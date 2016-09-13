Дневник недели

13 сентября, вторник

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского стартует образовательная акция «Старт учебного сезона». Библиотекари расскажут, как использовать на практике все возможности «Молчановки». Специалисты библиотеки помогут подобрать нужную литературу и научат пользоваться электронным каталогом, расскажут, как использовать базы данных при написании курсовой и как получить доступ к Президентской библиотеке. На всех этажах «Молчановки» библиотекари презентуют свои отделы как лучших помощников для отличной учёбы: познакомят с фондами, раскроют технологию эффективного поиска и заказа книг. В программе акции также лекции, мастер-классы, библиоквест, консультации психологов, тематические выставки. Акция продлится до 30 сентября.

В иркутском Сибэкспоцентре откроется XXIII специализированная выставка «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение». Своё участие в мероприятии подтвердили более 60 организаций из Иркутской области и регионов России. На выставке будет представлена лесозаготовительная техника, деревообрабатывающее оборудование, котлы, фильтры для лесной техники, комплектные линии для производства пиломатериалов, различные инструменты. В рамках выставки состоится форум «Лес и человек – Иркутск». Запланированы также круглые столы «Меры государственной поддержки предприятий лесного комплекса», «Реализация лесопродукции на биржевой площадке ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»: результаты, проблемы, перспективы», «Санитарное и лесопатологическое состояние насаждений, повреждённых различными негативными факторами природного и антропогенного характера, в том числе на Байкальской природной территории» и другие.

В рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску» состоится экскурсия об участии сибиряков в Отечественной войне 1812 года. О жизни города во времена, когда в Россию пришёл Наполеон, а также о том, были ли иркутяне под Бородино в сентябре 1812 года, расскажет доцент кафедры истории России исторического факультета ИГУ Александр Ануфриев. Экскурсия стартует в галерее «Революция» по ул. Карла Маркса, 40, в 18 часов.

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея в 13 часов откроется выставка-ярмарка комнатных растений «Осенние краски цветочного Иркутска», в которой примут участие коллекционеры интернет-форума «Цветочный Иркутск». На выставке будут представлены хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, ахименесы, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, кактусы, ароидные растения и другие. Посетители смогут получить консультации цветоводов по уходу за комнатными растениями. Выставка будет работать до 18 сентября.

В конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых в посёлке Грановщина стартует открытый чемпионат и первенство Иркутской области по конному спорту. Участие в соревнованиях примут более 150 спортсменов из Иркутска, Усть-Илимска, Братска и Иркутского района. Ожидается приезд всадников из Бурятии. В трёх традиционных дисциплинах – конкуре, выездке и манежной езде – будут состязаться юниоры до 21 года, юноши до 18 лет и дети до 14 лет. Всего будет разыграно 40 комплектов медалей. Также в рамках чемпионата и первенства пройдут соревнования по конному троеборью. Последний день соревнований, 17 сентября, завершится турниром по конкуру на Кубок губернатора Иркутской области.

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского откроется выставка флористических картин Галины Донской «Осенние фантазии». В экспозиции будут представлены натюрморты, городские и природные пейзажи. В своих рисунках Галина Донская не использует ни акварели, ни гуаши. Частички высушенных листьев, цветов, травы – это и есть «краски» художницы. Сама Галина Донская называет такую технику «флористической живописью».

17 сентября, суббота

На площади перед Домом культуры «Нефтехимик» в Ангарске с 11 до 16 часов пройдёт ярмарка «Осенний урожай». У жителей Ангарского городского округа будет возможность в период заготовок приобрести капусту, морковь, свёклу, картофель по доступным ценам, а у производителей – реализовать свой товар, минуя посредников. Ярмарка предусматривает возможность реализации товаров напрямую с автомашин. Для гостей подготовлена насыщенная программа: концертные номера, викторины и многое другое.