«Чистый день» в Байкальске

Автор: Анна Чистохина

Большой экологический субботник прошёл 10 сентября в Байкальске. Акцию провели при поддержке ЮНЕП и ЮНЕСКО в преддверии Года экологии в России. Убрать мусор и привести в порядок побережье Байкала вышли школьники, волонтёры, а также все неравнодушные жители города. Главным событием этого дня стал приезд в Байкальск почётного гостя – Льюиса Пью, посла океанов при ООН, защитника окружающей среды, пловца-экстремала, совершившего заплывы в самых холодных водах мира.

Тёплый, солнечный субботний день. Байкал спокоен и безмятежен. Тишина. На берегу собрались школьники и волонтёры, вооружённые перчатками и мусорными пакетами. Они уже не первый раз выходят на борьбу с мусором. Для многих волонтёрских организаций защита Байкала стала первостепенной задачей, для решения которой они придумывают и реализовывают своими силами различные полезные проекты.

– Мы приехали сюда поддержать Байкальск. Дети всегда с радостью участвуют в субботниках, – говорит руководитель волонтёрского движения «Импульс» школы-интерната

№ 23 Слюдянского района Наталья Лиходей. – Пять лет занимаемся экологической деятельностью с ребятишками, но заметили, к сожалению, что мусора не становится меньше. Очень огорчает, что мы убираем, помогаем, стараемся сделать лучше, а люди этого не ценят. Менталитет людей нужно менять в первую очередь, поэтому мы и занимаемся с детьми с самого маленького возраста, чтобы они росли, осознавая ценность природы. Вот иностранцы, например, относятся намного уважительнее к природе Байкала.

Установка мусорных баков четырёх цветов для раздельного сбора мусора – под пластик, стекло, целлофан и бумагу – один из главных проектов «Импульса». Волонтёры собираются своими силами их установить по берегу Байкала уже в следующем году. А ученики школы

№ 10 изготавливают листовки: на уроках экологического воспитания дети рисуют природу Байкала, а также делают памятки для туристов.

Для участников субботника уборка не в тягость. Как говорят школьники, их никто не заставляет. На­оборот, они сами всегда предлагают свою помощь и целыми классами участвуют в экологических акциях.

– Такого количества желающих ещё не было. Мы целой школой выезжали и убирали мусор. Его всегда было много, особенно в лесу. На берегу люди не очень часто оставляют мусор, а вот лес очень загрязнён, – рассказывает ученица 9 класса школы № 12 Надежда Гурулева. – У нас такая природа богатая, мы не можем просто сидеть и ничего не делать. Все объединяются, и дружно так становится. А когда такие люди, как Льюис Пью, приезжают к нам из-за границы, у всех, конечно, восторг. Приезжают, безусловно, в поддержку Байкала. Жители счастливы, что хоть кто-то обращает внимание на проблемы окружающей среды. Мы, можно сказать, не одни.

Сама Надя считает, что проблем с мусором было бы меньше, если бы в округе поставили больше мусорных баков. «Вы посмотрите, здесь же ничего нет! – говорит девушка. – А для тех, кто мусорит, нужно ввести большой штраф. Я считаю, что это правильно. У нас каждый год много иностранцев, им здесь очень нравится, и весь мусор за собой они убирают в свои мешочки и выбрасывают, в отличие от россиян».

Увидев Льюиса Пью, дети моментально окружили гостя со всех сторон, так что журналистам было сложно подойти к спортсмену. Это первый приезд посла океанов в Сибирь.

Льюис вместе с волонтёрами несколько часов убирал берег Автор фото: Серго Кантарчян

Льюис Пью родился в Англии, получил юридическое образование. Но плавание всегда было его страстью, а впоследствии стало делом всей жизни. В возрасте 22 лет Пью переплыл пролив Ла-Манш за 14 часов 50 минут. Вскоре он решил, что люди должны больше обращать внимание на проблемы океанов, поэтому спортсмен плавает в самых опасных и холодных водах мира. Например, в 2007-м Льюис проплыл километр в водах Северного полюса. Заплыв продолжался 18 минут и 50 секунд. Он пытался обратить внимание общественности на проблему глобального потепления. На этот раз спортсмен-экстремал решил совершить символический заплыв на один километр по Байкалу. Льюис давно интересуется проблемами озера и всегда мечтал побывать здесь. По словам пловца, двух дней, на которые он смог приехать, очень мало, чтобы почувствовать Байкал, понять его и насладиться этой невероятной красотой.

