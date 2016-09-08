Десятки миллионов россиян во всех регионах страны голосуют за новых кандидатов «Единой России»

Автор: Виктория КОМАРОВА

Близятся выборы в Государственную Думу. Десятки миллионов жителей России будут голосовать за кандидатов от «Единой России». Среди них – очень известные люди и обычные, те, что живут рядом с нами. У каждого своя причина. Для кого-то слова «Единая Россия» – это реальная помощь с больным ребёнком. Для другого – возможность учиться. Для третьего – нормальная дорога до посёлка. Это очень разные люди, но их объединяет одно – они думают точно так же, как президент России Владимир Путин. Он открыто поддержал «ЕР». Путин считает, что в России сегодня есть сильная и ответственная партия – «Единая Россия». В новой Госдуме именно в рядах «ЕР» будет более половины новых лиц. Это те, для кого политика не самоцель.

Это реальные общественники, это врачи и педагоги, инженеры и деятели культуры, искусства, высококвалифицированные рабочие и аграрии, юристы. Именно такие профессионалы, которые в своём депутатском служении и будут людьми слова и дела. Они не занимаются демагогией, вы не услышите от них «популистских лозунгов».

Их требования к принимаемым законам, к исполнительной власти всегда будут продуманы, взвешены профессиональным и жизненным опытом. Они нетерпимы к равнодушию. Разгильдяйству. Безответственности. Несправедливости. Дело их жизни не позволяет им быть другими. Они трудятся не для телевизионных камер, не ради «пышных букетов». Они – толковые, мастеровитые специалисты в своих профессиональных сферах, на которых и держится этот мир. Они сторонятся громких слов, не приемлют скандального тона, политической демагогии, трескотни и интриг. Они идут во власть с надеждой её изменить и повернуть к людям.

Ответственная политика, лишённая трескотни

Весной президент России Владимир Владимирович Путин открыто поддержал «Единую Россию» на предстоящих выборах в Госдуму. 27 мая впервые за четыре года он принял участие в работе съезда партии. Это очень серьёзный шаг. Лидер страны сам когда-то предложил создать партию власти. Но всегда старался быть нейтральным.

Впервые он предельно прямо сказал, что «Единая Россия» была и будет его основным политическим ресурсом. «Партия превратилась в ведущую политическую силу, в том числе по характеру проводимой политики, – сказал президент. – Эта политика ответственная, направленная на благо людей и при этом лишённая трескотни, за которой стоит только желание получить голоса избирателей»*.

Президент поддержал партию своим авторитетом.

«Единая Россия» будет гарантом того, что идеи, озвученные Владимиром Путиным, будут реализованы. По мнению президента, люди заинтересованы в победе уважаемых и профессиональных кандидатов. Тех, кто чувствует, знает нужды людей и настроен на бескорыстную, плодотворную работу. Хочется сегодня услышать и других людей, которые готовы голосовать за «Единую Россию».

Их много, десятки миллионов, и у каждого – своя правда.

Вопросы нужно решать именно сейчас

Почему доверяют «Единой России» легендарный российский педиатр Леонид Рошаль или известный медицинской общественности не только в нашей стране иркутский детский хирург-новатор Владимир Новожилов? Потому, что в списках этой партии больше всего врачей.

И у Леонида Рошаля и Владимира Новожилова есть надежда, что в Комитете по охране здоровья новой Госдумы будет больше медиков.

– Это основная задача национальной медицинской палаты, – сказал профессор Рошаль. – Сейчас мы стремимся к тому, чтобы в Комитете Госдумы по охране здоровья было больше врачей, не два-три человека, а целое врачебное сообщество, которое могло бы принимать действенные законы.

Рошаля трудно упрекнуть в том, что он заглядывает в глаза власть имущим. Он спорит подчас с самим президентом. Он борется за медицину. И считает, что работать с «Единой Россией» – это лучше, чем стоять в стороне и критиковать.

Об этом говорит и народная артистка Чулпан Хаматова, помогающая больным онкологией детям. Какая разница, кто спасёт ребёнка, значок какой партии будет стоять над кроватью выздоравливающего?! Но именно от команды президента Путина она видела реальную помощь, и этого не отменить и не переиначить.

На этих выборах с «Единой Россией» и один из лучших детских хирургов страны Дмитрий Морозов. Ранее не участвовал в политике. Что значит для него этот шаг? Это возможность достучаться до власти, законодателей с вопросами, которые нужно решать именно сейчас.

Дмитрий Морозов и наш Владимир Новожилов убеждены, что в России должен быть принят закон «Об общих принципах охраны здоровья детей». Его нет, а дети есть, и есть серьёзная проблема – где и как их лечить. Пока нет чёткой, прописанной законами развития службы российской педиатрии.

Морозов идёт в Госдуму от «Единой России», и есть надежда, что теперь об этой проблеме он будет говорить громко, на всю страну.

И это будет не случайный депутат, а человек, который отдал педиатрии свою жизнь, лучшие свои годы.

