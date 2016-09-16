+ добавить комментарий

Минусинская степь, город трёх заводов

«Сибирский энергетик» побывал в Саяногорске

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Цветная металлургия как основа экономики и близость объектов большой гидроэнергетики. Под такую характеристику подпадают несколько городов Восточной Сибири, в том числе краевой и областной центры. В поисках ещё одной точки на карте «Сибирский энергетик» выбрал один из них – Саяногорск. И был приятно впечатлён городом в окружении двух алюминиевых заводов, расположенным в 84 км от столицы Хакасии.

Об основе экономики Саяногорска красноречиво говорит стела «РУСАЛ. Надёжность. Качество. Перспектива», которая встречается на обочине трассы из Абакана. Десять километров до въезда в него параллельно автодороге тянется тепломагистраль – две трубы диаметром 700 мм и одна на 500 мм, идущая со стороны Саяногорского алюминиевого завода, корпуса которого весьма резко выделяются на фоне Минусинской степи, тянущейся до горизонта. Если быть более точным, то трубопровод берёт начало у котельной ООО «Хакасские коммунальные системы», которая в пропорции примерно 50 на 50 обеспечивает теплом и предприятие, и город. В последнем, к слову, тебе всё напоминает о близлежащих гигантах алюминиевой промышленности, будь то баннеры или фотовыставка в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL» в недавно разбитом сквере имени Василия Венедиктовича Стриго, первого директора Саяногорского алюминиевого завода. И это ничуть не удивляет – на долю металлургии и выпуска готовых металлических изделий в последние годы стабильно приходится две трети промышленного производства муниципального образования, в состав которого помимо Саяногорска входят посёлки Майна и Черёмушки, а также деревня Богословка.

В общей сложности здесь проживает 61,4 тысячи человек, из которых 48,3 тысячи – в городе. Численность экономически активного населения, по данным из отчёта главы муниципального образования за 2015 год, составляет 35,4 тыс. человек. Только на Саяногорском алюминиевом заводе (после реструктуризации к нему был присоединён и Хакасский, запущенный в 2006 году) значится более 2,7 тыс. работников. Ещё 767 человек трудятся на предприятии «РУСАЛ Саянал» – крупнейшем в России производителе фольги. Муниципалитет известен и другим значительным объектом, на котором в основном работают жители Черёмушек, – Саяно-Шушенской ГЭС, первой в стране по установленной мощности и второй (после Красноярской) по располагаемой. Гидроэнергетический уклон этим не ограничивается – есть ещё Майнская ГЭС, играющая роль контррегулятора для стоящей выше по течению Енисея станции. Представлена и пищевая промышленность – на ОАО «Саянмолоко» работает 480 человек. В общей сложности на крупных и средних предприятиях занято более 16,2 тыс. человек.

Город – наследник комсомольских строек

Сквер имени первого директора СаАЗа Василия Стриго был создан не так давно за счёт местного бюджета. Его концепцию придумали саяногорские архитекторы Владимир и Юрий Чупины Автор фото: Егор Щербаков

«И Саяно-Шушенская ГЭС, и Са­яногорский алюминиевый завод были всесоюзными ударными комсомольскими стройками», – замечает заместитель главы муниципального образования по ЖКХ, транспорту и строительству Сергей Борисов. Это чувствуется даже по названиям микрорайонов города, созданного в 1975 году на месте села Означенное: Советский, Интернациональный, Лениградский… Сам Сергей Александрович, кстати, приехал в город ещё в бытность свою комсомольцем. В 1983 году в качестве сотрудника предприятия «Северовостокэлектромонтаж» прибыл на строительство Саяногорского алюминиевого завода, участвовал в возведении первых восьми корпусов электролиза, в дальнейшем работал на площадке будущего Хакасского алюминиевого завода. Подобные вехи можно найти в биографиях главы Саяногорска Леонида Быкова и многих других жителей города и близлежащих посёлков.

Прошлое под знаком комсомольских строек и экономическая специализация во многом роднит Саяногорск с Братском. Чем-то он похож и на другой город Иркутской области – Саянск, получивший свой статус на десять лет позже. Дело не в созвучии названий: планировка с широкими центральными улицами, которые вполне могут претендовать на звание проспектов, вызывает ощущение дежавю. Это подтверждает и главный инженер обособленного подразделения ЗАО «Байкал­энерго» «Саяногорские тепловые сети» Олег Рябиков, до прошлого года работавший на Ново-Зиминской ТЭЦ.

«В принципе, все молодые города, появившиеся во времена позднего Советского Союза, строили по аналогичным проектам», – отмечает он.

