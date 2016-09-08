«Муниципалитеты области нуждаются в развитии инфраструктуры»

Хорошие дороги, регулярное транспортное сообщение, качественное предоставление услуг ЖКХ, медицинского обслуживания – вот на чём стоит властям сосредоточить своё внимание. Наш президент Владимир Путин подчеркнул, что необходимо создать условия, обеспечивающие доступ населения всех территорий к благам цивилизации.

Депутаты партии «Единая Россия» специально разработали программы по развитию отдалённых территорий Иркутской области. Нужно правильно воспользоваться этим механизмом.

Государство и впредь должно выполнять ранее принятые на себя социальные обязательства. Речь идёт о жилищных субсидиях, пенсиях и зарплатах, государственных жилищных сертификатах, программах переселения из старого, ветхого жилья.

Сегодня единственная сила, способная справиться в кризисное время со всеми этим задачами, – партия «Единая Россия». Мы смогли убедиться, что даже в самые трудные времена депутаты фракции не отказываются от своих обещаний, следуют заданному курсу.

С 2013 года я являюсь руководителем общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева в Тайшете и Тайшетском районе. В общественную приёмную люди приходят с разными бедами. Кто-то не может оформить документы, кому-то отказывают в социальных выплатах. Другие страдают от произвола бессовестных коммунальщиков. Все они идут за поддержкой, участием, помощью.

Не все проблемы жителей удаётся решить на месте, приходится обращаться в региональную приёмную председателя партии «Единая Россия». В Иркутской области её возглавляет Николай Труфанов. Я знаю: если вопрос дошёл до региональной приёмной, он обязательно будет решён, не пропадёт в недрах чиновничьих кабинетов.

На местах мы видим, что социальная жизнь посёлков улучшается, как только в них начинают реализовываться проекты «Единой России». Строительство детских садов, школ, больниц. Ремонт дорог – и федеральных, и внутрирайонных. Переселение людей из ветхого и аварийного жилого фонда.

Наш район и дальше нуждается в развитии транспортной и социальной инфраструктуры. Это прокладывание качественных автомобильных магистралей, строительство социальных объектов. Тогда у нас появятся новые рабочие места для жителей Тайшетского района.

Лидия Алексеевна Ниживляк, руководитель общественной приёмной Председателя правительства Д.А. Медведева в Тайшете с 2013 года, заведующая МКДОУ «Детский сад № 5 г. Тайшет