Проверка на дорогах

Автор: Мария Серебренникова

Установить максимальную скорость 50 км/ч в Иркутске для водителей общественного транспорта рекомендовали органы полиции и городские власти на встрече с руководителями компаний-перевозчиков.

«Мы настоятельно советуем усилить контроль за водительским составом, – обратился к перевозчикам вице-мэр Иркутска Иван Носков. – Как показывает практика, большинство ДТП с участием общественного транспорта происходит по вине водителей. Необходимо установить дополнительно видеорегистраторы для контроля за водителями. Приоритетом в вашей деятельности должна стать безопасность».

Заместитель начальника Межмуниципального отделения полиции «Иркутское» Андрей Жбанов сообщил, что с 12 сентября в Иркутске прокуратурой Иркутской области объявлен месячник по безопасности общественного транспорта. В связи с этим ежедневно будут проводиться совместные проверки транспортных предприятий. Особое внимание будут уделять выпуску транспортных средств и водителей на линию, проведению медицинских осмотров водителей и техническому состоянию транспортных средств. Руководителям транспортных предприятий рекомендовано при приёме на работу требовать от водителей справку от нарколога с обязательным анализом крови на предмет употребления наркотических средств.

Помимо этого, по инициативе управления транспорта администрации города Иркутска в областном центре будет создана единая база водителей общественного транспорта, в которой будут собраны сведения о правонарушениях, когда-либо совершённых тем или иным водителем, а также отметки работодателей о причине увольнения водителей. Данная база будет доступна всем лицензированным перевозчикам, действующих на территории города Иркутска, для принятия решения о приёме на работу водительского состава.

Для усиления профилактики нарушений, по словам Андрея Жбанова, на территории города будет дополнительно установлено 29 камер видеонаблюдения.