Уголь и электричество

«И Саяно-Шушенская ГЭС, и Саяногорский алюминиевый завод были всесоюзными ударными комсомольскими стройками»,  замечает заместитель главы муниципального образования по ЖКХ, транспорту и строительству Сергей Борисов, приехавший в город в 1983 году Автор фото: Егор Щербаков

Конечно, есть и различия, которые становятся очевидными, когда начинаешь вдаваться в детали. Например, в схему теплоснабжения и устройство коммунальной инфраструктуры. Так, основным источником тепла для самого Саяногорска является котельная «Хакасских коммунальных систем», которая при установленной мощности 402 Гкал/ч (её обеспечивают пять котлов) несёт фактическую нагрузку около 244 Гкал/ч. Она поставляет энергию примерно в 70% жилых домов города. Теплоснабжение остальных 30% обеспечивает котельная индивидуального предпринимателя Владимира Баскова, способная выдавать до 55,19 Гкал/ч. Нагрузку с неё в будущем планируют полностью передать на более эффективный источник «Хакасских коммунальных систем», себестоимость выработки энергии на котором ниже. Несколько лет назад в ЗАО «Байкалэнерго» выполнили изыскательские работы по этому проекту и оценили затраты на его реализацию в 220 млн рублей. Окупаемость при этом превысила бы пять лет, так что без участия государства воплотить подобный замысел не представляется возможным.

В Черёмушках, между тем, подобное уже сделали. Ещё в 2013 году между двумя электрическими котельными (как и в Иркутской области, в советские времена их разместили здесь из-за близости дешёвого источника энергии – Саяно-Шушенской ГЭС), отапливающими посёлок гидроэнергетиков, построили перемычку. Её запуск позволил передать нагрузку на источник тепла, присоединённый к сетям высокого напряжения, тариф на передачу электричества по которым ниже. Вторая электрокотельная работает в качестве повысительной насосной станции, но её включают в работу для покрытия пиковых нагрузок в холодное время года. Майну, в свою очередь, отапливает сравнительно небольшая котельная на угле – двух постоянно работающих котлов и одного в резерве достаточно для производства 11 Гкал/ч, которые нужны потребителям посёлка. «Сегодня завершён капитальный ремонт котла № 1, продолжаем перекладку сетей на улице Ленина, – добавляет главный инженер «Саяногорских тепловых сетей». – Провели гидравлические испытания, готовимся к прохождению осенне-зимнего периода». Прошлую зиму – январь в Восточной Сибири оказался самым холодным за последние пять лет, Хакасия не стала исключением – и котельная в Майне, и другие источники тепла в Саяногорске и Черёмушках перенесли без проблем. Предстоящий отопительный сезон опасений тоже не внушает.

«Проблема всей страны»

Во многом этому способствует модернизация оборудования, которую провели обособленное подразделение «Байкалэнерго» и «Хакасские коммунальные системы», созданные компанией на паях с ООО «Иркутские коммунальные системы». Проект в Черёмушках обошёлся в 30 млн рублей, из которых 19 млн пришлось на долю «Саяногорских тепловых сетей», ещё 8 млн рублей вложил республиканский бюджет, а остальное поступило из местной казны. Тот факт, что в отдельно взятом муниципальном образовании удалось наладить эффективное государственно-частное партнёрство, стал лишним доказательством результативности концессионных соглашений в энергетике и ЖКХ.

«Что касается сетей, то часть из них находится у нас в аренде, а часть – в концессии, – продолжает Рябиков. – Сейчас готовится новый федеральный закон о концессионных соглашениях, так что, скорее всего, мы полностью перейдём на этот механизм. Но и без того мы обязаны содержать сети в исправном состоянии и вкладывать средства в их модернизацию». В общей сложности это касается 79,7 км теплотрасс, 118,1 км водопровода и 102,9 км канализационных сетей в Саяногорске, Майне и Черёмушках, которые обслуживает предприятие. Их состояние разнится в зависимости от населённого пункта. Например, трубопроводы от котельной «Хакасских коммунальных систем» введены в строй в 1975 году, тогда как сети в Черёмушках работают с 1970 года, а в Майне – с 1963 года. «Положение оставляет желать лучшего, – констатирует главный инженер «Саяногорских тепловых сетей». – Вчера (разговор происходил 26 августа. – «СЭ») вернулся из командировки в Томск, где состоялось заседание Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Статистика, звучавшая на нём, говорит, что 85% сетей изношено, и это проблема не отдельного города, а всей страны». В проекте схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саяногорск сказано, что водопровод изношен на 94%, а канализация – на 77%.

