Александр Ханхалаев: «Нам дорог каждый человек»

Более десяти лет я тружусь в качестве народного депутата. Постоянную связь с избирателями, настрой на решение конкретных проблем считаю основными принципами работы в любом представительном органе. И в Госдуме, уверен, работать надо так же. Чтобы каждый знал: да, там, в Москве, наш человек, который искренне настроен помогать людям и проблемы жителей региона знает не понаслышке. Твёрдо убеждён: главная задача каждого депутата – это повышение качества повседневной жизни обычных людей. А для этого и нужны нам социально-ориентированные законы, адресная поддержка, федеральные программы развития территорий с учётом их особенностей и потребностей. Необходимы механизмы для обеспечения людей комфортными условиями работы, проживания, организации досуга и самореализации в различных сферах жизни.

Прежде всего изменения должны коснуться жизни селян. В сельской местности проживает более 20% населения Приангарья, в прошлом году в регионе действовало 146 сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм, 3,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств. Как они живут? Фактически, они сейчас выживают. Вы скажете, уважаемые читатели: «Ну и загнул ты, Александр Казакович…» «Нет», – отвечу вам: правда нужна. И не случайно об этой правде и наш президент Владимир Владимирович Путин говорит. Да и мы, кандидаты в Госдуму от «Единой России», не молчим.

Нам срочно, уже сегодня нужны работающие комплексные программы развития сельских территорий, поддержки молодых специалистов – управленцев, экономистов, зоотехников, ветеринаров, агрономов, механизаторов.

Первостепенной задачей является развитие потребкооперации – без неё, убеждён, не обеспечить глубокую переработку и сбыт сельхозпродукции на территории области.

Необходима грамотная финансово-кредитная политика. Как воздух, нужны льготные программы кредитования и субсидирования для каждого вида сельскохозяйственной деятельности и для каждой группы товаропроизводителей. Ведь сельхозпредприятия должны иметь возможность не просто выживать, но и развиваться. Как добиться в животноводстве увеличения поголовья с упором на качество продукции?! Ответ здесь совсем простой – для этого нужно поддерживать развитие племенных хозяйств.

Необходима оптимизация мероприятий, направленных на ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Ведь в некоторых муниципальных образованиях региона до сих пор даже не утверждены списки невостребованных участков. А земли деградируют. И это серьёзно препятствует развитию территорий.

На мой взгляд, необходимо усилить роль региональных органов государственной власти и муниципального самоуправления в развитии сельского хозяйства, расширении рынка сырья и продовольствия, создании условий для малого и среднего предпринимательства.

В рамках полномочий администрации Иркутской области следует предусмотреть пути подъёма активности населения. Люди должны поверить, что именно своим трудом можно чего-то добиться. Пусть им предоставят столько земли, сколько они захотят и способны обработать. Пусть их обучат новым технологиям. Пусть помогут делать эффективнее трудоёмкую сельскую работу. А продукцию – выгодно сбывать путём проведения сельских ярмарок, привлечения товаропроизводителей к муниципальному заказу.

Селян нужно активно включать в эти программы. На всех уровнях власти должна быть установка: нам дорог каждый человек, каждая организация, каждое хозяйство. И это тоже забота руководителей на местах – помочь фермерам и крупным хозяйственникам осмыслить существующие меры поддержки, составить для каждого своего рода «дорожную карту» такой поддержки.

Мои земляки достойны жить в более комфортных условиях. Но это, разумеется, касается не только села. Предстоит серьёзная работа с каждой территорией, каждым районом, улицей, двором. Проблемы везде типичные и решать их нужно комплексно, принимая новые законы и разрабатывая программы.

Люди из Иркутской области, к сожалению, уезжают. Особенно молодёжь.