Льюис вместе с волонтёрами несколько часов убирал берег. Всего в уборке приняли участие более 300 человек. Мусорные мешки продолжали быстро наполняться. Старые автомобильные шины, бутылки, железные прутья, целлофан, ботинки – чего только не собрали волонтёры. Льюис зашёл в Байкал, достал со дна несколько бутылок и другой мусор.

– Три месяца назад я был в Мумбаи, также участвовал в уборке пляжа, но там уровень мусора доставал до моих колен. Это был самый грязный пляж, который я когда-либо видел в мире. Сегодня я видел грязь на берегу Байкала, но её было очень мало, – рассказывает Льюис Пью. – Это совершенно не то, что я видел в Мумбаи. Но неважно, сколько мусора было, его не должно быть в принципе. Не должно быть ни одного куска пластика на пляже. Пластик появился как материал только 60 лет назад, но при этом уже везде, куда бы я ни поехал, даже на полюсах Арктики и Антарктики, я всё равно наблюдаю последствия его использования. Мы должны чётко понять, что, если приносим мусор на пляж, мы же должны его убрать. Это образование должно идти от наших родителей, учителей, от государства.

После уборки пловец признал, что Байкал – одно из самых красивых мест на планете. «А я объехал полсвета. Это одно из самых замечательных мест и с точки зрения экологии одно из самых важных мест, – сказал он. – Озеро было выбрано из многих участков Земли для того, чтобы сказать, что именно оно нуждается в защите. И я абсолютно уверен, что нужно совместно работать России, Монголии и Китаю по поводу возведения плотины на реке Селенге, строительство которой может очень сильно навредить озеру. Этот вопрос очень важен для Организации Объединённых Наций».

Пловец рассказал, что планирует вернуться в Россию в следующем году и помогать в экологических проектах по защите редких животных и уборке мусора в Арктике. Спортсмен подчеркнул: он очень расстроен тем, что за границей людям ничего неизвестно об экологических проектах в России. Всё, что он слышит по новостям о России, связано с событиями на Украине, в Сирии либо с Олимпийскими играми. «Я постараюсь всеми доступными средствами рассказать всему миру о действительной экологической деятельности России, о том, как местные жители берегут свою природу и заботятся о ней», – заключил мистер Пью. Спортсмен заявил о планах переплыть Байкал.

В прошедшую субботу он решил совершить пока символический заплыв в Байкале на один километр. «Быть на Байкале и не зайти в него просто невозможно, – сказал спорт­смен. – Плавание – это моя самая большая любовь. И когда ты плывёшь в озере с кристально чистой водой, а вокруг тебя зелёные леса и горы – это непередаваемое ощущение. Такое ощущение у меня было только тогда, когда я плавал рядом с Северным полюсом, а на меня смотрели пингвины. Это не передать словами. И когда я плаваю в таких удивительных местах, как Байкал, я получаю дополнительную энергию для новых свершений».

– Такие акции у нас проходят системно на протяжении девяти лет. Мы всегда грузовиками вывозили мусор, – рассказывает мэр Слюдянского района Юрий Должиков. – И год от года, проводя подобные акции по всему Слюдянскому району, мы заметили, что мусора стало меньше.

Увидев Льюиса Пью, дети моментально окружили гостя со всех сторон, так что журналистам было сложно подойти к спортсмену Автор фото: Серго Кантарчян

К каждому мероприятию мы привлекаем детей, просим, чтобы школьники приходили с родителями. Это своеобразное экологическое воспитание. И вот сегодня на нас обратили внимание не с критической стороны, а с точки зрения участия в защите природы Байкала. И Льюис Пью, думаем, привлечёт дополнительное внимание, в том числе и ЮНЕСКО. Это очень хороший шанс показать, что Байкальск живёт, развивается и у него хорошие перспективы.

После субботника в Байкальске было вывезено 1,5 тонны мусора. Его участиники надеются, что с приездом таких волевых и неравнодушных людей, как Льюис Пью, что-то шевельнётся в сердцах жителей Байкальска и близлежащих населённых пунктов, заставит если не выйти на субботник, то хотя бы после пикника на берегу увезти мусор с собой.