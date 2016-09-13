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Иркутский репортер: 13 сентября 2016

Общество

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«Жить – интересно!»

Автор: Ольга Самойлова

С начала года я наблюдала за книгоиздательским процессом, особое внимание уделяя деятельности авторов-земляков. Среди книг иркутских авторов, вышедших в этом году, есть несколько весьма любопытных. Сегодня мне хотелось бы ознакомить читателей с одной из них. Речь о книге «Жить – интересно!» Алексея Клочковского, выпущенной в столичном издательстве «Андронум».

Как заявлено в предисловии, «Жить – интересно!» – книга необычная, что выражается и в структуре книги, и в её содержательном наполнении. Открывает сборник образец  музыкального творчества автора, «Песня об Иркутске». Эту песню я слышала на одном из областных творческих фестивалей, исполнял её актёр иркутского драмтеатра Степан Догадин, а аккомпанировал на рояле сам автор. Помню, тогда меня тронули лиризм стихов и душевная мелодия, но многие месяцы я не могла добыть ноты. И вот теперь и ноты, и текст песни стали доступны. 

Клочковский  показывает разносторонность своих творческих пристрастий, пробует силы в разных жанрах. В силу этого содержание книги может показаться пёстрым из-за разнохарактерности входящих в неё материалов, – но лишь на первый взгляд. Впечатление, оставшееся после знакомства со вкладкой графических работ  автора, компенсировало показавшуюся «пестроту» – и прояснило задумку сборника как целого. Автор по-своему интерпретировал архаичное «рисуночное письмо» и сочетание различных элементов – цифры, буквы, символы и т.д. Рисунки в такой манере Алексей Клочковский именует «пиктоглифами». Они наверняка вызовут интерес любителей абстрактного искусства. А для меня они были новостью, поскольку в деятельности автора эта грань мне ранее была неизвестна, в отличие от его литературных проектов. 

Таковым проектом явилась вошедшая в сборник пьеса Алексея Клочковского «Аномалия».  Несколько слов о сюжете. Молодая гламурная особа едет к пожилой родственнице в деревню. Попутчик приоткрывает ей тайну, витающую над деревней. Однако у бабушки внучка получает не разъяснение тайны, а её, так сказать, развитие  и связь с её собственной тайной, узнаёт о родственнице нечто неожиданное, а затем… Но не будем раскрывать дальнейшее.  Скажем лишь, что эта пьеса о нравственных исканиях, духовном росте личности.  

В сборнике особо выделяются крае­ведческая и историческая составляющие, материалы о значительных событиях и замечательных людях Приангарья.  Приводятся,  например, подробности  научно-исследовательской экспедиции на Байкал. И в других материалах – об иркутском композиторе Теплякове, об учившемся в своё время в Иркутске главе Монголии Цэдэнбале – заметно то же стремление отыскать нечто важное в истории города, напомнить читателям, рядом с какими интерес­ными людьми они живут. 

В своих очерках автор восхищается нашим городом, его достижениями и тем влиянием, какое оказывает Иркутск на судьбы и жизнь России, – восхищается и приглашает и нас к этому.

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