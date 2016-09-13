+ добавить комментарий

Финансовая корректировка

Региональный бюджет остаётся ориентированным на «социалку»

Автор: Мария Серебрянникова

Доходная часть бюджета Иркутской области в 2016 году составляет 105,4 млрд рублей, расходная часть – 113,4 млрд. Бюджет остаётся социально ориентированным, основные статьи расходов – это образование, здравоохранение. При этом запланированные расходы на социальную сферу почти на два миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов.

Регион участвует в 18 государственных программах и 13 федеральных целевых программах и претендует на получение 10,2 млрд рублей на различные мероприятия Автор фото: Николай БРИЛЬ

В общем объёме расходов на «социалку» приходится 81,7 млрд рублей, или 71% финансовых средств. На образование выделяется около 34,3 млрд рублей, что на 835 млн рублей больше, чем год назад.

На здравоохранение запланировано 24,3 млрд рублей, что больше на 650 млн. Статья «Социальная политика» увеличена на 640 млн рублей, до 21,5 млрд.

В муниципалитеты через межбюджетные трансферты будет передано более 35% доходов бюджета, что в денежном выражении составляет 28,8 млрд рублей. Это субвенции на исполнение переданных областных полномочий, субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного само­управления, дотации на выравнивание. Финансирование остаётся на прежнем уровне. Кроме того, ежегодно муниципалитетам предоставляется финансовая помощь нецелевого характера. Осенью планируется произвести корректировку областного бюджета и увеличить объём межбюджетных трансфертов.

Регион участвует в 18 государственных программах и 13 федеральных целевых программах и претендует на получение 10,2 млрд рублей на различные мероприятия. Например, знаковым объектом для Иркутска стали канализационно-очистные сооружения, на которые получено около 100 млн рублей из федерального бюджета.

– Пока всё идёт по плану, работа с федеральным центром у нас организована неплохо, – отметил Антон Логашов.

Долг платежом красен

В структуре государственного долга Иркутской области к 1 августа 2016 года 76,5% занимали бюджетные кредиты, выделенные федеральным центром. Они предоставлены сроком на три года по ставке 0,1%, объём дорогих займов в коммерческих банках значительно сократился.

– На 1 января этого года госдолг региона составлял более 21,6 миллиарда рублей, при этом больше 15 миллиардов в его структуре занимали коммерческие кредиты, – говорит Антон Логашов. – К 1 августа картина диаметрально изменилась. Долг составляет более 19 миллиардов рублей, к тому же мы изменили его структуру. Около 4,6 миллиарда – коммерческие кредиты и около 15 миллиардов – бюджетные. Значит, нам удалось разгрузить бюджет от обслуживания дорогого коммерческого долга.

Среди других регионов Сибирского федерального округа по такому показателю, как доля государственного долга в доходах без учёта безвозмездных поступлений, Иркутская область занимает второе место с 22,2%. Меньше только у Алтайского края. Самая большая доля – 113% – у Забайкальского края. В среднем объём госдолга субъектов СФО составляет более 28 млрд рублей.

По мнению Антона Логашова, план первоочередных антикризис­ных мер по обеспечению устойчивого развития экономики полностью оправдал себя. Основные направления антикризисного плана реализуются успешно.

Если на 1 августа текущего года темп роста налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по Российской Федерации снизился почти на 5%, по Сибирскому федеральному округу – на 1%, то в Иркутской области этот показатель увеличился на 16% и вырос до 114,2%. Это позволило региону за год подняться с 74-го на 8-е место среди субъектов РФ.

За семь месяцев 2016 года отчисления налога на прибыль предприятий увеличились на пять с лишним миллиардов рублей – до 22,2 млрд. Увеличение НДФЛ составило 1,6 млрд рублей, общий объём достиг 23,8 млрд. Прирост налога на имущество организаций составил 800 млн рублей, общий объём перечисленных средств превысил 9,5 млрд рублей. Растёт динамика налоговой отдачи предприятий лесного комплекса региона. На 1 августа текущего года отраслевые организации перечислили в областной бюджет более двух миллиардов рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– За каждым членом областного правительства закреплена определённая вертикально-интегрированная структура, с руководителями организаций ведётся соответствующая работа. Это и привело к положительным результатам, говорит Антон Логашов.

Стратегия на низком старте

Зампред регионального правительства рассказал, что Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года находится в финальной стадии разработки. В ближайшее время документ будет представлен губернатору и депутатам Законодательного Собрания.

– Стратегия прошла все слушания и презентации, в октябре документ будет внесён в Законодательное Собрание, – отметил Антон Логашов. – Основное отличие нынешней стратегии в том, что одновременно будут разрабатываться годовые планы её реализации. Показатели, которые мы запланировали в начале года, к декабрю должны быть исполнены, и годовой результат будет понятен.

Логашов отметил, что основной целью стратегии должны стать стабилизация численности населения и прекращение оттока населения после 2023 года. Например, финансовые вложения в развитие Дальневосточного округа уже привели к росту экономики до 5%, в то время как в Российской Федерации этот показатель составляет 0,3%. В итоге впервые за 20 лет прекратился отток населения с Дальнего Востока.

Исправить сложно, стабилизировать – можно

По словам Антона Логашова, созданная в Усолье-Сибирском территория опережающего развития уже приносит свои первые, маленькие плоды. В конце августа там появился первый резидент, им стало ООО «СмартСинтез». Компания планирует производить дезинфицирующие и антисептические средства. На производстве будет создано 20 новых рабочих мест, объём капитальных вложений достигнет 7,2 млн рублей. В качестве крупного резидента в ТОСЭР планирует зайти АО «Фармасинтез».

Сейчас представители субъектов обучаются по специальной программе развития моногородов в Сколково.

– Я, в частности, обучаюсь по Усолью-Сибирскому, – отметил Антон Логашов. – Что это даст? Мы разрабатываем проекты развития городов. Берём город, полностью его сканируем, изучаем, кто там живёт, где работает население, какие у него интересы. В конце сентября у нас планируется защита проекта. Наверное, это будет нечто вроде экзамена, на котором планируют присутствовать первый вице-премьер Игорь Шувалов и другие очень серьёзные эксперты. Представители субъектов будут рассказывать о своём видении ситуации в моногородах и о том, как они планируют её изменить.

Правительство Иркутской области намерено получить статус территории опережающего развития для города Байкальска, который уже входит в особую экономическую зону. Сейчас идёт подготовка пакета документов.

– Прежде всего это нужно для людей, которые там живут, – отметил Антон Логашов. – Предприниматели, которые захотят стать резидентами, получат налоговые послабления. Это даст толчок для развития бизнеса в городе. Исправить там ситуацию будет очень сложно, но стабилизировать можно.