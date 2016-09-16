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Сибирский энергетик: 16 сентября 2016

Общество

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«У нас сложилась такая традиция – помогать детям и старикам»

Автор: Мария Никульшеева

Накануне начала учебного года профсоюзная организация ООО «Иркутская энергосбытовая компания» побывала в сёлах Кыцигировка и Урик. Там сотрудники компании навестили детей из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Молодые специалисты рассказали детям о профессии энергетиков и о том, как нужно сберегать энергию. Каждому малышу достались сладкие подарки, набор канцелярских товаров и игрушки. Но самое главное – молодые волонтёры подарили чуточку тепла и внимания, в которых так нуждаются эти дети.

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В стенах этого дома ребята живут, как правило, до полугода. Затем их распределяют в детские дома, некоторых забирают в семьи
Автор фото: Николай БРИЛЬ

На протяжении 15 лет профсоюзный комитет ООО «Иркутскэнерго­сбыт» организует и проводит благотворительные акции и реализует в подшефных детских домах, школах-интернатах и реабилитационных центрах для несовершеннолетних благотворительные акции. «Так у нас повелось, что все сотрудники в той или иной степени принимают участие в «мероприятиях добра», – рассказывает председатель профкома энергосбытовой компании Лидия Манюк. Так и в этот раз: в преддверии нового учебного года мы посетили своих деток». 

Областное государственное учреж­дение социального обслуживания Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (ОГУСО «СРЦН Иркутского района») в селе Урик и его филиал в селе Кыцигировка стали для энергетиков родными ещё в далеких двухтысячных годах. Решение взять шефство над детьми было принято сразу же после первого посещения центра. «Вместе с инициативной молодёжью мы собрали книги, игрушки, вещи, – вспоминает Лидия Игнатьевна. – Так началось наше шефство над Кыцигировским детским домом». 

Инициатива иркутян нашла отклик в остальных филиалах Иркутской энергосбытовой компании. Поддержку детским домам, школам-интернатам, приютам и реабилитационным центрам оказывают в Братске, Усть-Илимске, Саянске, Черемхове, Тулуне, Иркутске. И с каждой новой акцией география добрых дел «Энергосбыта» становится всё шире. 

«Обычно стараемся побывать у своих перед школой, перед Новым годом, в День защиты детей. Как только мы начинаем собираться, размещаем объявление, практически все наши сотрудники принимают участие. Кто чем может, собираем денежные средства и на них покупаем спортивные принадлежности, краски, альбомы, карандаши и многое другое и, конечно же, сладости». 

Сам реабилитационный центр расположен в центре Урика напротив школы. Когда мы зашли во двор детского дома, поразила его чистота и ухоженность: огромный огород, по которому видно, что дети с любовью трудились всё лето, красочные заборы и повсюду красивейшие клумбы с цветами. Сейчас здесь живут 14 детей разного возраста, самому маленькому мальчику на вид около двух лет, самому старшему – 12 лет. 

Когда мы приехали, младшая группа детей только что проснулась после сончаса. Один за другим дети забегали в актовый зал, где они обычно отдыхают, смотрят телевизор и танцуют. Молодые специалисты Энергосбыта Ирина Козлова, Яна Гурьянова, Катерина Аверина рассказали детям, что такое энергетика, какие люди в ней работают, и провели небольшие лекции по энергосбережению в игровой форме. Викторина с шуточными вопросами особенно понравилась детям. Они с лёгкостью давали ответы, пусть не всегда правильно. Позднее девушки провели для детей несколько игр. 

Инженер по работе управления ЖКХ Ирина Козлова рассказала, что она приехала в учреждение не первый раз: «Когда я была здесь полгода назад, было очень тяжело, захотелось ещё больше приезжать и помогать этим детям, самая главная цель наших поездок – это проявить участие и внимание». Сотрудники учреждения рассказали, что в стенах этого дома ребята живут, как правило, до полугода. Затем их распределяют в детские дома, некоторых забирают в семьи. А бывает, к большой радости детей, их забирают их родные родители.  

«Мы живём тут с братом давно, – говорит маленький Илья, у которого очень мудрый взгляд. – Но, когда вы в следующий раз приедете, нас тут уже не будет, нас заберёт наша любимая мама». Но заведующая отделением диагностики и реабилитации  учреждения Ксения Сергеевна Зелёная рассказала, что эти дружные братья живут тут уже третий год. А их матери, которая освободилась из мест лишения свободы, всё никак не удаётся вернуть своих детей. 

В Новый год волонтёры обязательно навестят ребят ещё. В «Иркутск­энергосбыте» уже несколько лет существует традиция – участие в акции «Стань Дедом Морозом». В организации на ёлку развешиваются детские письма, написанные Деду Морозу, в которых ребята загадывают себе подарки. Сотрудники сами приобретают то, что написано в письме, и перед Новым годом вручают желанные подарки.

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