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Восточно-Сибирская правда: 08 сентября 2016

Общество

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Цифры

3034,6 миллиарда рублей

консолидированный бюджет образования в 2015 году. Это почти в два раза больше чем, в 2010 году (1893,9 млрд рублей).

50 миллиардов рублей

выделено в федеральном бюджете на создание новых мест в школах в 2016 году.

27,5 миллиарда рублей

составило финансирование деятельности Российского научного фонда в 2014–2016 годах на поддержку ведущих научных исследований. 

3 миллиарда рублей

было направлено на комплексное развитие учреждений культуры в рамках поддержки сельских территорий и малых городов. 

в 2,5 раза

увеличилось количество пациентов, с 2011 по 2015 год пролечённых с применением высоких медицинских технологий

12 триллионов рублей

составили расходы на здравоохранение за последние пять лет – в 2011–2015 годах.

6,7 миллиона

российских семей получили сертификаты на материнский капитал.

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3034,6 миллиарда рублейконсолидированный бюджет образования в 2015 году. Это почти в два раза больше чем, в 2010 году (1893,9 млрд рублей).50 миллиардов рублейвыделено в федеральном бюджете на создание новых мест в школах в 2016 году.27,5 миллиарда рублейсоставило финансирование деятельности Российского научного фонда в...

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