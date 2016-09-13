Цифры

13 вузов и ссузов Иркутска,

более двух тысяч студентов приняли участие в параде российского студенчества, который прошёл в областном центре 10 сентября.

В 2016 году Иркутск впервые присоединился к федеральной акции. Студенты прошли по следующему маршруту: площадь у памятника Александру III – ул. К. Маркса – ул. Ленина.

Парад российского студенчества – самое грандиозное в России и в мире посвящение в студенты, по своему размаху и значимости оно является уникальным молодёжным мероприятием, которое объединяет десятки тысяч студентов в разных городах нашей страны. Первый Парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году и на протяжении 13 лет проводился в столице нашей Родины, ежегодно собирая более 45 тысяч первокурсников. В этом году в акции примут участие 35 городов России.