кандидатами в депутаты на выборах в Государственную Думу. Владимир Путин подчеркнул: партии необходимо понимать, что в центре внимания всегда должен находиться избиратель, а не сама выборная кампания. Президент призвал команду «Единой России» предельно откровенно разговаривать с людьми о проблемах и сосредоточиться на помощи людям, а не на предвыборных рейтингах.

На встрече в Екатерининском зале Кремля присутствовали кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия», активисты Общероссийского Народного Фронта, члены правительства, руководство Госдумы – премьер-министр Дмитрий Медведев, первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин, спикер федерального парламента Сергей Нарышкин. 

Владимир Путин подчеркнул, что выборный процесс – вопрос второстепенный, на первом месте для кандидатов от «ЕР» должны стоять интересы избирателей. «В вашей и нашей общей работе нет, не будет и никогда не должно быть каких-то интересных, неинтересных, важных или второстепенных тем», – заявил президент России*.

Путин считает, что с людьми нужно говорить предельно откровенно, поскольку каждое фальшивое слово сегодня особенно видно. Люди, подчеркнул президент, «сердцем чувствуют, где правда, а где ложь, где обещания, а где реальное желание и стремление конкретного человека изменить ситуацию к лучшему».  

На встрече слово было дано кандидату в депутаты Госдумы, баллотирующемуся от Иркутской области по партийному списку, руководителю Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николаю Николаеву.

В своём выступлении Николай Петрович  высоко оценил инициативу нашего президента по майским указам 2012 года, поскольку это дало оживление экономики, а люди ощутили, что тяжёлые ещё несколько лет назад проблемы начали решаться. Николаев отметил  болевые точки, которые постоянно возникают на встречах с избирателями Иркутской области: дошкольное образование, переселение из ветхого и аварийного жилья, работа управляющих компаний… 

Владимир Путин пообещал, что в ближайшее время регионы получат денежные вливания на переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Он подчеркнул, что важнейшей задачей считает постепенное выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. «Нужно чувствовать, чем люди живут, и нужно предельно откровенно, не боясь ничего, говорить правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для решения задач, перед которыми страна стоит», – сказал Владимир Путин. 

Президент ещё раз обратил внимание, что одобряет стратегию «Единой России», которая сумела убедить высокопрофессиональных специалистов – учителей, врачей, общественников – встать под знамёна партии. На встрече присутствовал известный детский хирург профессор Дмитрий Морозов, который не устаёт говорить о необходимости развития детской медицины и принятия законов об охране детского здоровья.

«Хорошо, что «ЕР» привлекает профессионалов, – сказал президент страны. – Чтобы качественно работать над отраслевыми законами, нужно быть специалистом в отрасли».

 Владимир Путин считает, что у «Единой России» есть хорошие шансы сохранить работоспособную команду Госдумы, усилив её новыми профессиональными кадрами. 

«Надеюсь, что костяк вашей команды сохранится в следующем созыве парламента России для того, чтобы мы могли вместе с вами двигаться вперёд и решать все задачи, о необходимости решения которых вы на протяжении последних нескольких месяцев и недель говорили с людьми и которые являются первоочередными», – заявил президент.

* здесь и далее высказывания В.В. Путина взяты с официального сайта kremlin.ru (дата обращения – 06.09.2016,  «Встреча с фракцией «Единая Россия» и экспертами»).

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