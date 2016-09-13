Сергей Перевозников: «Я космополит. Но не безродный. Моя родина – Байкал. И я патриот. Зелёный, но патриот…»

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Все его знают как фермера, владельца магазина крестьянской продукции «Эко-Базар». Менее известен он в качестве эколога и одного из основателей отряда 15.08 (общественного движения по тушению лесных и торфяных пожаров). И вот ещё одна новость – на выборы в Государственную Думу Сергей решил идти по одномандатному округу № 94, представляя партию «Зелёных».

– Чьих будете, Сергей Геннадь­евич? Иркутянин?

– Уже да! – смеётся Перевозников. – Я родился в Бурятии, в Кабанском районе, на том берегу Байкала. Бугульдейка (где сейчас находится усадьба Перевозникова «Заречное». – Авт.) стоит точно напротив того места, где я родился. А вырос и стал человеком я в Нижнеангарске, у меня родители – бамовцы. В Иркутск я попал только в 17 лет – приехал поступать в институт.

– Ты был трудным подростком или, как сейчас бы сказали, «ботаном»?

– Я практически всегда учился хорошо. Но по поведению болтался на грани двойки.

Драться приходилось часто. Но самые жестокие драки были потом, в армии. Так я становился нормальным пацаном…

Принцип «Никогда не сдаваться» стал моделью поведения Перевозникова. В прошлом августе, вечером, после тушения лесных пожаров в прибайкальской тайге, он рассказывал бойцам тогда только формирующегося отряда 15.08: «У меня хозяйство горело два раза, так что я уже тушил пожары. И я знаю: когда в одиночку пытаешься локализовать огонь, кажется, что его одолеть нельзя, и всё равно продолжаешь бороться. И настаёт момент, когда ситуация ломается перед твоим упорством. И огонь начинает отступать…»

– Кто ты по образованию? По специальности работал?

– Инженер-электромеханик путей сообщения, окончил иркутскую «железку» (ИрГУПС). На государство я успел поработать только между третьим и четвёртым курсом, на тяговой подстанции железной дороги инженером.

В институте я занимался по особому графику – полгода работал, полгода учился. С «вахты» – мы строили дома по КБЖД, реставрировали усадьбы для музеев, ремонтировали дачи – я приезжал к ноябрьским праздникам, торопливо зубрил и с трудом вползал на зимнюю сессию. А весеннюю сдавал досрочно, чтобы уехать пораньше. Когда окончил институт, сразу купил бензопилу и поехал строить дома.

– И что было дальше?

– У меня после было несколько бизнесов. Торговал продуктами. Маршрутки были. После этого я начал торговать металлопрокатом, но это было скучно. Пошёл в туризм, создал агентство «Байкалинфо». Мы вошли в тройку туроператоров по Байкалу. Но Байкал оказался маленьким для большой компании – нет инфраструктуры для развития.

– Как у тебя возникла концепция магазина экологических продуктов?

– Из мяса. Я купил имение «Заречное». Сначала там была турбаза, потом появились кони, потом – коровы. Коровы – это мясо. Потом появился интернет-магазин, подтянулись другие фермеры, из крестьянского соседства. Они предложили: почему одно мясо-то, давай торговать молоком и сметаной. Так появился «Эко-Базар».

– Творческие планы?

– Я думаю, скоро «Эко-Базар» мы переименуем в «Байкальскую поляну» и через два года начнём экспорт продукции за пределы региона.

– До организации волонтёров на тушение лесных пожаров ты занимался общественной деятельностью?

– Я регулярно что-то делал. Проект «Табун ветров» – 384 лошади в натуральную величину на Байкале в Бугульдейке зафигачили. Берега Байкала начал чистить задолго до того, как это стало общепринятой практикой. Модные сейчас туристические тропы и конные походы мы проводили ещё пятнадцать лет назад.

– А отряд 15.08 с чего начался?

– Это было хаотичное народное движение. А в результате появилась некая структура, штаб. Надо было планировать выезды, деньги, координацию. Сейчас уже есть организация. Это связано не только с пожарами, но и с охраной берегов. Я думаю, постепенно родится отряд отрядов – несколько независимых групп, которые будут работать каждая в своём направлении, у кого к чему душа лежит. Кто-то деревья сажает, кто-то пожары тушит, дайверы ныряют, специальные люди принимают экологов из других регионов – и отдохнуть, и помочь, пользы немного принести. То есть организация одна, но не связанная жёсткой вертикалью власти – так проще координировать некоторые процессы, решать сообща. Мы даже слово придумали – «Люди Байкала».

– Ты решил пойти в политику. Первый вопрос – почему только сейчас?

– Понимание, что система работает неправильно, у меня было давно. Что нужно что-то менять. Я и ходил с этой мыслью, пока месяц назад партия «Зелёных» не предложила пойти на выборы. Я согласился. У нас есть шанс повлиять на процесс и выскочить из этого кризиса. А мы ждём и деградируем. Нам надо смотреть, на чём мы можем прорываться в мировой рынок. И работать над расширением, что-то своё создавать. Наши предки-сибиряки от Чингиз-хана, Ермака, гидростроители, строители БАМа занимались экспансией, а мы тут закисли, сидим и защищаем территорию. Экспансия – это то, что сибиряки всегда умели нормально делать.

– Основная твоя программа – всё-таки экологической направленности?

– А я под словом «экология» много что понимаю. Экология – это то, что мы делаем с Байкалом… Байкал – это не лужа. Это источник во всех смыслах. И источник жизни, а мы пытаемся либо охранять, либо думаем, что Байкал большой, всё переживёт. Это неверно. И закон об охране озера Байкал должен стать законом о Байкале. Я часто слышу: на наш век хватит. Хватит, конечно. А дети? Это всё экология.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №94 С.Г.Перевозникова