+ добавить комментарий

Фотолетопись Святой Горы

В Музее истории города Иркутска открылась фотовыставка «Наш Афон»

Выставка приурочена к 355-летнему юбилею города. Со Святой Горой Иркутск связан прежде всего через нашего земляка Иннокентия Сибирякова – предпринимателя и мецената, который принял монашество и закончил свою жизнь на Афоне

Костас Асимис – единственный фотограф, которому разрешено вести фотосъёмку на Афоне. Можно сказать, что его служение – продолжать фотолетопись удивительного полуострова Автор фото: Николай БРИЛЬ

Иннокентий Сибиряков оставил яркий след не только в жизни Иркутска, но и в истории Афона. Именно на его средства был построен русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Несмотря на статус скита, эта обитель по своим размерам превосходит многие монастыри.

Несколько лет назад на Афоне побывал иркутянин Александр Снарский, который является членом братства во имя святителя Иннокентия Иркутского. Во время этой поездки иркутянин и познакомился с фотохудожником мирового уровня Костасом Асимисом, который родился на территории бывшего СССР и прекрасно владеет русским языком. Так родилась идея создания фотовыставки «Наш Афон», организатором которой стало братство во имя святителя Иннокентия.

Костас Асимис – единственный фотограф, которому разрешено вес­ти фотосъёмку на Афоне. Можно сказать, что его служение – продолжать фотолетопись удивительного полуострова.

– Сейчас у меня в трёх местах одновременно проходят выставки, – рассказывает фотограф. – Например, сразу из Иркутска я направляюсь в Санкт-Петербург, чтобы открывать выставку там.

Костас Асимис начал фотографировать Афон в 1984 году, впервые попав на полуостров. Позже он обнаружил на Святой Горе старую фотолабораторию, в которой нашёл большое количество старинных чёрно-белых дагерротипов. На них хранились снимки ещё 19 века. Делали их сами афонские насельники.

К тому времени, когда Костас обнаружил фотолабораторию, дагерротипы пришли в плачевное состояние. Изображения, запечатлённые на них, были уже подпорчены временем. Потребовалось очень много труда, чтобы их отреставрировать. На выставке есть репродукции старинных снимков, сделанные до и после реставрации. Разница заметна невооружённым взглядом.

Увидев старые снимки, Костас Асимис понял, что нашёл настоящее сокровище – фотолетопись Афона. Так получилось, что именно ему суждено было продолжить это дело. Сам Костас Асимис родился в 1951 году в Ташкенте в семье греческих политэмигрантов. Увлекаться фотографией он начал с детства. После окончания школы учился на филологическом отделении Белградского университета в Югославии, куда его семья переехала из СССР. Там же окончил курсы фотографии.

В 1982 году переехал в греческий город Салоники, где со временем открыл собственную фотостудию. Вспоминая историю своей первой поездки на Афон, Костас говорит, что случайностей на свете не бывает.

– Однажды в больницу к моему другу-хирургу попали монахи, – рассказывает Костас. – Познакомившись с ними, он решил и мне показать нечто поразительное. «Тебя, как фотографа, это очень заинтересует», – заявил он и в 1984 году повёз меня на Святую Гору. Я в ту пору был ещё не крещён и вообще очень далёк от религии. Я ходил с фотоаппаратом, где-то мне разрешали фото­графировать, а где-то не разрешали.

Но потом я попал к старцу Паисию Святогорцу. К нему приходило огромное количество паломников за советом, утешением. (Недавно Паисий Святогорец был причислен к лику святых Греческой православной церковью. – Авт.) Старец спросил, есть ли у меня какие-то проблемы в жизни. Я ответил: «Есть, мне тут фотографировать не дают». Он улыбнулся и благословил меня жить в Свято-Пантелеимоновом монастыре, сказав что всё остальное управит Божья Матерь.

И действительно, я стал жить в монастыре, туда на большие службы приходили монахи из других монастырей. Постепенно они все ко мне привыкли и перестали меня стес­няться. А старец Паисий потом стал моим духовником. О нём можно много рассказывать. Он видел человека насквозь. Ещё во время нашей первой встречи он знал, что перед ним совершенный дурак стоит. Но не прогнал меня. Учил терпению, смирению. Я крестился уже на Афоне в 1987 году.

Сегодня Костас Асимис живёт в Салониках и является официальным представителем Свято-Пантелеимонова монастыря в миру. Занимается оформлением паломников, различными закупками, устраивает монахов в больницы при необходимости. На Афоне тоже работы хватает. Костас восстановил фотолабораторию, перестроив старое здание. Однако на сегодняшний день восстановлена лишь малая часть дагерротипов.

– Сейчас мы делаем каталог старинных фотографий, – говорит фотограф. – Возможно, найдём и портрет вашего земляка Иннокентия Сибирякова. Теперь созданы все условия для того, чтобы спокойно работать.

Первую экскурсию по выставке в минувшую субботу автор провёл сам и рассказал историю создания некоторых фотографий. Конечно, здесь представлена природа Афона и его прекрасные древние монастыри. Но интереснее всего лица монахов, которые там живут. Здесь нет постановочных снимков. На них реальная жизнь святогорцев.

На одном фото старенький монах в потрёпанной рясе косит траву около своей каливы, или кельи. На другом – пасхальный стол накрыт в трапезной Свято-Пантелеимонова монастыря. На столе железные кружки и ложки, на каждой тарелке пара крашенных луковой шелухой яиц. Монах держит в руках огромный четырёхугольный кулич в сахарной глазури, лишённый привычных нам дополнительных украшений.

«А это портрет отшельника, – Костас указывает на снимок. – Никто не знает, где он живёт, как живёт. Но иногда он выходит из леса, и мы его видим. Однажды мне повезло, я встретился с батюшкой. Он был чем-то занят и не видел меня. Когда я окликнул его, он обер­нулся, и в этот момент я заснял его лицо». Теперь лицо святогорского монаха-отшельника, очень редко появляющегося перед собратьями, имеют возможность увидеть люди из далёкой Сибири. Уже это само по себе чудо.