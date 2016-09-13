+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 13 сентября 2016

Общество

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Читаем «Между строк»

V ежегодный фестиваль читательского творчества объявляет о начале сезона 2016 года

Детско-юношеский фестиваль инициирован Централизованной библиотечной системой Иркутска и традиционно проводится среди читателей городских муниципальных библиотек. В 2016 году заявки на участие принимаются с 20 сентября по 20 октября. Возрастной ценз конкурсантов – от 12 до 25 лет.

Фестиваль представляет собой конкурс очных и заочных творческих заданий, в рамках которых каждый участник имеет возможность проявить себя как актёр, писатель-сценарист, фотограф и художник. Главный критерий конкурса – все работы должны быть связаны с художественной литературой. Всего предложено четыре конкурсные номинации: конкурс сценических выступлений, предполагающий театрализованное представление по любимой книге отечественного или зарубежного автора; конкурс художественных иллюстраций к любимой книге; фотоконкурс и конкурс литературных миниатюр, состоящий из номинаций «эссе» и «фанфикшн», то есть свободного изложения авторского произведения. В нынешнем году фестиваль приурочен к Году кино, и одна из конкурс­ных номинаций фестиваля и конкурс для зрителей будут посвящены этой теме.

Кульминацией фестиваля 2016 года станет праздничное представление и награждение конкурсантов, которое состоится 29 октября в большом зале иркутского Дома кино по адресу: ул. Мухиной, 2. Партнёром фестиваля «Между строк» выступает Иркутский областной кинофонд.

В 2015 году фестиваль проходил под эгидой Года литературы и под своим творческим началом собрал более ста конкурсантов и 200 зрителей в Театре народной драмы, став большим литературным праздником и настоящим событием в культурной жизни Иркутска. Предстоящий фестиваль юбилейного сезона даёт шанс молодым дарованиям проявить свой талант, креативность и, главное, любовь к книге, которая лежит в основе всех творческих начинаний.

Заявки на участие принимаются на электронный адрес организационного комитета: arinaomo@cbsirk.ru.

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V ежегодный фестиваль читательского творчества объявляет о начале сезона 2016 года

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