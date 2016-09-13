+ добавить комментарий

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Губерния: 13 сентября 2016

Общество

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«Вместе ради детей. Вместе с детьми»

Делегация Иркутской области приняла участие во Всероссийской выставке-форуме

Автор: Мария Серебрянникова

С 7 по 9 сентября в Москве делегация Иркутской области во главе с заместителем председателя регионального правительства Валентиной Вобликовой приняла участие в седьмой Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей. Вместе с детьми». Форум был организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На выставку приехали представители 107 делегаций из 60 регионов России, более тысячи участников, заинтересованных в решении вопросов защиты детей от насилия, прав ребёнка на семью, помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, работы с подростками, имеющими проблемы с законом.

В открытии принимала участие председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, представители Федерального Собрания РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, МВД России, Общественной палаты РФ.

В состав Иркутской делегации вошли представители четырёх учреж­дений, реализующих грантовые проекты фонда: учебно-методического центра развития социального обслуживания, Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Иркутска, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посёлка Залари. Вся работа была  представлена в направлении «право ребёнка на семью». 

На площадке Иркутской области демонстрировались видеоматериалы об организации работы с семьёй и детьми, видеоролик агитбригады «Твой выбор», видеофильм «Барьер» (призёр регионального конкурса видеофильмов). Популярностью пользовалась выставка аналитических и информационно-методических материалов Приангарья, на которой были представлены брошюры, практические рекомендации по работе с детьми, методические рекомендации, тематические буклеты, листовки. Также были представлены подпрограмма «Дети Приан­гарья» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 год, проекты «Крепкая семья – залог успеха», «Внедрение модели сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом».

 

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