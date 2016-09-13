Защитить слой износа

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Дорожное полотно на улице Байкальской обновляет «одежду» – магистраль покроют специальным слоем для предотвращения разрушений. Сейчас рабочие обрабатывают битумно-мастичной смесью слой износа дороги. Это верхний слой дорожного покрытия, защищающий основные слои.

Как пояснил заместитель председателя комитета городского обустройства – начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин, эта улица эксплуатируется после ремонта более семи лет, и слоя износа практически не осталось. Из-за этого высокопористые слои, которые следуют за слоем износа, подвергаются быстрому разрушению при попадании влаги.

«В прошлом году был покрыт участок от Байкальского кольца до Лисихи. Этот опыт нам доказал свою эффективность. Чтобы весной не получить на самых загруженных улицах повреждений дорожного полотна, решили провести обработку», – отметил Михаил Малыхин.