Стать многодомовым ТСЖ проще

Автор: Елена ПОСТНОВА

В редакцию газеты «Сибирский энергетик» через сайт обратился читатель за разъяснением информации о создании многодомового ТСЖ: «Про инженерные сети, которыми пользуются собственники. Если эти сети принадлежат ресурсоснабжающей организации (РСО), это подпадает под определение, приведённое в ч. 2 ст. 136? Неужели наличие таких сетей, не принадлежащих собственникам многоквартирных домов (а они есть всегда: магистральные внутриквартальные водопровод, теплотрассы, канализационные сети), позволяет создать многодомовое ТСЖ?»

О новых правилах «СЭ» писал в материале «Ликвидация псевдо-ТСЖ» от 15 июля. Тогда мы рассказали, что отныне многодомовые ТСЖ могут быть созданы собственниками нескольких домов с обязательным выполнением определённых условий. Дома должны быть расположены на земельных участках с общей границей, в пределах которых имеются инженерные сети или другие элементы инфраструктуры, предназначенные для совместного использования владельцами помещений в этих домах.

Именно под публикаций этого материала читатель и озвучил свои вопросы. За разъяснением мы обратились к исполнительному директору Ассоциации ТСЖ Иркутской области Валерии Кошечкиной. Эксперт сама является председателем правления многодомового товарищества «Наш мир», на практике знает, с чем сталкивается ТСЖ с несколькими домами в управлении.

«Принадлежность сетей не имеет значения. У нас ТСЖ принадлежат только внутридомовые сети. А те, которые подходят к дому, могут быть и РСО, и муниципальными, и даже бесхозными. Главное, дома должны находиться на общих сетях, иметь общий земельный участок и общее имущество – сложившиеся стоянки, элементы благоустройства, детские площадки и прочее», – пояснила эксперт.