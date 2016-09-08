Николай Николаев: «Жители Приангарья настроены на конструктивное решение вопросов»

Посетив более 50 населённых пунктов – от крупных городов до малых деревень, побывав в самых отдалённых уголках Прибайкалья, я вижу, что в Иркутской области существует ряд системных проблем, которые требуют безотлагательных решений. Работая в Центре независимого мониторинга исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза» Общероссийского Народного Фронта, побывал во многих регионах страны. Однако именно в Иркутской области вопросы обеспечения жильём, строительства необходимой социальной и дорожной инфраструктуры, сохранения природных и культурных богатств стоят особенно остро. До многих деревень кроме как по зимнику или реке не добраться, в некоторых домах отсутствует водоснабжение, а за текущий год в регионе не было построено ни одного нового социального учреждения. Люди требуют навести порядок в лесной сфере, жалуются на нехватку медицинских кадров и учителей и указывают на трудности с водоснабжением…

Обеспечение социальной древесиной – одна из основных проблем региона. Только по официальным данным Рослесхоза, в регионе вырубается более 70% от всего объёма незаконно добытой древесины в стране. При этом простым жителям деревень и сёл законный доступ к заготовке древесины искусственно затруднён многочисленными бюрократическими препятствиями.

К нам неоднократно поступали обращения граждан о том, что им выделяют делянки для заготовки древесины на расстоянии более двадцати километров от дома. А вот лесные участки рядом с посёлками отдают в аренду коммерческим арендаторам. Не имея в своём распоряжении трактора, самосвала и лесовоза, граждане сталкиваются с неразрешимыми преградами при заготовке древесины для собственных нужд.

Данной проблемой серьёзно обеспокоены представители партии «Единая Россия». Одним из наших предложений по улучшению лесного законодательства может стать оформление заявок на лес через МФЦ (многофункциональные центры). Это сделает процесс заготовки леса более прозрачным и не позволит его затягивать до бесконечности. Предложение было озвучено на федеральном форуме мониторинговой группы партии «Единая Россия» «Живой лес», который прошёл в Иркутске 29 августа.

Другая проблема, которая остро стоит в области, – это социальные учреждения региона. Я встречался с учителями многих сельских школ, которые рассказывали, что отдельным социальным работникам попросту негде жить, в детских садах отсутствуют игровые площадки, в школах нет специализированных автобусов, а в некоторых образовательных учреждениях отсутствуют даже туалетные комнаты. Педагогов крайне волнует судьба малокомплектных школ, которых становится всё меньше. Все эти вопросы могут и должны решать представители региональных властей, однако иногда создаётся впечатление, что высшим региональным чиновникам нет дела до этого. Все названные проблемы требуют незамедлительного вмешательства, в том числе со стороны общественности. Необходимо наладить гражданский контроль, который будет стимулировать эффективность системной работы органов государственной власти.

Ярким примером такой работы является взаимодействие партии «Единая Россия» с муниципалитетами в рамках программы «Народная Инициатива». Так, на встрече с жителями Качугского района представители партии отчитались об исполнении наказов, пожеланий жителей, собранных три года назад: за это время были построены детский сад в деревне Аргун, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Качуг, а также проведена реконструкция нескольких котельных. Из тех наказов партии выполнено уже более половины, что лишь подтверждает желание работать и взаимодействовать, несмотря ни на какие препятствия.

Вопрос обеспечения качественным жильём волнует многих граждан Иркутской области. По последним данным, в части исполнения программы переселения граждан из аварийного жилья Иркутская область находится на 64 месте из всех 82 регионов, которые принимают участие в данной программе. Не стоит забывать, что люди должны быть расселены до конца 2017 года. Пока область находится в рисковой зоне невыполнения данного плана. 17 муниципалитетов отстают от графика больше чем на три месяца.

Необходимо отметить, что, несмотря на огромное количество проблем в регионе, многие жители настроены на конструктивное решение вопросов. Первоочередной задачей является формирование обратной связи между региональной властью и жителями, которых действительно должны услышать.

На мой взгляд, Иркутская область хранит в себе огромный потенциал, который кроется не только в запасах леса, развитии экономики, восстановлении промышленности, поддержании культуры, образования и других сфер.