«Следовать данным народу обещаниям»

В деревнях и сёлах Иркутской области люди почти всегда видят эмблему одной партии – «Единой России». То это обновлённая проводка в местной библиотеке, то новые компьютеры, то автомобили для подвоза воды. Другие партии в деревни и посёлки идут с неохотой.

Выгоднее заказать многотысячные тиражи ярких красных, оранжевых, всех цветов радуги листовок, которые будут валяться в мусорных баках, чем потратить деньги на один медпункт в маленьком посёлке. А людям медпункт нужен, а не листовки. Это он будет стоять, когда плакаты оборвутся и выборы закончатся.

– Нашей политике нужна конкретика. Сейчас нужно быть очень конкретным, – считает кинорежиссёр Никита Михалков, поддерживающий «Единую Россию». – Говорить конкретные вещи, определять время их выполнения и неукоснительно следовать данным народу обещаниям. Пока по этому пути старается идти одна партия – «Единая Россия».

Как ей это удается, судить людям, но она делает, прилагает усилия. Как-то так хорошо, по-русски сказал Никита Сергеевич Михалков – старается…

Есть у других партий проект «Народная инициатива»? Нет его. А у «Единой России» – есть.

И есть тысячи выполненных обещаний по всей стране и конкретно – по Иркутской области. Кому-то в деревне провести освещение, кому-то – организовать нормальную подачу воды или уборку снега зимой. Или благоустроить Каштаковскую рощу в предместье Рабочем города Иркутска.

Или в Народную программу страны включить для Иркутской области федеральный Центр детской хирургии, в котором будут работать уникальные специалисты – наши земляки профессора Владимир Новожилов, Сергей Ларионов и лауреат Всероссийской медицинской премии «Призвание» доктор медицинских наук Юрий Козлов и их ученики.

Всего не перечислишь даже по нашему региону. И это делают «единороссы» вместе с муниципалитетами.

Другие при этом занимаются критиканской политической трескотнёй, разного рода обвинениями, претензиями, а то и откровенной клеветой, вместо того чтобы наладить, как предлагает «Единая Россия», конструктивное взаимодействие представителей разных политических партий, действующей власти и оппозиции с целью плодотворного сотрудничества во благо жителей страны, наших земляков.

«Мы должны гордиться страной, любить свою землю»

Когда речь идёт о культуре, всегда встаёт вопрос – как обеспечить доступ людей, находящихся далеко от столиц, к лучшим произведениям театра, музыки? Иркутской области повезло: легендарный пианист Денис Мацуев родом отсюда. И благодаря его энтузиазму в Иркутск приезжают музыкальные звёзды мирового уровня.

Без поддержки фестиваль такого масштаба, а также постройка концертного зала в Иркутске были бы невозможны. «Путин – человек, который честно переживает за каждого жителя нашей страны. Я уверен, что большинство россиян «за» тот курс, который он предлагает», – считает Денис Мацуев.

Известная эстрадная певица Надежда Бабкина тоже примкнула к «Единой России». Она – член фракции «ЕР» в Московской городской Думе. Надежда Бабкина считает, что Владимир Путин и партия – это точка опоры, за которую нужно держаться, чтобы сегодня не быть отброшенными «на 20 лет назад» без будущего и перспектив. «Мы должны гордиться страной, любить свою землю, идти своим путём, – считает певица. – Нам нужно думать о созидании, а не о разрушении, нужно слышать и уважать друг друга».

По мнению Народного артиста России лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, сейчас важно мыслить стратегически. Что будет со страной через пять, десять лет? Продуманный план может иметь только тот, у кого есть длительный опыт управления страной. И хорошая кадровая «стенка». Сегодня в России такой человек один – Владимир Путин. И опирается он на «Единую Россию».

Лучшие люди страны, прославленные космонавты тоже выбрали «Единую Россию». Штаб поддержки партии в Подмосковье на этих выборах в Госдуму возглавил член Высшего совета «Единой России», дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Алексей Леонов. Вместе с партией власти наш земляк космонавт Борис Волынов. Для них поддержка партии – это возможность ещё раз заявить о проблемах космонавтики.

Почему они не пошли в другие партии? Потому что, если ты ставишь неудобные вопросы перед «Единой Россией», ты ставишь их перед Путиным. И реакция будет, и решение. Ни одна из партий сегодня не может предоставить такую возможность. Первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова считает, что кандидаты, от какой бы партии они ни шли, должны придерживаться основного принципа – меньше говорить и больше делать.

«Важно, чтобы они не обещали того, что не могут осуществить, а говорили лишь о том, что реально могут сделать», – считает Валентина Терешкова. Она сама для себя поставила очень высокую планку – коллеги говорят, что она является человеком большой скромности и потрясающей дисциплины.

И люди ей доверяют – на праймериз «Единой России» в Ярославской области многие и многие тысячи земляков отдали свои голоса за Терешкову.

Развитие спорта – здоровье нации

Никто не будет спорить: спорту в России, особенно детскому, сейчас тяжело. Однако многие спортсмены, выбирая из множества партий, делают ставку на «Единую Россию». И причина проста – они понимают, что проблема наскоком не может быть решена. Нужна спокойная работа на много лет. А такой курс обеспечивают только Путин и «ЕР».

