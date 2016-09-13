+ добавить комментарий

«Сказочник на ветру времени»

К 65-летию со дня рождения Владимира Гуркина

Автор: Татьяна Ковальская

Владимир Гуркин прожил 58 лет и ушёл в бессмертие как талантливый драматург, создавший всенародно любимую пьесу «Любовь и голуби». Для провинциального Черемхова, где прошло детство Владимира среди простых шахтёров, драматург и режиссёр Гуркин стал символом непоказной любви к малой родине. Он вывел своих черемховских соседей на большую сцену и мировой экран. И этим заслужил любовь черемховцев.

Приезжайте в Черемхово и убедитесь в этом сами. Вот на театральной площади в скульптурной композиции сидит на скамье Владимир Гуркин, с ним – его предшественники в драматургии: черемховец Михаил Ворфоломеев и уроженец Аларского района Александр Вампилов. Вот бульвар Гуркина в самом центре города. Вот сквер «Любовь и голуби», где под тенью белоствольных берёз скульптурная трогательная сцена из кинофильма, узнаваемые лица актёров Александра Михайлова и Нины Дорошиной. И скромный пантеон на городском кладбище. Там, по завещанию Владимира, рядом с отцом Павлом Васильевичем похоронен драматург. На углах чугунной ограды – белые голуби, осеняющие вечный покой своего автора.

У этих памятников и скульптурных композиций часто останавливаются прохожие, фотографируются молодожёны, приезжие, выпускники школ и колледжей, присаживаются на скамейки молодые люди, влюблённые пары, подростки. Приходят в сквер и на театральную площадь мамы и бабушки с колясками, с малышами, бегающими по аллеям и асфальту. Владимир Павлович любил быть среди народа, вокруг него всегда были самые разные люди, он жадно впитывал в себя солёные шуточки, невероятные истории. Черемхово для драматурга всегда оставалось чистым источником народной сибирской речи, мудрости, юмора. Мы читаем его роман для сцены «Плач в пригоршню» и узнаём соседей по детским годам жизни в бараках, обычаи дворовой культуры, общения, досуга – всё до мельчайших подробностей, до самодельной горки зимой и большой, на столбах, врытых в землю, качели весной и летом.

И общие праздники за столами во дворе, и катание на обледенелых коровьих шкурах зимой. И, чего греха таить, пьяные потасовки, страшные рассказы о том, как и кого раздели ночью в переулке, у самого дома. Всё это не художественный вымысел, а суровая правда послевоенной жизни в шахтёрском городе. Дети росли в неведении, что где-то рядом есть иная, сытая и нарядная жизнь, мечтали уехать на Кубу и помогать весёлым кубинцам строить социализм. Влюблялись, женились и жили так же, как их отцы и матери, то есть по старинке: «До смерти работаем, до полусмерти пьём».

Владимир Павлович своим авторитетом и мощным талантом заражал окружающих, окрылял молодое и старшее поколение актёров черемховского театра. Он поставил на местной сцене свои новые пьесы, увлёк население города и района театральной жизнью. Большой, на 700 мест, зал Дворца культуры «Горняк» не вмещал всех желающих посмотреть «Плач в пригоршню», а из-за нехватки профессиональных актёров исполнителями стали, причём с большим интересом и желанием, все работники театральных цехов: костюмеры, монтировщики, декоратор, администратор. Выбрали способных мальчиков из детского дома на ведущие детские роли. Когда же шли премьерные спектакли, то зрители сидели в зале «как оглашенные», то замирали, то смеялись, то плакали. С одной зрительницей даже стало плохо. Люди были потрясены тем, что увидели на сцене собственную судьбу.

А в 2016-м, в Год литературы, черемховцы устроили летом большое карнавальное шествие по главной улице на стадион, где на зелёном поле разворачивались сцены на сюжеты разных литературных произведений. И как аплодировали зрители на трибунах, когда на травяное поле выехала запряжённая в телегу лошадь с весёлыми «селянами», с гармошкой и голубями, как заплясали в хороводе герои гуркинских пьес.

После ухода из жизни Гуркина имя талантливого драматурга присвоено Черемховскому драматическому театру. Два года назад осуществилась мечта Владимира Павловича, и в Черемхове прошёл фестиваль «Театральная провинция», посвящённый Гуркину, приезжали со своими спектаклями театральные коллективы из семи городов Сибири, Кузбасса, Якутии и Дальнего Востока.