Главная ценность региона – это люди, которым не безралична судьба их малой родины. Формируя открытый и доверительный диалог, необходимо добиваться результатов в самых серьёзных вопросах. Нерешаемых задач нет, ведь успех каждого – это успех России.

Николай Петрович Николаев

Николай Петрович Николаев родился в 1970 году в Москве. Образование высшее: Ташкентский автодорожный институт, экономика (1997), Российский православный университет, религиоведение (2014).

С 1994 по 1998 год – Financial Times East-European Insurance Report, корреспондент по Центральной Азии (город Ташкент, Узбекистан) и корреспондент по странам СНГ (Москва, Россия).

С 1999 по 2001 год – страховая компания «Прогресс-Гарант», начальник отдела, руководитель управления, советник президента страховой группы.

2002 год – Всероссийский союз страховщиков (ВСС), руководитель управления общественных связей.

С 2002 по 2003 год – страховое общество «Россия», заместитель генерального директора.

В 2003 году основал и возглавил коммуникационную группу «АМСКОМ», которая до 2009 года оказывала консалтинговые услуги в сфере связей с общественностью и органами власти компаниям финансового сектора.

В 2008 году совместно с единомышленниками создал благотворительный Фонд святителя Спиридона Тримифунтского.

С 2010 года – член президиума НП «Опора», с 2011 года – руководитель комитета по пропаганде предпринимательской деятельности.

С 2011 года – директор Фонда развития социально-информационных проектов «Единое общество».

С 2013 года – вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель комитета по социальному предпринимательству и корпоративной социальной ответственности.

С 2014 года – руководитель Центра независимого мониторинга исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза», город Москва.

Награждён медалью «За заслуги перед МВД», благодарностью Министерства экономического развития РФ за заслуги в реализации государственной политики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, грамотой Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в России.

Женат, воспитывает троих детей.

«Николай Николаев – человек из команды президента»

Общероссийский Народный Фронт выдвинул в депутаты Государственной Думы России наиболее сильных своих представителей

Николай Николаев, кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России», поднимает важные для нас, сибиряков, вопросы. Он изучает положение дел в нашей области. Побывал во многих городах, посёлках и деревнях. Старается тщательно разобраться в злободневных проблемах, волнующих наших земляков.

Активисты Общероссийского Народного Фронта выявляют факты незаконных вырубок леса в регионе. Но ведь уничтожают деревья и в городах. Даже в городах!

Я давно живу в Ангарске и помню: когда город только строился, люди старались сохранить каждое дерево, каждый кустик… А сегодня во многих местах насаждения вырубают. Люди с болью переносят всё это.

Вы представьте себе только: варварские вырубки обычно происходят ночью, когда город спит. В 29-м микрорайоне, например, предполагается строительство домов, и насаждения срубили под покровом ночи. Горожане, конечно, не бездействуют: фотографируют места вырубки, снимки отправляют контролирующим организациям. И очень важно, что у активных людей появился наконец-то свой защитник – Николай Петрович Николаев, способный разговаривать с властью на равных.

Есть и ещё одна проблема, решать которую нам помогает Николай Петрович, – ветхое и аварийное жильё. Она, по-моему, чрезвычайно актуальна для Иркутской области. Даже в таких молодых городах, как Ангарск и Братск, есть старые дома. Их много и в пригородах Ангарска – посёлках Северный, Цементников, Шеститысячник, Юго-Восточный. Безусловно, аварийное жильё надо ликвидировать и переселять людей в нормальные условия. Тем временем, становятся аварийными «хрущёвки», которые возводились как временное жильё. Сейчас нужно решать, что делать с ними: сносить и на их месте строить новые или укреплять.

Очевидно, что пересмотра требует и жилищное законодательство. Люди не всегда довольны работой управляющих компаний. Необходимо сделать их работу более прозрачной. Жильцы должны понимать, за что платят деньги. Этот вопрос мы тоже обсуждали с Николаем Петровичем.

Необходимо наводить порядок в здравоохранении. Страховые компании лишают пациентов возможности получить необходимое лечение и медикаменты. В противном случае учреждения здравоохранения наказывают штрафами.

Прошу считать это наказами от ветеранов Ангарска. Мы, ветераны, надеемся на поддержку депутатов-единороссов.

Зоя Бушуева, председатель Ангарского совета ветеранов