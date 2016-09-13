+ добавить комментарий

Домашний праздник

Жители Первомайского отметили день рождения микрорайона

Автор: Анна Чистохина

Около тысячи человек собрались 8 сентября в Первомайском, чтобы отметить день рождения микрорайона. В нынешнем году молодому микрорайону исполнилось 37 лет.

В окружении многоэтажек, точно посередине, разместилась детская площадка. Постепенно к ней подходит всё больше народу. Взрос­лые и дети, пенсионеры, молодёжь. Из окон ближайших домов появляются заинтересованные наблюдатели, дети резво занимают самые лучшие места – турники и карусели. И вот за углом слышатся задорные русские частушки под аккомпанемент звонкого баяна.

Рядом с детской площадкой развернулся настоящий осенний фестиваль урожая: вереница столиков с овощами, грибами, цветами и поделками. Множество людей проходит от столика к столику, рассматривая и фотографируя экспонаты. Некоторые спрашивают советы садоводов, как вырастить такие большие овощи, вертя в руках красный помидор размером с маленькую тыкву. Дети, восторженно улыбаясь, берут причудливые фигурки из овощей, внимательно рассматривая каждую деталь, вдруг спрашивают: «А можно я возьму себе такую?» А в ответ слышат от создателя фигурки: «Бери, бери, я ещё сделаю!» И счастливый ребёнок, подняв в руке фигурку, бежит показывать маме подарок.

Второй год подряд на празднике проходит выставка садоводов, по итогам которой выбирают победителей в трёх номинациях: лучший овощ, самый красивый букет и оригинальная поделка. Праздник садоводов для жителей микрорайона – не столько конкурс или соревнование, сколько праздник встреч и общения, праздник осени. Садоводы представляют друг другу свои достижения: творческие идеи, воплощённые в собственноручно выращенных за лето овощах. Здесь обычная цветная капуста в паре с кабачком может превратиться в удивительного пуделя, баклажан – в рок-звезду, а банан – в осьминога. Удивительно, какой может быть вторая жизнь овощей, была бы фантазия.

Зоя Зарецкая живёт в Иркутске уже 60 лет. Очень любит свой район и никогда не хотела отсюда переехать. Говорит, что здесь живут очень добрые люди, общительные и неравнодушные, район очень изменился, а люди – нет. Зоя Харитоновна участвует уже второй раз в выставке садоводов, любит мастерить детские поделки из овощей, выращенных на собственном огороде. «Мне это нравится, нравится делать что-то своими руками, придумывать собственных персонажей. Главное, что я могу чем-то заниматься, что есть какая-то польза от этого. Я не сижу без дела. И я не стремлюсь к победе, здесь никто не стремится получить какой-то приз, нет, важно само общение, присутствие в коллективе, встречи со знакомыми. Я очень рада такой возможности, которую дарит нам это мероприятие».

Специально для праздника модницы микрорайона надели свои лучшие наряды Автор фото: Анна Чистохина

Многие из участников выставки выступили на праздничном концерте в честь дня рождения микрорайона. В нынешнем году желающих оказалось много – было подано 75 заявок.

«В этот раз мы решили сделать домашний праздник своими силами, – рассказывает депутат по 26-му избирательному округу Василий Донских. – Будут выступать наши творческие коллективы, читать стихи собственного сочинения, исполнять песни. Школы № 6 и № 77 представят свои номера, то есть все таланты нашего района примут участие в сегодняшнем празднике. По-домашнему тепло и уютно. Если в прошлом году мы привлекали и кавээнщиков, и танцевальные коллективы других районов, то в этом году решили сделать свой, семейный праздник. После завершения концерта мы решили под открытым небом показать фильм «Чемпионы», так как этот год олимпийский, и, я думаю, этот фильм будет интересен и детям и взрослым».

Рудина Иванова до 2006 года жила в Бодайбо, затем переехала в Иркутск. 42 года проработала педагогом в группе детского сада, готовила детей к школе. Сейчас жители Первомайского называют Рудину Михайловну украшением и достоянием района за её стихи. Столкнувшись с ужасами войны в детстве, Рудина Михайловна пишет баллады о том времени, о тех роковых для России годах. Сегодня она прочла стихи об Иркутской области, микрорайоне и об Александре Вампилове. «Я приехала 10 лет назад в Первомайский, в кооператив, раньше здесь ничего не было устроено толком, а теперь и магазины новые появляются, и кафе на местах, где раньше были пустыри, – вспоминает Рудина Михайловна. – Район очень изменился, столько появилось новых строений, и отношение жителей другое стало: живём все дружно, собираемся, вот как сегодня, часто. Здесь спокойно, мне как пенсионеру очень безопасно, уютно».

Представить свою жизнь без Первомайского не может и Вера Павловна Семёнова, прожившая здесь 36 лет. Сегодня она получила благодарственную грамоту за неоценимый вклад в развитие и улучшение микрорайона. Она каждый год сажает цветы возле портрета Александра Вампилова в Первомайском, вяжет вещи для детского дома, вместе с другими жительницами района собрала библиотеку для кадетского корпуса. «Наша первомайская земля столько держит талантов, – рассказывает Вера Павловна. – Это настоящий кладезь творческих людей. Я очень рада, что здесь живу. Например, у нас есть одна традиция: мы каждый год вместе с нашим хором из Первомайского и всеми желающими ездим на Байкал к памятнику Вампилову, сажаем цветы. Я пеку пироги, а они песни поют, угощаем гостей».

Мероприятие подарило всем отличное настроение и незабываемые впечатления. В следующем году жители Первомайского планируют отметить день рождения любимого района традиционно на этом же месте, также по-семейному, тепло и уютно, с частушками под аккомпанемент задорного баяна.

В эти же дни праздники прошли в двух соседних микрорайонах. Университетскому стукнуло 27 лет, Синюшиной горе – 62 года.