В помещении черемховского театра открыт музей Гуркина. Заведующий музеем друг Владимира Павловича, черемховский актёр Александр Попов в тесной комнатке собрал и продолжает собирать экспонаты музея, афиши, программки спектаклей из разных театров страны, сувениры, воспоминания, газетные и журнальные публикации – всё, что каким-то образом связано с именем и жизнью драматурга. Комната уже не вмещает всех экспонатов, но есть проект большого полноценного музея драматурга в городе Черемхове. Мало того, оргкомитет в августе этого года объявил сбор средств на полномасштабный памятник любимому земляку, Володе Гуркину, заслужившему почёт и уважение не только черемховцев, но и всех россиян.

Живёт в городе мама Владимира Павловича, к ней часто приезжает внучка Екатерина Владимировна Гуркина из Москвы, на фестивале «Театральная провинция» она была с матерью, вдовой Гуркина Людмилой Борисовной.

В Приангарье в эти дни отмечают юбилей своего земляка. И, думается, есть смысл сегодня пройтись по вехам жизни Владимира Гуркина.

Будущий драматург родился

13 сентября 1951 года в деревне Васильево Краснослудского сельсовета Верх-Городковского района Молотовской (Пермской) области. О жизни родителей в то время Володя узнал из рассказов матери и отдал долг памяти, создавая пьесу «Весёлая вода печали» (другое название «Саня, Ваня, с ними Римас»). Премьерная постановка прошла на черемховской сцене, постановщиком был сам автор. Он написал на рукописи: «Дедам моим – Петру Рудакову, Ивану Краснощекову, бабкам моим – Софье, Александре, Анне посвящаю. Великим труженицам и матерям, воинам, защитившим Родину нашу от фашизма – вечная светлая память!» В репликах действующих лиц упоминаются и райцентр Краснослудка, где зарегистрировано рождение Володи, и областной центр Молотов, нынешняя Пермь, куда из деревни на берегу уральской реки Чусовой уехала Валентина с малышом.

Через несколько лет Валентина уехала на Дальний Восток, работала в Хабаровске, в воинской части. Там вышла замуж за Павла Васильевича Гуркина, топографа на военном строительстве. Мальчик Вова начал говорить очень рано, был ребёнком общительным, любил смотреть, как работают солдаты. Подружился с одним из них, Павлом Гуркиным, привёл его домой и сказал матери: «Пусть дядя Паша с нами живёт».

И Павел женился на его маме, усыновил Володю, занимался его воспитанием, помогал в учёбе. Владимир был очень привязан к отчиму и всегда называл его своим отцом. Бегал на шахту, где работал Павел Васильевич, носил ему обеды, приготовленные матерью. Дом, купленный родителями на улице Гастелло, стоит и сегодня. Покупали наполовину с соседом, в доме огород, ягодные кусты. Здесь Владимир проводил студенческие каникулы, сюда приезжал из Москвы, слушал частушки соседок, сам подыгрывал на баяне.

Но вернёмся в детство драматурга. В1958 году Павел Васильевич Гуркин увёз жену и усыновлённого Володю в город Черемхово, где жил его родной брат. В Черемхове Гуркины первоначально получили квартиру на втором этаже щитового засыпного дома № 9 по улице Тургенева на западной окраине города (дом снесли года полтора назад). Володе исполнилось семь лет, он учился в школе № 25. Ходил в музыкальную школу по классу баяна, любил этот народный инструмент. В общем коридоре Вова любил устраивать «театр» с занавесом, с костюмами, собирали «зрителей» – жителей соседнего дома и ребятишек. Отец работал на лесном складе шахты № 6. Мама устроилась в инфекционное отделение больницы № 2. Потом семья Гуркиных переселилась на соседнюю улицу Гастелло. Отец купил половину двухквартирного деревянного дома с приусадебным участком и хозяйственными постройками.

1966 год – Володя после окончания восьмого класса едет в Иркутск, поступать в театральное училище на актёрское отделение драматического театра. Первая попытка оказалась неудачной: не приняли из-за того, что ему не исполнилось 15 лет. Вернулся домой и проучился в девятом классе в школе № 8 имени Пушкина. Занимался в танцевальном кружке у Сталины Логиновой.

