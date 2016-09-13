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Иркутский репортер: 13 сентября 2016

Общество

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«Очарование Маньчжурии»

В течение всего трёх дней – с 12 по 14 сентября – в главном здании Иркутского художественного музея имени В.П. Сукачёва будет экспонироваться выставка «Очарование Маньчжурии». На ней будут представлены работы известных китайских художников, созданные именно в духе древних традиций: на полотнах распускаются тонко выписанные цветы, расправляют крылья птицы, портреты и пейзажи заставят потратить время на то, чтобы рассмотреть все детали.

Как отмечают в музее, проведение выставки из Маньчжурии именно в Иркутске не случайно: в последние годы благодаря совместным усилиям правительства Маньчжурии и администрации Иркутска развивается двустороннее сотрудничество в различных сферах, в том числе в выставочной деятельности. Данная выставка – шаг в развитии дружбы и сотрудничества в области культуры между двумя регионами.

В связи с тем, что открытие пройдёт в понедельник – выходной для музея день, он будет открыт и доступен для посетителей с 10:00 до 18:00.

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