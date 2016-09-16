+ добавить комментарий

«Если кто-то мусорит, кто-то должен убирать»

Главная акция Всероссийского волонтёрского экомарафона «360 минут», организованного En+ Group, прошла в минувшую субботу

Автор: Виктор Суслов

В самом масштабном экологическом мероприятии сезона приняли участие 12 000 добровольцев, сообщает пресс-служба компании. Волонтёры не только собрались на Байкале для традиционного сбора мусора, но и провели облагораживание территорий сразу в нескольких заповедниках на территории Сибири: в красноярских «Столбах», «Хакасском», а также Байкальском биосферном заповеднике. Впрочем, на этом экомарафон «360 минут» в нынешнем году не закончится – экологические мероприятия продолжатся в октябре в Сихотэ-Алинском заповеднике на Дальнем Востоке, где волонтёры помогут устранить последствия недавнего разрушительного тайфуна.

Экомарафон «360 минут» в этом году стартовал в июне. Масштабная акция 10 сентября стала уже 20-м экологическим мероприятием, проведённым в рамках проекта не только в Прибайкалье, но и соседних регионах, а также Приморье. В минувшую субботу 12 тысяч волонтёров смогли собрать и увезти на полигоны 27 тыс. мешков с мусором, полностью заполнив ими 114 «КамАЗов». Для этого за шесть часов полевых работ суммарно они сделали 360 миллионов шагов и прошли более 180 тыс. км – этого бы хватило, чтобы обогнуть земной экватор более четырёх с половиной раз.

В этом году впервые акция по уборке в рамках экомарафона «360 минут» прошла в Приангарье не только на Байкале (где, к слову, собирать мусор десант добровольцев высадился в 117 точках побережья), но и в самом Иркутске. В столице региона на уборку вышли более двух сотен добровольцев в четырёх городских округах. «Впервые акция «360 минут» была поддержана мэрией Иркутска. Мы надеемся, что это первый шаг на пути многолетнего сотрудничества, – говорят в компании En+ Group. – Что касается самих точек городской уборки, то в первую очередь мы выбирали те территории, которые традиционно считаются популярными местами летнего отдыха и испытывают нагрузку. К сожалению, некоторые горожане до сих пор считают возможным уйти, оставив свой мусор брошенным». Так, уборка мусора 10 сентября про­шла в Иркутске на острове Конном, побережье Ушаковки вблизи моста на улице Фридриха Энгельса, в районе авиационного завода, где к акции присоединились сотрудники компании «Илим», а также на пляже Якоби.

От года к году в экомарафоне участвует всё больше детей, подростков и студентов Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Появление волонтёров, решивших прибраться на единственном официальном городском пляже в рамках акции «360 минут», без должного внимания не осталось. Сначала на автомобильную площадку поблизости встали два

«КамАза», а потом начал подтягиваться поток людей, заставляя отдыхающих озираться по сторонам. «Что происходит-то? – не выдержав, поинтересовался бронзового цвета мужчина, выглядывая из-под очков. – Убираться приехали? Ну, пусть убираются – полезное дело, природе надо помогать!» Другие отдыхающие на снующих между ними волонтёров реагировали иначе, опасливо подтягивая к себе свои пожитки. «На самом деле, такое не впервые, – со смешком рассказывает один из добровольцев. – Народ сначала смущается, потом кто-то привыкает и уже не обращает внимания. Другие, более стыдливые, начинают вместе с нами подбирать бутылки – оказывают посильную помощь». Впрочем, гор мусора на береговой полосе Якоби оказалось не так уж и много. Школьникам, которые составили костяк волонтёров, пришлось в основном выбирать в песке и камнях пробки, банки, «неопознанные предметы».

– Школьников много, потому что наши школы очень активно отреагировали на призыв собраться сегодня. Хотя я обзванивала те учебные учреждения, которые знаю, зачастую было так, что преподавательский состав передавал информацию в другие школы, и они сами связывались со мной для участия, – рассказывает сотрудница МКУ «Городская организация развития общественной деятельности», ответственная за сбор волонтёров в Иркутске Оксана Матвеева. – Кроме этого, мы привлекали вузы, предприятия, пользовались волонтёрскими сообществами в соцсетях. В результате на Якоби выходным сентябрьским днём собралось около 80 человек.

– Мы стараемся прививать детям экологическое сознание – в подобных акциях участвуем, – говорит учитель биологии МАОУ гимназия № 2 города Иркутска Татьяна Климентьева. – Сегодня удалось собрать 13 детей – моих учеников. Больше, к сожалению, не получилось: суббота – родители сказали, что повезут детей копать картошку».

