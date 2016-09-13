Пространство возможностей

Автор: Григорий Владимиров

Недавно в Крыму завершила работу очередная профильная смена Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида». На протяжении недели молодые преподаватели истории, дипломаты, политологи и специалисты в области международных отношений со всей России и из целого ряда стран как ближнего, так и дальнего зарубежья делились опытом, общались друг с другом и экспертами. Форум проводится по поручению президента России Владимира Путина, а организаторами площадки выступили Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» при кураторстве Управления Президента Российский Федерации по общественным проектам.

Официальными партнёрами смены выступили Российский государственный гуманитарный университет, Музей современной истории России, Исторический парк «Россия – моя история».

Участница Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» аспирантка дипломатической академии МИД РФ, руководитель РОО «Иркутский региональный волонтёрский центр» (ИРВЦ) Анастасия Дубровина рассказала в интервью нашей газете: «Таврида» даёт именно то, что ты от неё ждёшь, – интересные и полезные диалоги, общение, новые контакты, совместные проекты. Так случилось, что у меня есть определённая зона ответственности за один из волонтёрских центров, и именно здесь, на форуме, я нашла интересные проекты, которые мы вместе с волонтёрами ИРВЦ скоро воплотим в жизнь на иркутской земле».

Образовательная программа IV смены форума «Таврида» была представлена в виде не только теоретических лекций, но и мастер-классов, на которых участники могли поделиться информацией и отработать навыки выступления перед аудиторией. В рамках форума также состоялась научная конференция, на которой было представлено несколько десятков докладов. Молодые учёные, представившие свои точки зрения на исторические процессы, публично защитили их перед молодым научным сообществом. По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы в журналах «Историк» и «Живая история».

Участники форума «Таврида» создали рабочую группу по подготовке арт-объектов исторической направленности для XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в октябре 2017 года в России. В состав рабочей группы участников форума от Иркутской области вошла Анастасия Дубровина. Была разработана концепция проекта выставки по истории Всемирного фестиваля молодёжи и студентов для размещения в Москве и Сочи – городах, где будут происходить основные события, а также интерактивный коридор, проходя по которому гости нашей страны смогут увидеть различные эпохи истории России или фотовыставку известных людей со всего мира, которые учились в нашей стране.

Анастасия Дубровина считает, что Фестиваль молодёжи и студентов 2017 года станет прекрасной возможностью для России показать себя всему миру. Показать, насколько мы открыты для диалога, новых совместных проектов, совместного поиска решений и ответов на актуальные вызовы нашего времени.

И фестиваль, бесспорно, сможет объединить молодёжь. «Мы хотим мира, хотим дружить и помогать друг другу. Без этого невозможно дальнейшее гармоничное развитие. Мы начинаем работу по встрече XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и в Иркутске. Уже сейчас необходимо обсудить темы и места проведения выставок и мероприятий. Одной из главных площадок могут стать залы иркутского аэропорта – места, через которое проходят тысячи иркутян и гостей нашей области».