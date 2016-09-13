+ добавить комментарий

Боевая ничья

Иркутский «Зенит» разошёлся миром с «Иртышом» в Омске

Автор: Евгений Григорьев

В очередном матче первенства России по футболу иркутский «Зенит» в Омске встречался с местным «Иртышом». Игра завершилась боевой ничьёй – 2:2.

С первых минут матча оказалось, что иркутяне смотрятся лучше соперников: зенитовцы превосходили их в движении и острее действовали в атаке. Игра проходила в основном на половине поля омичей и постоянно держала в напряжении оборонительные порядки «Иртыша». Но при достаточно заметном преимуществе гостей команды ушли на перерыв в роли отыгрывающихся. На последней минуте тайма омская команда получила право на штрафной удар, и нападающий «Иртыша» Никита Антипов протолкнул мяч в ворота.

После перерыва иркутяне прибавили в скорости, защита соперника переставала успевать за событиями на поле, и на 58-й минуте матча счёт стал равным. Активный прессинг на половине поля «Иртыша» заставил омских футболистов потерять мяч, а затем иркутяне одной передачей отрезали от событий всю оборону омичей, которая потеряла сразу троих соперников. Получивший мяч Александр Усов немного прошёл вперед и чётко пробил в дальний угол – 1:1.

Иркутская команда продолжала атаковать, и через три минуты только блестящая реакция Станислава Антипова спасла «Иртыш» от верного гола: голкипер хозяев успел выдвинуться вперёд и среагировать на сильный удар Сергея Михайлова в ближний угол. И тем более обидным для иркутян стал второй гол, забитый «Иртышом» в этой встрече. Да, Алексей Мацюра и момент отработал неплохо, и пробил хорошо. Но Илья Кунгуров на этот выстрел среагировал. Вот только наши защитники не смогли помочь своему голкиперу, и Алексей Орлов добил мяч в ворота.

К чести «Зенита», пропущенный гол ни малейшим образом не сказался на игровом энтузиазме нашей команды. Иркутяне продолжали искать пути к воротам соперника и были за это вознаграждены. Атака иркутской команды в очередной раз была прервана с нарушением правил, и штрафной удар, который иркутяне заработали у правой бровки, оказался результативным. После подачи в штрафную Иван Яковлев опередил всех соперников и аккуратно переправил мяч в ворота – 2:2.

А ведь «Зенит» мог рассчитывать и на большее, чем ничья. На 89-й минуте после дальней передачи Иван Хлебородов в касание, с разворота нанёс отличный удар, но мяч со звоном отразила штанга омских ворот. Самые последние минуты встречи остались за «Зенитом», финальный свисток застал иркутскую команду в атаке и утвердил итоговый результат – боевая ничья, 2:2.

Очередной матч первенства России «Зенит» проведёт 15 сентября в Иркутске. В этот день на поле центрального стадиона «Труд» наша команда сыграет с лидером первенства «Читой». Начало матча – в 17.30.