Показывать пример школьникам учительница решила сама, собирая мусор на Якоби: «Знаете, чаще всего на такие акции откликаются дети помладше – пятиклашки, которым всё интересно, сами бегут, а вот у старшеклассников, видимо, интересы уже другие. Но всё зависит от того, как воспитывать будем, – продолжает женщина. – Вот у нас в гимназии уже несколько лет, как и в некоторых других городских школах, налажен раздельный сбор мусора – так дети вместе с родителями дома его сортируют. Сейчас лето прошло, школьный контейнер для пластика был закрыт – так семьи копили его дома».

Удалось ли уже вырастить более сознательное поколение, пока до конца не ясно. «Но мусора в последние годы явно стало меньше, – отмечает собеседница «СЭ». – Видимо, меры всё же принимают – бачки стоят. Но у нас очень много курильщиков, которые не привыкли свои бычки в мусорку выбрасывать, а ведь они не гниют».

Пляж на Якоби действительно стал чище, соглашаются в городской администрации, но настаивают, что и это не предел. «В этом году мы поменяли схему уборки, пытаемся избавиться от стихийных свалок: либо территорию закрепляем за МУПом, либо договариваемся с предпринимателями», – рассказывает вице-мэр Иркутска Иван Носков. Единственный иркутский пляж, содержание которого в будущем, по планам администрации, должно отойти на откуп частным лицам, пока убирается силами муниципалитета: «Пока инвестора у территории нет, хотя было несколько конкурсов на предложения по комплексному развитию этой территории, – признаёт Носков. – Мы хотим сделать Якоби местом активного отдыха. Но всё это административная работа. Помимо этого нужно добиться того, чтобы люди понимали, что, даже мусоря на пляже, они портят свой дом. Пока городская береговая линия и территории парков – самые замусоренные места города». Подтверждают слова чиновника и некоторые участники акции «360 минут» на Якоби.

– Конечно, на пляже грязи меньше, чем через пять метров в кустах, – разглядывая подобранный компьютерный диск, сообщает один из волонтёров по имени Иван. – Люди же хотят быть «красивыми» – не будут мусорить там, где все увидят, а вот закинуть в траву по-тихому – на раз-два.

Поэтому в леске у Якоби мусора можно было собрать в несколько раз больше, чем на берегу. На вопрос, зачем разгребать чужой мусор, будущий инженер-конструктор из ИРГУПСа отвечает: «Во всём виноваты воспитание и нравственность. Но вообще, знаете, я такой человек: уберусь здесь, а если потом увижу поросёнка, который намусорит, – могу и по шее дать». Однако, признаётся позже пятикурсник, на Якоби его занесло случайно – он хотел поехать убирать в Танхой, но уже два месяца назад стало понятно, что в число волонтёров, которые отправятся на Байкал, он попасть не успел. В этом году все вакансии для добровольцев в рамках «360 минут» на уборку на Байкале были заняты буквально через несколько часов после открытия онлайн-регистрации проекта.

114 «КамАЗов», полных собранного мусора, – таков общий итог уборки, прошедшей 10 сентября Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

«Я бы с удовольствием поехала убирать Байкал в будущем году и прихватила семью – мужа с сыном, видите – они вон там ковыряются, – машет рукой в сторону своих мужчин одна из собеседниц «СЭ». – В этом году об уборке на Якоби я узнала по работе (женщина работает в одной из городских общественных организаций. – Авт.), решили семьёй съездить – сыну пришлось, хотя у него и было какое-то мероприятие, а муж у меня сам по себе такой – адепт чистоты».

– Если они поедут в будущем году на Байкал, то можно считать, что проект оправдал себя, – говорит гендиректор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко, который ежегодно поддерживает акцию. – В 2011 году всё началось со 100 работников энергосистемы, которые первыми вышли в течение шести часов убрать побережье озера. За несколько лет эта единичная акция превратилась в экомарафон, включающий в себя уже два десятка экологических мероприятий, в которых в этом году приняли участие 16 000 волонтёров». Так, с начала лета силами добровольцев проекта «360 минут» из Байкала вынули два километра браконьерских сетей. В заповедниках Хакасии, Красноярского края, Бурятии и Приморья, где с нынешнего года также проводится экомарафон En+ Group, во время акций были восстановлены объекты туристической инфраструктуры, километры экологических троп, счищены десятки квадратных метров наскальных надписей, вывезены тонны строительного мусора и высажены сотни деревьев.