Наталья Дикусарова: «Сильного региона без развитых территорий не бывает»

Опорой современной России могут быть только сильные и самостоятельные муниципальные образования. Сегодня перед территориями стоит много сложных задач. Депутаты фракции партии «Единая Россия» Законодательного Собрания Иркутской области много времени уделяют их решению на региональном уровне. Но некоторые из них можно решить только на федеральном – именно депутаты Государственной Думы должны донести проблемы муниципалитетов до федерального центра и помочь выработать механизм их решения.

В Иркутской области каждая территория уникальна и не похожа на другую. Ангарск – это город нефтехимии. Братск и Усть-Илимск славятся своей лесопереработкой. Бодайбо – крупный центр золотодобычи, а Усть-Ордынский Бурятский округ, Куйтунский, Черемховский, Усольский и другие сельскохозяйственные районы – это житница области.

Именно на селе, в небольших посёлках, городах живут и работают люди, трудом которых и богатеет регион. Поэтому самое главное наше достояние не золото, не нефть и не лес, а люди. Именно они преодолевают любые трудности, производят продукцию, которой мы по праву гордимся. Не удивительно, что во главе наших муниципальных образований стоят по-настоящему профессиональные, даровитые, интересные личности – мэры городов, районов и главы поселений. Каждому из них приходится быть и хозяйственником, и дипломатом, и политиком. И они справляются с этой непростой задачей.

Понятно, что, чем сильнее и самодостаточнее будут отдельные муниципальные образования, тем богаче станет регион. Именно поэтому в Законодательном Собрании Иркутской области депутатским большинством – единороссами – была инициирована и принята программа «Народные инициативы». Уже несколько лет она успешно реализуется в регионе, и фракция «Единой России» контролирует её финансирование.

Программа доказала свою востребованность и эффективность. Это реальный инструмент, с помощью которого можно развивать местное самоуправление на уровне даже самого маленького населённого пункта. Жители сами решают, куда направить бюджетные средства, и это даёт им уверенность в том, что именно они хозяева на своей земле. А хозяин будет рачительно относиться ко всему, что имеет. Уверена, что чувство хозяина – именно то самоощущение, которое нам всеми силами нужно растить в себе.

Я часто езжу по нашей огромной Иркутской области, постоянно бываю на отчётах глав поселений. Одним из центральных вопросов на таких собраниях обычно звучит: «На что в этом году потратить средства «Народных инициатив»? И, как правило, тратятся эти деньги на необходимое для всех жителей. Это и детские, спортивные площадки, благоустройство дворов, оснащение клубов, дополнительное освещение улиц и многое, многое другое, что позволяет сделать жизнь более комфортной.

Лучшим подтверждением того, что программа нужна, стало появление на федеральном уровне аналогичной поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках государственной федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». С нынешнего года Иркутская область также получит из Москвы субсидию на её реализацию.

Понимая всю важность работы с муниципалитетами, депутаты-единороссы Законодательного Собрания много времени уделяют решению их проблем.

Но всё-таки главный для депутатов вопрос – это совершенствование межбюджетных отношений и установление оптимального размера налоговых отчислений в местные бюджеты. По нашему предложению в этом году в Иркутской области была создана рабочая группа по решению именно этой наиважнейшей для организации жизнедеятельности муниципальных образований проблемы. Кроме депутатов в эту группу вошли представители Ассоциации муниципальных образований и члены регионального правительства. Мы предлагаем передать дополнительные налоговые отчисления на уровень наших территорий.

Муниципальные районы и поселения давно просят закрепить за ними дополнительные отчисления от НДФЛ. Городские округа ждут перераспределения налога, который поступает по упрощённой системе налогообложения. Сейчас он полностью идёт в областной бюджет. На федеральном уровне внесены изменения в Налоговый кодекс, и с 1 января 2018 года часть так называемой «упрощёнки» будет перераспределяться в пользу муниципальных образований.

Мы поддерживаем это решение и предлагаем реализовать его в Иркутской области на год раньше. У региона есть такая возможность. Кроме прямого эффекта эта мера даст нам и косвенный. Она будет стимулировать муниципалитеты активизировать работу по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций на свои территории и для развития предпринимательства.

Детального обсуждения и анализа требует ещё ряд вопросов. Нам предстоит внимательно изучить вопрос об уплате налога на имущество, в том числе муниципальное.

Активно обсуждается тема транспортного налога. Каким должен быть объём муниципальных дорожных фондов, чтобы муниципалитеты могли решать свои вопросы? В небольших сельских поселениях дорожный фонд очень маленький, а протяжённость дорог достаточно большая. И здесь есть тема для разговора.

Сегодня нам нужно разработать целый ряд грамотных, хорошо просчитанных законопроектов, которые сделают положение муниципалитетов более устойчивым. Однако не все проблемы местного самоуправления можно решить на региональном уровне.

Для того чтобы каждый муниципалитет развернул весь свой потенциал, недостаточно усилий только региональных законодателей. Именно депутаты Государственной Думы могут вынести проблемы муниципалитетов на федеральный уровень и выработать механизм их решения.

Кандидаты от «Единой России» – команда профессионалов, которая справится с этой задачей. У нас, депутатов-единороссов регионального парламента, есть предложения – их уже сегодня можно рассматривать на федеральном уровне. Мы готовы работать, мы знаем проблемы региона и предлагаем пути их решения.

Наталья Игоревна Дикусарова

Наталья Дикусарова родилась в 1979 году. Детство и школьные годы прошли в Чунском районе. Успешно окончив Чунскую среднюю школу, поступила на юридический факультет ИГУ. В университете ей посчастливилось учиться у профессора, доктора юридических наук, Заслуженного юриста РФ и просто известного общественного деятеля Сергея Шишкина, который высоко оценил потенциал молодого юриста.

После окончания вуза осталась преподавать в Юридическом институте ИГУ на кафедре конституционного права, где проработала 10 лет.

В 2001 году вступила в партию «Единая Россия», где занимала должность юриста, потом главного специалиста, начальника отдела партийного строительства. Однако с политикой впервые столкнулась в 2005 году, став помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Межевича.

В 2008 году по итогам проекта «Молодёжный праймериз» «Единой России» заняла одно из первых мест, попала в партийные списки и стала депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 1-го созыва.

На постоянной профессиональной основе работала заместителем председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания с 2008 по 2013 год.

8 сентября 2013 года прошла в Законодательное Собрание 2-го созыва по списку «Единой России». Является заместителем председателя Законодательного Собрания, председателем комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-налоговому законодательству. Избрана заместителем председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.

Замужем, воспитывает двоих дочерей.