– Нужно популяризировать именно школьный спорт, так как с него начинается большой, – считает великая фигуристка Ирина Роднина. – Нельзя здесь забывать о сельских школах, ведь зачастую сельским ребятам и заняться-то нечем, кроме как пойти в спортзал, а если нет и его, тогда куда им деться? Только если развивать спорт в совокупности, можно будет говорить о здоровье нации.

«Не обещать невыполнимого и выполнять обещанное»

Эксперты Фонда развития гражданского общества отмечают, что на нынешних выборах «Единая Россия» сумела предоставить самую понятную и взвешенную программу, в которой нет беспочвенных обещаний дать всем всё и сразу.

«Нам нужно честно и открыто рассказывать избирателям о своих планах, не обещать невыполнимого и выполнять обещанное», – считает премьер Дмитрий Медведев.

Партия сформировала программу, которая включает пошаговое развитие страны на ближайшие пять лет. Для людей же самое понятное – это благополучие в их доме. Ощущение, что завтра станет лучше. И потому многие россияне голосуют за «Единую Россию». В её рядах люди, за которыми не плакаты и выкрики, злобное недовольство всеми и вся, а построенные дороги и дома, новые предприятия и мосты, здоровые дети… За ними – будущее.

Не случайно иркутское региональное отделение возглавляет человек, который не привык сверкать в политических баталиях. Сергей Брилка – строитель. А это ведь почти синоним слова СОЗИДАТЕЛЬ. За его плечами – труд на многочисленных строительных объектах в городах и районах Иркутской области. Он руководил одной из самых крупных строек в регионе за последние десятилетия – 5-й серией ИркАЗа в городе Шелехове. По сути – строительством нового завода. Работал в администрации Иркутской области, а сейчас трудится в Законодательном Собрании нашего региона. Грамотный. Выдержанный. Отзывчивый и участливый к людям.

Он человек, который умеет работать и отвечать за сделанное. Отсюда – многие, многие сотни нужных и важных для наших земляков реализованных проектов «Народной инициативы».

«Партия открывает дорогу новой силе»

– Сегодня мы выбираем принципиально новую Государственную Думу, – сказал совсем недавно на встрече с жителями Усть-Илимска Сергей Брилка. – В свободном народном голосовании приняли участие миллионы россиян, были выбраны самые достойные – общественники, активисты.

Впервые более половины фракции «Единой России» будет состоять не из старых кадров, а из совершенно новых людей, которых делегировал народ.

Партия открывает дорогу новой силе, специалистам, которые поднимают серьёзные, и подчас неприятные вопросы. Именно такие неравнодушные люди и должны быть в новой Государственной Думе, и за таких людей можно и нужно голосовать. Мы сегодня говорим: давайте работать вместе, давайте решать проблемы, а не кричать о них впустую.

Заканчивая своё выступление, Сергей Брилка отметил ещё раз одну важную позицию «Единой России» – о необходимости конструктивного межпартийного диалога, в том числе и по острым вопросам и проблемам – политическим, экономическим, социальным, идеологическим, экологическим и т.п.

– Ведь яснее ясного, что для того, чтобы повысить качество жизни нашего народа, наших земляков, преодолеть трудности и сложности, связанные с санкциями, кризисом, нам необходим общественный консенсус, необходимо общественное согласие, – подчеркнул Сергей Брилка. – Есть базовые традиции, общепринятые нормы морали и нравственности, принципы плодотворного сотрудничества людей с разными политическими взглядами. Поэтому не случайно президент Владимир Путин 3 декабря 2015 года привёл в своём Послании Федеральному Собранию слова, которые сказал более ста лет назад человек, далёкий от политики, – выдающийся российский учёный-химик Дмитрий Иванович Менделеев. Вот они: «Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила – в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия».

Убеждён, что именно это способствует формированию чувства единения у абсолютного большинства многонационального российского народа. И именно это является в нашем государстве одним из важнейших условий успеха во всех начинаниях во благо жителей нашей страны и нашего региона… Жаль, что не все политики это понимают.

По оценкам наблюдателей, сегодня для «ЕР» основная задача – подтвердить своё безусловное лидерство и попробовать улучшить результат, для КПРФ – попытаться сохранить пошатнувшийся статус второй партии страны, для «Справедливой России» – закрепиться в парламентской четвёрке. При этом только одна партия из парламентской четвёрки в кризисные годы решилась на принципиальное обновление кадрового состава. К примеру, у КПРФ более 90% – это все те же лица, которых мы знаем и которые уже не принесут ничего нового. Они достаточно позаседали и снова рвутся в Госдуму.

Но новый федеральный парламент получит свежие лица, и эти люди будут представлять «Единую Россию».

* здесь и далее высказывания В.В. Путина взяты с официального сайта gazeta.ru (дата обращения – 20.04.2016 «Путин не обнаружил у ЕР трескотню»).