В 1967–1971 годах Владимир Гуркин учится в театральном училище. Дипломные работы – драматическая роль Кости Треплева в пьесе «Чайка» Чехова и комедийная роль в чеховском «Юбилее». Ещё до выпускных экзаменов Владимир зачислен в труппу театра юного зрителя. В ТЮЗе исполнилась мечта его детства: он играл роли Д`Артаньяна и Атоса в спектакле «Три мушкетёра». Начало 1970-х – женитьба на однокурснице Людмиле Худаш, служба в Советской армии, войсках ПВО.

1976 год – Владимир и Людмила Гуркины получили предложение из Омска и, не раздумывая, переехали в большой сибирский город, стали актёрами в Омском академическом театре драмы. В Омске Гуркины прожили семь лет. Здесь Владимиру хорошо работалось с главным режиссёром, с товарищами по сцене. Появились настоящие друзья. И что особенно важно отметить, в Омске состоялся драматургический дебют Владимира Гуркина, он написал пьесу «Андрюша» («Зажигаю днём свечу»). Главный режиссёр театра Артур Хайкин принял пьесу к постановке в 1980 году, отредактировал «во имя партийной власти». Спектакль был сыгран на омской сцене 13 раз, после чего «крамольную» пьесу сняли из репертуара. Партийные органы сочли героя пьесы, журналиста Андрюшу, аморальным пьяницей, потребовали убрать пьесу из репертуара как вредно действующую на молодёжь.

В 1981 году Владимир Павлович пишет пьесу-комедию «Любовь и голуби», начинается период активного и успешного творчества.

1982 год – спектакль по пьесе «Любовь и голуби» с большим успехом идёт в Омске, в московском театре «Современник».

1984 год – на экраны вышел кинофильм «Любовь и голуби». Режиссёр Владимир Меньшов, в главных ролях Александр Михайлов, Сергей Юрский, Людмила Гурченко, Нина Дорошина и другие. Фильм получает первую премию на 1-м Международном фестивале кинокомедий мира в испанском городе Малага.

Гуркин с семьёй поселяется в Москве и становится штатным сотрудником литературной части московского театра «Современник». Вторая премия на смотре-конкурсе современной драматургии за пьесу «Риск» по мотивам рассказов и романа Олега Куваева «Территория».

1986 год – спектакль «Любовь и голуби» поставлен в Черемховском театре драмы. Режиссёр – заслуженный деятель искусств БССР С. Казимировский, роли исполняли Людмила Мошкина, Виктор Ведерников, Ангелина Пономарёва.

Гуркин пишет пьесу «Музыканты, или Легенда о Праведном Перевозчике».

1988 год – написана пьеса «Шёл медведь по лесу».

1989 год – Владимир Гуркин принят в Союз писателей России как драматург.

1989–1991 годы – Гуркин работает художественным руководителем Смоленского молодёжного театра.

1991 год – драматург создал сибирскую сказку для детей и взрослых «Золотой человек». И в этом же году написал роман для сцены «Плач в пригоршню», настоящий реквием черемховским шахтам, шахтёрам, шестидесятым годам ХХ века.

Владимир Павлович по приглашению Олега Ефремова работает в МХАТе имени Чехова помощником главного режиссёра, организует творческую лабораторию в помощь молодым драматургам, театральным критикам и режиссёрам. Его просят провести семинары молодых драматургов и режиссёров на Северном Кавказе, в Рузе и Любимовке, в других точках России. И он охотно соглашается, едет и проводит, а потом взахлёб говорит о замечательных людях, встреченных там. А в 2000-х годах Владимир Гуркин воссоздал творческую лабораторию в Омске. Прекрасно зная жизнь актёров, судьбы режиссёров и драматургов, Гуркин стремился приобщить начинающих к главным основам русской драматургии.

Каким был в жизни Гуркин? Лучше всего об этом сказали его творческие товарищи, близко с ним работавшие в театре или на съёмочной площадке. Например, Владимир Меньшов, народный артист России, режиссёр и постановщик фильма «Любовь и голуби», отмечал такие характерные его черты, узнаваемые каждым, кто общался с Гуркиным: «Володя был человеком необычайно лёгким в общении. Удивительно, у меня ощущение какой-то святости от него… Как-то он был лёгок очень в отношении к жизни, не напрягал… Он был крайне непрактичен. Но в конечном счёте у него всё устраивалось. Живя в общежитии в Москве, он всё время говорил, что ему устраивают квартиру, что ему обещают квартиру, и мы все понимали, что никакой квартиры уже не будет, и вообще: зачем он уехал из Сибири?.. Но, тем не менее, квартира-то получилась, это было чудо! Без денег ему дали квартиру в 1997 году, когда уже никому не давали квартир. Его любили. На него работали и «Любовь и голуби». Были фанаты фильма, которые млели только при одном упоминании названия картины. Думаю, и это действовало и работало при его поразительной непрактичности в самом прямом смысле этого слова. Он не знал, как устроена жизнь, а писал о ней здорово».

