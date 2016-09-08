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Восточно-Сибирская правда: 08 сентября 2016

Общество

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Региональная финансовая политика должна быть изменена в пользу муниципалитетов

Автор: Вадим Семёнов, мэр города Черемхово

Я уверен, что партия «Единая Россия» является единственной консолидирующей силой в нашем обществе. Более того, это единственная политическая сила, способная в нынешней непростой ситуации взять на себя ответственность за Россию.

Партия доказала свою состоятельность не на словах, а на деле. Мы видели, как реализуются на нашей территории партийные проекты. Это строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, детских садов. Многие сложнейшие вопросы уже сняты. 

Но жизнь ставит перед нами новые вызовы. Стартовала всероссийская программа «Большая перемена». Президентом поставлена цель по переходу на обучение в одну смену. Это требует от нас капитального ремонта школ и строительства новых объектов. Я уверен, что только совместно с «Единой Россией» мы сможем это сделать. 

Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал, что муниципалитеты – это то основание, на котором стоит наша страна, и они должны быть финансово обеспеченными, для того чтобы исполнять свои полномочия на благо наших жителей.

Основной проблемой местного самоуправления в нашем регионе является недофинансирование. Нужно сказать, что депутаты фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Иркутской области прекрасно понимают положение муниципалитетов и всегда поддерживают нас. 

Входить в отопительный сезон в этом году муниципалитетам будет крайне сложно. Накоплена задолженность за потреблённые энергоресурсы, есть необходимость в приобретении топлива. Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры была проведена недостаточно качественно на территории всей области. Это касается буквально всех муниципалитетов. Может быть, получше дела обстоят в Иркутске, Братске и Ангарске. Остальные муниципальные образования находятся в крайне сложной ситуации. 

С одной стороны, депутаты Законодательного Собрания сумели сохранить поддержку муниципалитетов на прежнем уровне. Однако растут цены на топливо, растёт инфляция. Кроме того, было подписано соглашение с профсоюзами об увеличении минимальной заработной платы. Таким образом, расходы муниципалитетов растут, а доходы не увеличиваются. 

Муниципальные образования участвуют в реализации федеральных программ, и доля софинансирования становится всё больше. В этом году многие муниципалитеты участвовали в реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья, которая требует от нас финансового участия. 

Руководство Законодательного Собрания Иркутской области обратилось к губернатору Сергею Левченко с предложением рассмотреть на ближайшей сессии областного парламента законопроект о корректировке областного бюджета на 2016 год в части предоставления межбюджетных трансфертов. Мы поддерживаем эту инициативу депутатов и находим её очень своевременной. 

Судя по всему, доходная часть областного бюджета позволяет осуществить предлагаемую корректировку. Правительство отчиталось, что финансовая наполняемость бюджета достаточно неплохая. Только нужно эти средства как можно скорее направить в муниципалитеты. Нам бы хотелось, чтобы рассмотрение поправок в бюджет, предложенных депутатами, состоялось в сентябре. Однако есть информация о том, что оно будет отложено до октября. Но мы очень надеемся, что региональная финансовая политика будет изменена в пользу муниципалитетов.

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