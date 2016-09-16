Яркий фестиваль

Автор: Мария Пороева

Всероссийский Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», который проводится Министерством энергетики РФ в 72 регионах страны, состоялся в Иркутске в минувшую пятницу. Местом проведения праздника новейших технологий и разумного отношения к природе стала площадь у Дворца спорта «Труд» на улице Ленина. Предприятия топливно-энергетического комплекса представили новейшие разработки и продемонстрировали различные способы экономии энергии в городской среде и в доме.

Всего в мероприятии приняло участие около 500 человек. Фестиваль имел формат праздника для всей семьи, одновременно в него были вовлечены коллективы энергетических компаний, организаций образования и науки. Интерактивные территории «Семья», «Город», «Страна» познакомили горожан с энергосберегающими технологиями. Многие из площадок фестиваля были ориентированы на школьников: они окружили говорящего робота, задавали ему сотни вопросов, совсем маленькие дети рисовали на асфальте тематические сюжеты, школьники и студенты проходили квесты про энергосбережение. «Мы повышаем интерес к энергосбережению у детей. Рассказываем им про электроприборы. Даём советы, как экономить электроэнергию. Например, зарядное устройство, даже если телефон к нему не подключён, всё равно надо вынимать из розетки, так как питание оно поглощает», – говорит «профессор Лампочкин» Евгений Охин.

Министр по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области Андрей Капитонов на церемонии открытия фестиваля поприветствовал участников. «Энергосбережение является важной государственной задачей по сохранению природных богатств, – отметил Андрей Капитонов. – Современные технологии и оборудование позволяют существенно снизить потреб­ление энергии во всех сферах экономики и даже дома у каждого из нас».

Заместитель министра по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области Сергей Малинкин рассказал «СЭ» о том, как в целом в регионе реализуется программа по энергосбережению. «В этом году у нас очень скромный бюджет, если сравнивать с прошлыми периодами, это порядка 30 миллионов рублей на всю программу в текущем году. Были годы, когда на эти цели выделялись значительные суммы – и по 200–300 миллионов, но из-за оптимизации бюджета, кризис всё-таки не проходит бесследно, деньги существенно сократили», – отметил собеседник «СЭ».

Тем не менее Сергей Малинкин сообщил, что региональное правительство уделяет большое внимание мероприятиям по энергосбережению – установке приборов общедомового учёта в много­квартирных домах, поддерживает проекты строительства теплоисточников на биотопливе, что значительно экономит энергоресурсы. «Потери электроэнергии – это одна из злободневных тем сегодня, в ряде муниципальных образований мы поддерживаем такие проекты, как перевод в Усть-Куте нескольких котельных с использования жидкого топлива – дорогой нефти – на древесные отходы, которых там много, – отметил Сергей Малинкин. – Кроме того, мы занимаемся освещением мероприятий по энергосбережению, ведём информационную политику и разрабатываем агитационные аудио-видеоролики».

По указу президента РФ от 2008 года о ключевом показателе энергоэффективности, энергоёмкость ВРП (количество энергии, затрачиваемой на единицу производимой регионом продукции. – Авт.) должна достигнуть к 2020 году 40-процентного уровня. По словам Сергея Малинкина, сегодня Иркутская область по этому показателю перевалила 32-процентный рубеж. «Это хорошая динамика, и мы в плановые сроки этого показателя достигнем. Повсеместно современные технологии начали использоваться, и железная дорога перешла на них, и в домах люди начали использовать энергосберегающие лампочки. То есть люди на самом деле начали понимать, что такое энергосбережение, ведь самое главное – переломить менталитет в формировании бережливой модели поведения».

По замыслу организаторов – Министерства энергетики РФ, фестиваль «Вместе ярче» должен продемонстрировать современные энергоэффективные технологии и популяризировать культуру бережливого отношения к ресурсам. Ключевым мероприятием фестиваля, охватившего почти всю Россию, является сбор подписей в поддержку петиции с обязательством повсеместно экономить электрическую и тепловую энергию.