Это обстоятельство не мешает постепенно обновлять инфраструктуру. «Мы тесно взаимодействуем с правительством Хакасии и в течение трёх лет проводим модернизацию насосного оборудования, – рассказывает Борисов. – Помимо средств инвестора и муниципалитета привлекали для этого республиканские и федеральные деньги». Если точнее, то в Саяногорске реализуют программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Хакасия, изначально рассчитанную на 2013–2015 годы с перспективой до 2020 года. Аналогичная программа есть и у «Байкал­энерго», чьи специалисты монтируют новое оборудование, приобретённое за счёт бюджета. Так, в 2014 году в сумме было израсходовано около 11,8 млн рублей, а в 2015 – уже примерно 18,4 млн рублей из бюджетов всех уровней. За счёт этих средств были приобретены экономичные насосы Grundfoss и KSB с частотно-регулируемыми приводами, применение которых позволило существенно сократить затраты и расход ресурсов на работу сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, было затрачено 6,5 млн рублей из бюджетов всех уровней на модернизацию сетей. Проект на перспективу – использование установок «Аквахлор» для обеззараживания сточных вод. «Мы остаёмся если не единственными, то уж точно одними из немногих, кто использует для их очистки жидкий хлор, – поясняет Рябиков. – Соответственно, наши очистные относятся к разряду опасных производственных объектов. С появлением «Аквахлора» мы от этого уйдём». Технология, если не вдаваться в сложную терминологию, заключается в использовании для обеззараживания воды молекулярного газообразного хлора, диоксида хлора, а также кислорода и озона. Подобные установки, работающие в системе холодного водоснабжения, уже есть в Майне, их запуск в Саяногорске – вопрос времени. Новые технологии применяются и при реконструкции сетей – в летнюю ремонт­ную кампанию 2016 года на участке водопровода по улице Енисейской решено использовать полиэтилен вместо металла. Для этого применяют метод релайнинга: никаких траншей, просто между двумя точками через обычную стальную трубу протягивают полимерный рукав – диаметр несколько уменьшается, но снижаются затраты на ремонт и увеличивается срок службы. Пока технологию решили применить на участке длиной 250 м, но в будущем она получит более широкое распространение.

С помощью металлургов и энергетиков

Большая энергетика и крылатый металл неразлучны: выше по течению Енисея расположена Саяно-Шушенская ГЭС, рядом с городом работают Саянский и Хакасский алюминиевые заводы, а также крупнейший в России производитель фольги – «РУСАЛ Саянал» Автор фото: Егор Щербаков

Если не знать положения дел с инфраструктурой, можно увидеть, что Саяногорск обновляется. Ещё три года назад, когда мы с фотографом были в городе проездом на обратном пути из командировки на Саяно-Шушенскую ГЭС, не было парка активного отдыха, по которому мы прогуливаемся с заместителем главы муниципального образования. К услугам всех желающих в нём есть дорожки для велосипедистов и пешеходов, уличные тренажёры. Судя по количеству мам с детьми (к слову, ещё один признак активной городской жизни и развития территории), парк уже стал одним из любимых мест для прогулок горожан. «Он был создан в рамках сотрудничества с компанией «РУСАЛ», – говорит Борисов. И кивком подтверждает высказанную вслух мысль о том, что любой моногород развивается, если у градообразующего предприятия всё в порядке.

«Времена сейчас, конечно, непростые, – резюмирует Борисов. – Но предприятия «РУСАЛа» и «Русгидро» работают стабильно, задержек выплаты зарплаты на них нет. Они нам помогают и в социальном плане». К примеру, металлурги в 2016 году передали городу экскаватор на базе МТЗ-82, более известного как трактор «Беларусь», и коммунально-дорожную машину. При их поддержке создают этнокультурный комплекс «Ымай» –

в музее под открытым небом на Амыльской набережной должны появиться хакасская юрта и казацкая изба, рядом оборудуют смотровую, детскую и сценическую площадки, поставят лавочки и высадят деревья. Пока на этом месте работает только что упомянутый экскаватор. О том, что за объект появится на берегу Енисея, пока напоминает только копия Означенского камня – памятника древнетюркской письменности, оригинал которого хранится в Минусинском краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова. Другие объекты должны появиться здесь до 1 ноября. В свою очередь, в Майне металлурги помогают создать парк с фонтаном, а в Черёмушках гидроэнергетики частично спонсируют строительство двухкилометровой набережной от старого железнодорожного моста до Черёмухового ручья.

Пусть до расположенных неподалёку посёлков доехать так и не удалось, зато в самом Саяногорске встретились другие признаки городского развития – новые жилые дома и три торговых центра, явно появившиеся недавно. В запасе у местной администрации есть и несколько инвестиционных проектов, один из которых, в частности, предполагает строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов. Пусть его создание – дело будущего, но сейчас о том, что город существует относительно стабильно в сложных экономических условиях, свидетельствует тот факт, что в 2015 году средняя заработная плата жителей всего муниципального образования – более 37,7 тыс. рублей – выросла на 15,1% по сравнению с 2014 годом. Конечно, инфляция и рост цен сделали эту прибавку не столь впечатляющей, но Саяногорск может похвастать и другой статистикой, говорящей об экономичес­ком развитии. Что лишний раз подтверждает мысль: у моногорода всё в порядке, когда всё в порядке на градообразующем предприятии. Или в градообразующей отрасли.