Чтобы остановить этот процесс, нужен целый комплекс мероприятий. Прежде всего – доступное жильё. Для начала его можно предоставлять специалистам в аренду, но с возможностью в дальнейшем приобретения в ипотеку или получения помощи в строительстве собственного дома. Молодёжь должна иметь уверенность в завтрашнем дне, это невозможно без хорошей работы и стабильной зарплаты. И тут не обойтись без льготных кредитных программ, особенно для тех, кто работает на селе. Встречаясь со своими земляками – жителями Иркутской области на территориях, я хорошо понимаю: такие условия необходимо создавать уже сейчас.

Думаю, в каждом принимаемом законе мои земляки должны чувствовать, образно говоря, хотя мои слова пусть и кажутся некоторым высокопарными, трепетное, чуткое отношение государства к своим гражданам. Люди со своими проблемами не должны чувствовать себя брошенными на произвол судьбы. Я говорю о расширении мер государственной поддержки наиболее уязвимых граждан. Это особенно актуально в условиях кризиса. От депутатов, законотворцев зависит, будет ли помощь людям реальной – ощутимой, достойной и эффективной. Уверен, нет в моих словах никакой передержки.

Уверен и в том, что надо добиваться равных возможностей и качества жизни для всех. Допустим, отношение к людям с инвалидностью хотя и меняется в последние годы к лучшему, но следует озаботиться, чтобы во всех муниципалитетах более активно создавались условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Универсальная безбаръерная среда должна стать реалией сегодняшнего дня. Инвалиды уже сегодня ждут помощи в профориентации и трудоустройстве, предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг.

Не скажу, наверное, что-то принципиально новое, но, как говорит народная мудрость, повторение – мать учения, поэтому ещё и ещё раз повторяю – наша политика в каждом законе должна быть социально направленной. Новому составу Государственной Думы предстоит, на мой взгляд, совершенствовать адресные программы социальной поддержки семей, в которых растут дети, расширить охват этими программами.

Я сам рос в многодетной семье, мама одна воспитывала четверых детей. И мне известно, как это непросто, как дорого внимание в таких ситуациях. Очевидно, что регионы не смогут существенно увеличить объёмы государственной помощи семье и материнству без поддержки из федерального бюджета. В Иркутской области есть проблема с обеспечением многодетных родителей земельными участками в собственность для жилищного строительства, предоставлением других возможностей для решения квартирного вопроса. Развивая систему детского оздоровительного отдыха, надо особое внимание уделять ребятишкам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Большей заботы, думаю, заслуживают и люди старшего поколения. Давно назрела необходимость создать и претворить в жизнь программу расширения организаций типа интернатов для престарелых, но с достойными условиями содержания.

Я жёстко стою на том, что ветераны труда, ветераны локальных боевых конфликтов, все, кто имеет заслуги перед нашей страной, имеют право получать не только достойную социальную поддержку. Мы должны создать целевые программы, чтобы все эти категории граждан чувствовали особую благодарность общества и государства за их заслуги.

Если меня поддержат избиратели и я получу мандат депутата Государственной Думы, обещаю приложить все усилия, чтобы наша повседневная жизнь начала меняться к лучшему. Понимаю, что наболевшие проблемы, характерные и для Иркутской области, и для других территорий, решаются только с помощью применения федеральных законов. А их создание невозможно без местного опыта, знания наших реалий. Поэтому и иду на выборы, чтобы свой многолетний опыт применить на федеральном уровне.

Александр Казакович Ханхалаев

Александр Казакович Ханхалаев родился в 1953 году в семье служащих.

В 1970 году после окончания иркутской школы № 23 поступил в политехнический институт. В 1975 году успешно защитил диплом по специальности «Инженер-механик строительно-дорожных машин». Трудовую деятельность начинал простым механиком в управлении «Иркутсксельстрой», затем работал в тресте «Строймеханизация», руководил группой компаний «Иркутск-Кран-Сервис».

С 2004 года депутат Думы города Иркутска. Трижды избирался по округу № 33, каждый раз набирая всё больше голосов. Возглавлял постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, в разные годы занимал посты заместителя председателя и председателя Думы областного центра.

В сентябре 2014 года избран депутатом городской Думы шестого созыва, в настоящее время занимает должность заместителя председателя на постоянной основе.