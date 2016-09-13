«Пространствие» Владимира Максимова

Автор: ИА «Сибирские новости»

Персональная выставка художника-живописца Владимира Максимова «Пространствие» откроется 16 сентября в Галерее В. Бронштейна. В центре творчества художника – образы или тотемы, уводящие в подсознание, своеобразная интерпретация устойчивых мировых символов. По словам автора, это попытка вернуться в сказку, научить зрителя мыслить и черпать закодированную информацию в сжатом виде.

Владимир Геннадьевич Максимов (1961) родился в Курганской области. После окончания декоративно-прикладного отделения Красноярского художественного института работал в сфере художественной керамики, затем обратился к станковой живописи. С 1988 года работает в Иркутске. Является членом Союза художников России. За плечами мастера – более 15 персональных выставок в разных городах и странах.

Выставка продлится до 16 октября.