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Восточно-Сибирская правда
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«Муниципалитеты области нуждаются в развитии инфраструктуры»
Хорошие дороги, регулярное транспортное сообщение, качественное предоставление услуг ЖКХ, медицинского обслуживания – вот на чём стоит властям сосредоточить своё внимание. Наш президент Владимир Путин подчеркнул, что необходимо создать условия, обеспечивающие доступ населения всех территорий к благам цивилизации.
Депутаты партии «Единая Россия» специально разработали программы по развитию отдалённых территорий Иркутской области. Нужно правильно воспользоваться этим механизмом.
Государство и впредь должно выполнять ранее принятые на себя социальные обязательства. Речь идёт о жилищных субсидиях, пенсиях и зарплатах, государственных жилищных сертификатах, программах переселения из старого, ветхого жилья.
Сегодня единственная сила, способная справиться в кризисное время со всеми этим задачами, – партия «Единая Россия». Мы смогли убедиться, что даже в самые трудные времена депутаты фракции не отказываются от своих обещаний, следуют заданному курсу.
С 2013 года я являюсь руководителем общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева в Тайшете и Тайшетском районе. В общественную приёмную люди приходят с разными бедами. Кто-то не может оформить документы, кому-то отказывают в социальных выплатах. Другие страдают от произвола бессовестных коммунальщиков. Все они идут за поддержкой, участием, помощью.
Не все проблемы жителей удаётся решить на месте, приходится обращаться в региональную приёмную председателя партии «Единая Россия». В Иркутской области её возглавляет Николай Труфанов. Я знаю: если вопрос дошёл до региональной приёмной, он обязательно будет решён, не пропадёт в недрах чиновничьих кабинетов.
На местах мы видим, что социальная жизнь посёлков улучшается, как только в них начинают реализовываться проекты «Единой России». Строительство детских садов, школ, больниц. Ремонт дорог – и федеральных, и внутрирайонных. Переселение людей из ветхого и аварийного жилого фонда.
Наш район и дальше нуждается в развитии транспортной и социальной инфраструктуры. Это прокладывание качественных автомобильных магистралей, строительство социальных объектов. Тогда у нас появятся новые рабочие места для жителей Тайшетского района.
Лидия Алексеевна Ниживляк, руководитель общественной приёмной Председателя правительства Д.А. Медведева в Тайшете с 2013 года, заведующая МКДОУ «Детский сад № 5 г. Тайшет
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