Автор фото: Фото из книги «Любовь и голуби»

Как писал свои пьесы Владимир Павлович? Про самую знаменитую, «Любовь и голуби», кинорежиссёр, актёр, сценарист Владимир Меньшов высказался очень искренне и выразительно: «Как он написал эту историю, честно говоря, для меня тайна. Потому что на эту вершину он больше не взобрался… Пьеса просто родилась на одном дыхании. Сидел на кухне, захотелось ему сочинить эту историю. Природный юмор фантастический, характеры. Он всех этих людей знал, конечно… И вот этим волшебным покрывалом таланта своего сверху накрыл их, и всё расцвело… Шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным. Эта пьеса уж точно будет там стоять».

И ещё одно точное замечание Меньшова о Гуркине: «Он образами мыслил. Запали в него детские впечатления, эти люди, которые его окружали, и он сумел их вывести очень живыми, точными, узнаваемыми, трогательными… Володе была назначена эта миссия – сказать негромко, не стуча кулаком в грудь, не на материале войны там или каких-то катастрофических обстоятельств, а вот на материале нормальной ежедневной жизни, в которой вы живёте. Если посмотреть глазами Володи на эту жизнь, вы увидите, сколько в ней прекрасного, сколько замечательных людей».

Кто-то однажды сказал, что возвышенно-прекрасная река жизни течёт в обыденно-скучном русле повседневности. Надо иметь глаза ребёнка или Владимира Гуркина, чтобы найти чудо в повседневном.

Прекрасно написала рецензию на спектакль «Плач в пригоршню» театра «Современник» писатель и драматург Людмила Петрушевская. Она нашла в этой пьесе Гуркина традиции лучшего русского драматурга Александра Островского. «Подлинное драматургическое изумление. Я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям», – пишет Петрушевская. И она высоко оценила режиссёрскую работу молодого мхатовского актёра и режиссёра Дмитрия Брусникина: «Такая любовь к актёру, к тексту, к театру… Видно, что актёры обожают своих персонажей и работают для души, а это победа режиссёра». Дмитрий считал Володю своим братом, так близко и хорошо сошлись они в работе над спектаклем.

Закончить эссе, «поминальную молитву» народному драматургу, мне поможет народный артист РСФСР, актёр и режиссёр Сергей Юрский. Он тесно общался с Владимиром Гуркиным на съёмках фильма по его пьесе «Любовь и голуби» в Медвежьегорске, играл с ним в шахматы, жил в соседнем номере гостиницы. Сергей Юрский назвал Володю Гуркина «сказочником на ветру времени», а пьесу «Любовь и голуби» – «одним из самых популярных произведений за последнюю четверть века на громадном пространстве русскоговорящей части мира».

О жизни актёрской группы на съёмках: «Предполагали ли мы, что фильм станет «народной картиной»? Да нет, об этом как-то вовсе не думалось. Мы честно трудились, и труд нам был в радость. В нашей группе была атмосфера любви. Без высокопарных слов, без пьяных излияний чувств, была настоящая сердечность отношений. Это редко бывает в кино. Почти никогда. Так вот тут была любовь – к своим товарищам, да и ко всему живому, что жило (и снималось!) во дворе и в доме Кузякиных: и к дрессированным голубям, и к неуёмному кабану Борьке, и к степенной корове Марте. Сколько лет прошло, а мы их помним. И сейчас, поминая с любовью автора этого периода нашей жизни, мы благодарим дорогого Володю Гуркина – талантливого, оригинального, сердечного драматурга – за радость, которую он дал народу (да, буквально, всему нашему народу!)

Картина пережила и сухой закон, когда её чуть не запретили, и гласность, и конец социализма, и лихой наш капитализм с полной переменой сознания, и времена нынешней, как говорят, нашей стабильности. Она жива и любима. Потому что на сегодняшний день это самая лучшая Новая русская народная сказка.

И сочинил её Володя Гуркин. Кланяемся его памяти».