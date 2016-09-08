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Восточно-Сибирская правда
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Цифры
3034,6 миллиарда рублей
консолидированный бюджет образования в 2015 году. Это почти в два раза больше чем, в 2010 году (1893,9 млрд рублей).
50 миллиардов рублей
выделено в федеральном бюджете на создание новых мест в школах в 2016 году.
27,5 миллиарда рублей
составило финансирование деятельности Российского научного фонда в 2014–2016 годах на поддержку ведущих научных исследований.
3 миллиарда рублей
было направлено на комплексное развитие учреждений культуры в рамках поддержки сельских территорий и малых городов.
в 2,5 раза
увеличилось количество пациентов, с 2011 по 2015 год пролечённых с применением высоких медицинских технологий
12 триллионов рублей
составили расходы на здравоохранение за последние пять лет – в 2011–2015 годах.
6,7 миллиона
российских семей получили сертификаты на материнский капитал.
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