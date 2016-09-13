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Иркутский репортер: 13 сентября 2016

Общество

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Этот день в истории

1881 год

15 сентября. Попечительство детских приютов определило с 1 января 1882 г. назначить плату за содержание пансионерок в Александрийском детском приюте вместо 60 ранее получаемых 100 р.

1883 год

16 сентября на заседании санитарного совета обсуждался вопрос об устройстве в Иркутске водопровода согласно проекту инженера Лагарда. Доверенный Лагарда Исцеленнов сообщает, что водопровод будет устроен в 2,5 года со дня подписания контракта с возвращением затраченного капитала в течение 23,5  лет. Содержание водопровода в год при расходе 200 000 вёдер воды в сутки обходится в 60 000 р. Совет постановил просить Лагарда одновременно с водопроводом устроить и подземную канализацию для удаления городских нечистот. Рассматривалась смета на устройство здания для оспопрививательного института, стоимость которого исчислена в 2352 р. 93 к.

1891 год

15 сентября состоялась вторая загородная прогулка учеников классической гимназии на городские сенокосные луга по дороге в Максимовщину с оркестром военной музыки. Отдохнув и закусив на месте, молодёжь исполнила несколько строевых упражнений. В 6 часов вечера возвратились в город.

1893 год

15 сентября в горном училище начались занятия. Принято 30 человек из 60-ти экзаменовавшихся.

1894 год

15 сентября после долгого вакационного перерыва открыт музей Географического общества и начались по праздникам объяснения коллекций музея и касались главным образом истории культуры первобытных народов. В некоторые дни посетителей было до 800 человек.

1897 год

19 сентября в окружном суде рассматривалось 1-е уголовное дело на основании судебных уставов императора Александра II по обвинению Петра Вольского, Тимофея Круглышова, Павла Сальцева и Николая Одинцова. Председатель Гафферберг, поверенный прокурор Руденко, защитник Луневский.

1898 год

Сентябрь. Сукачёв пожертвовал усадебное место с жилыми и хозяйственными постройками и 10 тыс. р. для устройства колонии для малолетних преступников.

1899 год

На 15 сентября в Троицкой церкви совершена кража серебряных принадлежностей для богослужения и 82 р. деньгами, всего на сумму до тысячи рублей. Воры разобрали часть стены и отворили засовы дверей.

1902 год

19 сентября министр финансов С. Ю. Витте прибыл в Иркутск в 12 часов дня. Городской голова поднёс хлеб-соль на серебряном блюде. Посетил собор, архиепископа Тихона, генерал-губернатора, губернатора. Осматривал таможню, казначейство, Государственный банк, казённую палату, Сиропитательный дом, склад винной монополии и музей. 

В 4 часа в доме ген.-губ. принимал представляющихся и имеющих к нему дело. 

В 7 час. выехал на Байкал.

1903 год

18 сентября прибыл лейтенант Ф. А. Матиссен, бывший командир яхты «Заря», на которой барон Толль отправился на Ново-Сибирские острова. Яхта за услуги, оказанные экспедиции, подарена фирме Громовой. Матиссену было поручено Академией наук разоружить «Зарю», что он и исполнил. 23-го он сделал в музее сообщение об экспедициях яхты «Заря».

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