+ добавить комментарий

В земельной ловушке

Дома сотрудников аграрного вуза по-прежнему находятся под угрозой сноса

Похоже, земельный вопрос стал роковым для Иркутского государственного аграрного университета. Преподаватели, получившие в своё время участки на землях вуза и построившие на них дома, стали настоящими заложниками ситуации. Для того чтобы вопрос сдвинулся с мёртвой точки, нужно уточнить границы земельного участка ИрГАУ и поставить его на кадастровый учёт. Для этого требуются время и деньги. У вуза нет денег, у преподавателей – времени.

Некоторые преподаватели успели получить государственные субсидии на строительство своих домов Автор фото: Николай БРИЛЬ

Эта история началась давно, больше десяти лет назад. Тогда преподавателям ИрГАУ были выделены участки земли под жилищное строительство. Беда в том, что решение было принято учёным советом вуза и теперь признано не имеющим юридической силы.

Более того, оказалось, что вуз и вовсе не имел права распоряжаться землёй таким образом. Во-первых, она находилась всего лишь в бессрочном пользовании университета, то есть ему не принадлежала. Во-вторых, даже право бессрочного пользования не было оформлено надлежащим образом. Как не оформлено и до настоящего времени. Ни один ректор за последние десять лет не смог или не захотел привести в порядок самый ценный актив вуза – землю.

Закономерно, что сберечь этот актив не удалось. Словно лоскутное одеяло, огромный участок начал расползаться по швам. Сегодня в судебном производстве находится более пяти десятков дел, которые так или иначе касаются лакомых кусочков земли бывшей сельскохозяйственной академии. Некоторые из них были переданы в собственность, проданы и перепроданы не один раз. На них выросли СНТ, ДНТ и прочие некоммерческие товарищества.

Земельный участок, на котором возникло чуть более 30 домов преподавателей аграрного университета, находится в границах посёлка Молодёжный. Территориальное управление Росимущества требует снести все строения, поскольку земля под ними находится в собственности Российской Федерации. Тот факт, что когда-то учёный совет ИрГАУ передал участки сотрудникам вуза, не является юридическим основанием для строительства жилых домов. Никого не интересует, что люди были уверены: администрация университета знает, что делает, имеет право распоряжаться землёй и сможет передать её в собственность сотрудникам. Интересно, что сегодня у государства нет претензий к самому вузу. Ответчиками в этой ситуации остались преподаватели.

Кстати, некоторые из них успели получить государственные субсидии от министерства сельского хозяйства на строительство своих домов. Теперь то же самое государство, но уже устами территориального управления Росимущества требует снести все строения и вернуть землю в исходное состояние. «Вернуть в исходное состояние» – значит превратить в свалку. Ведь именно свалка была на этом месте, пока землю не передали сотрудникам ИрГАУ. Кажется, всем понятно, что люди просто стали заложниками чужой некомпетентности и непорядочности. Но для бюрократической машины, которая уже запущена и запросто может смять человеческие жизни, это не имеет никакого значения.

В июле двое представителей инициативной группы преподавателей побывали в Москве на личном приёме руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова. Федеральный чиновник пообещал иркутским преподавателям всяческое содействие и помощь в рассмотрении их дела. На приёме была выработана схема по выделению земельного участка и переводу его в собственность граждан.

С тех пор за счёт жителей двух улиц, одна из которых даже не значится на карте, было составлено четыре варианта схемы участка. Все они направлены в Москву на согласование Росимущества, которое должно выбрать оптимальный вариант. Предполагалось, что после этого схему можно будет поставить на кадастровый учёт и запустить следующую процедуру.

Однако теперь выяснилось, что проводить операции с малым – преподавательским – участком нельзя до тех пор, пока не уточнены границы всех земель ИрГАУ. На сегодняшний день сделать это очень проблематично. Когда-то вузу было выделено в бессрочное пользование 1126 га земель. Но теперь большая часть из них утеряна и перешла в собственность других лиц. Учёный совет совершенно точно ничего не выделял этим лицам, однако они сумели оформить землю в собственность.

Показательно, что даже на том участке, который был выделен преподавателям, происходят странные вещи. Одним краем этот участок попал на землю старой фермы. Сама ферма давно разрушена и физически не существует. Но территория под ней неожиданно оказалась в чьей-то собственности. Как раз в границы этой собственности и попало несколько участков сотрудников. Хорошо хоть люди не успели построить дома на этом вдвойне сомнительном пустыре.

– Пока идёт расследование судебных дел, на все операции с земельным участком ИрГАУ наложен мораторий, – говорит адвокат Валентина Мурашова, представляющая интересы преподавателей в суде. – Однако это не мешает уточнению границ и постановке оставшихся земель на кадастровый учёт. После завершения этой работы университет должен через суд вступить в права на использование участка. Но пока длится судебная процедура, параллельно можно будет заниматься согласованием выделения маленького участка с преподавательскими домами.

Для того чтобы провести ревизию оставшихся земель, нужно проделать огромную работу, которая стоит приличных денег. Но как раз денег у вуза нет, долги составляют более 30 млн рублей. Снова копится задолженность по заработной плате, преподаватели ушли на каникулы без отпускных. Нет денег на покупку угля для начала отопительного сезона. Скорее всего, уголь придётся брать в долг, значит, сумма общей задолженности снова будет расти.

Сейчас у вуза нет денег на землеустроительные работы. Об этом сообщил и.о. ректора ИрГАУ Олег Шваенко на общем собрании владельцев спорных участков. По его словам, потребуется не один год на проведение всех необходимых процедур. Проблема в том, что преподаватели не могут ждать год или даже больше, ведь судебная система не остановится ради них. Если в начале лета в производстве находилось только одно дело по дому Сергея Музыки, то сегодня на его соседей подано 14 исков. А те, на кого ещё не заведено судебное дело, продолжают получать штрафы от Росреестра.

– Будем писать ходатайство в территориальное управление Росимущества с просьбой отложить рассмотрение дел, – говорит Валентина Мурашова. – Отложить рассмотрение дела можно на срок до трёх месяцев. Значит, у нас есть время только до декабря. Затем дома снова окажутся под угрозой сноса. Суд вынужден будет принять такое решение, даже если судьи нам очень сочувствуют.

По словам Валентины Мурашовой, только на первоначальном этапе на проведение землеустроительных работ может потребоваться 80 тыс. рублей. Чёткого понимания, как действовать дальше, у самих преподавателей нет. По словам Валентины Мурашовой, преподаватели в отчаянии подумывают чуть ли не за свой счёт провести уточнение границ всех земель вуза. При этом люди уже выплатили приличные суммы в счёт погашения штрафов, за свой счёт сделали четыре варианта кадастровой схемы малого участка и снова не получают зарплату от вуза, по вине которого попали в эту земельную ловушку.

Вынуждать их взваливать на себя ещё и землеустроительные работы как минимум несправедливо. Но боюсь, что в данном случае речь уже не идёт о справедливости. Речь идёт о банальном выживании обычных людей в условиях тотального несоблюдения закона теми, кто имеет возможность распоряжаться общими ресурсами.