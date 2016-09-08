Николай Труфанов: «Сегодня президент и правительство России взяли курс на возрождение Севера»

За тридцать лет работы на севере я понял главное: не стоит землякам обещать того, с чем никогда не справишься. Мне ближе конкретные планы и понятные цели. При этом я убеждён, что люди на Севере должны жить комфортно, должны видеть перспективу.

Сегодня президент и правительство России вновь взяли курс на возрождение Севера. Мы помним времена, когда молодые специалисты гордились тем, что трудятся на нашей суровой земле. Тогда мы строили Братскую ГЭС, запускали Усть-Илимский лесоперерабатывающий комплекс, прокладывали БАМ. Осетровский транспортный узел «переваливал» грузы со всего мира. К нам со всей страны приезжала самая талантливая и активная молодёжь. Уверен, нужно вернуть особое отношение к северным районам и северянам.

Безусловно, для освоения нашего сурового края нужна государственная поддержка. Но это должны быть не просто дотации, а целевые средства на реализацию конкретных проектов в социальной сфере, в сфере экономики. Это позволит нам развивать промышленность – тогда на Севере появятся рабочие места. Это нам по силам, у нас с вами есть опыт создания новых производств именно здесь.

Мы недавно запустили завод в Киренске, два завода в Казачинско-Ленском районе, завод в Усть-Куте. Многие люди воспряли духом – и как-то, я бы сказал, с удовольствием произносят сегодня это слово – «завод».

В Москве на съезде партии «Единая Россия» я представлял интересы Иркутской области как руководитель приёмной Д.А. Медведева. Тогда мы обсудили создание нового предприятия компании «Фармасинтез» в Братске. Сделаны первые, но, на мой взгляд, основательные шаги по развитию глубокой нефтепереработки в Усть-Куте. Уже проработан серьёзный проект освоения месторождения калийных солей в Катангском районе. Уверен: при грамотном подходе на федеральном уровне новые производства могут появиться во всех северных районах.

Основная задача – обеспечить наполнение местных бюджетов. Сегодня много говорят о том, что надо корректировать систему межбюджетных трансфертов в системе «регион – федерация». Но я делаю упор именно на развитие регионального производства, поскольку оно даст Иркутской области гарантированный финансовый резерв, увеличение собственных доходов. Невозможно сидеть и бесконечно ждать дотаций! Если мы производим, скажем, в Усть-Куте продукцию на основе углеводородов, в местный бюджет поступают налоги. А это и ремонт дорог, и строительство детских садов, и районные надбавки. Причём всё это не разово, а постоянно. Только так можно создать стабильную основу для роста, причём не только северных районов, но и всего нашего региона!

Дополнительным шагом поддержки может стать создание особой экономической зоны с налоговыми льготами, упрощёнными режимами запуска новых производств, механизмами модернизации уже работающих предприятий. Если не в масштабах области, то абсолютно точно – в северных районах, где сосредоточен огромный ресурсный потенциал.

На Севере нужно говорить не отдельно об аэропортах или дорогах, а именно об инфраструктуре в целом. Уже сейчас как депутат Законодательного Собрания я в равной мере стараюсь участвовать в решении проблем и воздушного сообщения, и дорожной сети северных районов, не говоря уже о том, что как руководитель Верхнеленского речного пароходства каждый год сталкиваюсь с проблемами обеспечения доставки грузов по северным рекам, говоря проще – северного завоза.

У нас уже выработано системное решение для проблемы авиасообщения на Севере. Предложили создание казённого авиапредприятия, которое объединило бы все аэродромы области. Тогда аэропорты на местах начнут развиваться, а не выживать в одиночку. Это решение, безусловно, нужно отстаивать и в Москве. Сотни миллионов рублей мы с коллегами-депутатами выделили на реконструкцию дорог в северных районах, но я чётко понимаю, что этого мало, надо обеспечивать наполняемость дорожных фондов.

Нужно поддержать и водный транспорт. Маршруты по северным рекам сезонные, но они востребованы. А мы практически не имеем пассажирских перевозок по воде. Силами Верхнеленского речного пароходства поддерживаем несколько паромных переправ. Делаем это, по сути, в убыток. Просто потому, что северянам это нужно. Но для решения проблемы необходим комплексный подход, как и в случае с авиасообщением. Надо вернуть пассажирские теплоходы от Усть-Кута до Якутска. Развивать водные перевозки в Бодайбо, Маме, Киренске.

Для Братска, Чуны, Железногорска, Усть-Кута и Усть-Илимска крайне важна эффективная работа железной дороги. Актуален вопрос сквозного сообщения Усть-Илимска с западной частью России. С руководством РЖД ведём переговоры – как транспортники, находим общий язык.

Я надеюсь, именно развитие производства, транспортной сети и, как следствие, социальной сферы поможет не только удержать людей на Севере, но и привлечь новые кадры, молодых, толковых, активных людей.

Особое внимание необходимо проявлять к нашим уважаемым ветеранам труда, северянам-пенсионерам. Они точно заслужили достойную старость. Методика начислений пенсий северян сегодня вызывает много вопросов. Люди, проработав всю жизнь на Севере, получают по общей системе небольшие деньги. А цены на Севере выше, так было и во времена СССР, так это и сейчас. Как повысить выплаты нашим пенсионерам? Давно существует Федеральный закон № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Государственные пенсионеры получают выплаты ощутимо большие, чем наши северяне. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о переводе пенсионеров с северным стажем в категорию государственных.

В конечном счёте, мы должны создать на Севере комфортные условия для всех. Чрезвычайно важно добиться качественного изменения отношения к северянам. Оно должно соответствовать вкладу земляков в экономику страны.

Именно этого намерен добиваться, используя свои силы, опыт и знания. Надеюсь, северяне в этом меня поддержат.

Николай Труфанов

Николай Труфанов родился 9 февраля 1965 года в деревне Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района Иркутской области. После окончания школы поступил в Иркутский индустриальный техникум. В 1984 году успешно окончил его по специальности «Технология сварочного производства».

Через четыре года решил продолжить образование. В 1988–1993 годах — студент автомобильного факультета политехнического института в Иркутске. Успешно окончил обучение по специальности «Строительно-дорожные машины и автомобили».

Трудовую деятельность начал в 1986 году в Бодайбо. В 1993–1995 годах – заместитель директора по экономическим вопросам межрегиональной внешнеэкономической фирмы «Иркутсквнешпромтехобмен».

С 1995 по 1997 годы работает директором фирмы «Лес-Инвест», с 1997 по 2003 годы – генеральный директор ОАО «Осетровская РЭБ флота»,

с 2003 по 2004 годы – генеральный директор ЗАО «Верхне-Ленское речное пароходство», с 2004 по 2008 годы – генеральный директор ООО «Осетровская судоходная компания», с 2008 года по настоящее время возглавляет ООО «Верхнеленское речное пароходство».

Член партии «Единая Россия» с 20 октября 2008 года, член регионального политического совета. Депутат Законодательного Собрания Иркутской области двух созывов. Во втором созыве вошёл в состав комитета

по собственности и экономической политике, является заместителем председателя комиссии по контрольной деятельности на неосвобождённой основе.

Награды: медаль «300 лет Российскому флоту», Отличник речного транспорта РФ, Почётные грамоты от Министерства транспорта РФ, правительства республики Саха-Якутия, губернатора Иркутской области.

Женат. Воспитывает сына и троих дочерей.