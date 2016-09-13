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Восточно-Сибирская правда
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Дополнительное обучение выполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил прошли 435 человек
Дополнительное обучение выполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил в учреждениях социального обслуживания прошли 435 сотрудников 64 учреждений социального обслуживания Иркутской области. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Мероприятие было организовано региональными министерствами соцразвития и здравоохранения как видеосеминар, программа которого включала рассмотрение вопросов о требованиях санитарно-эпидемиологических правил по профилактике острой кишечной инфекции, организации работы персонала учреждений социального обслуживания по недопущению возникновения и распространения острой кишечной инфекции, а также демонстрацию учебных фильмов. Материалы семинара переданы в учреждения для проведения дальнейшего обучения сотрудников на местах.
Обучение было организовано в соответствии с исполнением перечня поручений губернатора Иркутской области.
Кроме того, региональному минсоцразвития поручено решить вопрос по подбору персонала в Черемховском психоневрологическом интернате. С целью укомплектования штата работников подобрана кандидатура на вакантную должность врача-невролога.
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