«Впереди серьёзный экзамен»

Автор: Вадим Богданов, директор средней образовательной школы № 12, председатель Совета директоров школ города Иркутска

Отношение к образованию говорит об отношении государства к людям в целом. И в первую очередь к будущим поколениям. Ведь в детских садах, за школьными партами растёт новое поколение нашей страны. И то, насколько успешным оно будет, сейчас зависит от нас.

К сфере образования люди всегда предъявляют очень высокие требования. При этом не надо забывать, что у самой современной школы немало трудностей. Сегодня перед руководством страны стоят две главные задачи, которые нужно решить в системе образования.

Первая – это строительство новых школ. Несколько лет назад на волне демографического роста власти пришлось срочно решать проблему обеспеченности детскими садами. И мы видим, как эффективно это было сделано. Очереди в детские сады практически ликвидированы. Да, для этого понадобились деньги, общие усилия и время. Но важен в первую очередь результат. Сейчас точно такая же задача стоит по отношению к школам. И есть надежда, что выделенные на эти цели средства совсем скоро дадут положительный эффект.

Вторая задача – это повышение зарплат учителей. Специалист любой профессии, какой бы престижной она ни была, обязан получать достойную оплату своего труда. Сейчас много говорится о том, чтобы довести учительские зарплаты до среднего уровня доходов. Все мы понимаем, насколько непростая сейчас экономическая обстановка в России и мире. Однако от того, пойдут ли в школу молодые профессиональные педагоги, зависит будущее нашей страны.

Особенно остро вопрос привлечения кадров стоит в сельской местности. Для того чтобы выпускник вуза с дипломом учителя поехал в деревню, нужно решить не только финансовые, но и бытовые вопросы. Поэтому вдвойне важно создать хорошие условия труда для учителей в отдалённых территориях Иркутской области.

Ведь всё это коренным образом влияет на качество образования. Талантливые и одарённые дети не берутся из воздуха. Задача учителя не просто научить, а разглядеть потенциал каждого конкретного ученика, раскрыть его способности. Все эти нюансы современного образования нельзя недооценивать. Ведь речь идёт о судьбах конкретных людей, которые завтра станут такими же полноправными гражданами нашей страны.

Стоит отметить, что в последнее время власти уделяют больше внимания вопросам науки, образования и культуры. Приятно, что об этом говорят такие видные деятели культуры, как Иосиф Кобзон. Он мудрый человек. Хорошо знаком с нашим регионом и его жителями, много раз приезжал в Иркутскую область. Его песни слушали уже в 1960-х годах строители Братской ГЭС и города Усть-Илимска. Мы знаем, что Иосиф Давыдович – талантливый, сильный, мужественный человек. О нём тепло, по-человечески так хорошо сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного Собрания нашей области: «Иосиф Давыдович – это глыба, человек с поразительной тягой к жизни и неутомимым стремлением помогать людям. Он настоящий патриот нашей страны, а его песни – часть культурного кода россиян».

От себя хотел бы ещё добавить – Иосиф Кобзон не пасует перед «власть имущими». И решает проблемы избирателей именно так, как это и должен делать представитель народа в парламенте России. Он искренне ценит и любит наш край. А это залог неравнодушного отношения к тем актуальным и важным вопросам организации жизнедеятельности наших земляков, которые будут находиться под его контролем.

За последние несколько лет в сфере образования произошло много разных перемен. Был введён и отработан механизм единого государственного экзамена, разработаны новые государственные образовательные стандарты. Недавно стране был представлен и новый министр образования. Всё это говорит о том, что сфере образования уделяется особое внимание. Судить о правильности этих решений пока преждевременно. В школе никто и никогда не ставит оценок заранее. А значит, впереди у нас серьёзный экзамен, от результатов которого очень многое зависит. И особенно важно, чтобы у власти в этот ответственный период находились неравнодушные и чуткие руководители.