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Конкурент: 13 сентября 2016

Общество

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Напавший на медиков братчанин наказан за мелкое хулиганство

Следователи МВД начали доследственную проверку по факту нападения жителя Братска, вооружённого ножом, на сотрудников городской больницы, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Герман Струглин.

Ранее в минздраве региона сообщили, что в ночь на воскресенье в двери стационара постучал мужчина и в грубой форме потребовал её открыть. Работники больницы пытались выяснить цель визита, однако посетитель начал выламывать двери.

После того, как это ему удалось, нападавший достал нож и стал наносить им удары в дверь приёмного отделения, где закрылись медицинская сестра и санитарный работник. Тревожной кнопкой сотрудники больницы успели вызвать группу быстрого реагирования, которая задержала нападавшего и передала его полиции.

Никто из медперсонала не пострадал.

Доставленный гражданин привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство.

 «В настоящее время мужчина помещён в спецприёмник. В момент нападения он был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полиция начала доследственную проверку, выясняются все обстоятельства и мотивы инцидента», — сказал Струглин.

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Напавший на медиков братчанин наказан за мелкое хулиганство

Следователи МВД начали доследственную проверку по факту нападения жителя Братска, вооружённого ножом, на сотрудников городской больницы, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Герман Струглин.Ранее в минздраве региона сообщили, что в ночь на воскресенье в двери стационара постучал мужчина и в грубой форме...

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