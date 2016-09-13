Цифры

10 процентов

составил рост количества дел об административных правонарушениях при осуществлении таможенного контроля леса и лесоматериалов, которые возбудила Иркутская таможня за восемь месяцев 2016 года. Если в 2015 году за аналогичный период количество дел об АП составило 519, то в этом году уже 572 дела. Доля выявленных правонарушений в сфере лесоэкспорта в текущем году составила 48,3% от общего количества возбуждённых Иркутской таможней дел об АП.

Как отмечают в ведомстве, дела об административных правонарушениях возбуждались по результатам проведения таможенных досмотров по фактам недекларирования и недостоверного декларирования леса и лесоматериалов.

Иркутской таможней в текущем году было возбуждено два уголовных дела по фактам контрабанды леса и лесоматериалов в Китай на сумму 125,3 млн рублей, а также неуплаты таможенных платежей за экспортированный лес на общую сумму 81,5 млн рублей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ по факту невозврата валютной выручки в размере 19,4 млн рублей за экспортированные лесоматериалы в Узбекистан.

12 тысяч волонтёров

приняли участие в ключевой акции экологического марафона «360 минут», которая состоялась 10 сентября.

Им предстояло убрать и облагородить территории заповедников «Хакасский», «Столбы» и Байкальского биосферного заповедника. Как сообщили организаторы, изначально планировалось задействовать четыре заповедных территории, но из-за прошедшего в Приморском крае тайфуна в октябре акция будет направлена на устранение последствий.

На берегу Байкала на уборку вышли в 117 точках на побережье. Ранее они были определены специалистами компании «Совзонд» при помощи анализа космических снимков прибрежной зоны озера. Также волонтёры убрали мусор с берегов 28 рек, связанных с Байкалом, в том числе с берегов Ангары в черте Иркутска. При помощи специальной техники в районе посёлка Танхой (Бурятия) была разобрана и вывезена свалка строительного мусора.

За один день добровольцы собрали и вывезли на переработку 27 тыс. мешков мусора объёмом 100 л каждый, что равно 114 «КамАЗам» мусора. Как прокомментировала журналистам директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова, уборка не является самоцелью, все акции экомарафона направлены на воспитание ответственного и бережного отношения к природе.

На следующий год – в Год экологии в России – организаторы планируют задействовать уже 10 регионов страны.