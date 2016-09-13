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Губерния: 13 сентября 2016

Общество

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Даты

14 сентября 5 лет назад (2011) на Нижней набережной Иркутска, вблизи собора Богоявления, установили памятник основателям города. Авторы – скульптор Михаил Переяславец и архитектор Юрий Волчок. Постамент изготовлен из красного гранита, а фигура первопроходца – из бронзы.

14 сентября 5 лет назад (2011) в Иркутске установлен памятник святым благоверным Петру и Февронии, покровителям православной семьи, возле Спасской церкви по инициативе сопредседателя попечительского совета общенациональной программы «В кругу семьи», генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии», уроженца Иркутской области Сергея Чемезова. Скульптурная композиция высотой 2,8 метра изготовлена из бронзы скульптором Константином Чернявским.

14 сентября 5 лет назад (2011) в Иркутске на Нижней набережной открыли Московские триумфальные ворота. Они являются точной копией триумфальной арки, построенной в 1811 году в честь 10-летия царствования императора Александра I.

14 сентября 5 лет назад (2011) в Иркутске состоялось открытие памятника копейке. Метровая копейка появилась на улице Трилиссера возле филиала Сбербанка № 128. Она установлена на гранитном основании с надписью: «Копейка рубль бережёт». Скульптура посвящена сразу двум юбилеям – 350-летию города и 170-летию Сбербанка России.

14 сентября 5 лет назад (2011) праздничные мероприятия в Иркутске, посвящённые 350-летнему юбилею образования города, начались с открытия Дома музыки Дениса Мацуева. Музыкант провёл экскурсию по небольшому трёхэтажному зданию и сыграл для гостей «Размышление» Петра Чайковского. 

14 сентября 5 лет назад (2011), в день 350-летия города Иркутска, состоялось торжественное открытие 130-го квартала, или «Иркутской слободы». На открытии присутствовали губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин, полпред президента в СФО Виктор Толоконский, почётные граждане города, главы всех местных религиозных конфессий, журналисты. Гости погрузились в эпоху XIX века – артисты встречали их, облачённые в одежду горожан тех времён.

14 сентября 135 лет со дня рождения Николая Васильевича Лодейщикова (1881–1943), иркутского живописца и рисовальщика. Художественное первоначальное образование получил в Иркутске, затем учился в Петербурге. В своих работах изображал преимущественно пейзажи Иркутска, Байкала и Прибайкалья, им также написаны картины «Въезд декабристов в Иркутск» и «Осада Иркутского острога в 1688 году». 1 февраля 1941 года в Иркутском художественном музее проходила большая персональная выставка картин художника, посвящённая 60-летию со дня рождения и 35-летию творческой деятельности.

15 сентября 60 лет назад (1956) произошло открытие пассажирской линии Москва – Иркутск, первой в СССР линии перевозки пассажиров на самолёте Ту-104.

19 сентября 25 лет назад (1991) Указом Президента Российской Федерации Юрий Абрамович Ножиков (1934–2010) назначен главой администрации Иркутской области (1991–1994). С 1994 по 1997 год 

Ю.А. Ножиков – первый всенародно избранный губернатор Иркутской области.

19 сентября 25 лет назад (1991) открыт Татаро-башкирский общественно-культурный центр, ныне – Иркутская областная общественная организация «Татаро-башкирский культурный центр».

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