Дневник недели

20 сентября, вторник

В рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску» состоится экскурсия, посвящённая появлению иркутского Академгородка. Лекцию проведёт кандидат технических наук, главный специалист Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Игорь Шер, встреча состоится у Института систем энергетики по адресу: Лермонтова, 130, в 18.00.

22 сентября, четверг

В Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачёва откроется персональная выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Посетители увидят картины в авторском стиле «DreamVision», полотна, наполненные символизмом, портреты знаменитостей. В частности, среди выставочных работ – портреты Анджелины Джоли, Натали Портман, Рутгера Хауэра, Люка Бессона, Николь Кидман, Марии Каллас, Катрин Денёв и других. Всего экспонироваться будет около ста произведений: это и живопись, и графика. Выставка разместится на втором этаже главного здания музея на ул. Ленина, 5. В первые дни работы выставки Никас Сафронов планирует провести несколько творческих встреч с посетителями, во время которых можно будет не только лично задать свои вопросы художнику, но и получить автограф.

23 сентября, пятница

В Иркутске пройдёт обучающий интерактивный вебинар «Изменения в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок» для муниципальных заказчиков региона. Мероприятие будет проходить в онлайн-режиме с возможностью для слушателей задать докладчикам интересующие вопросы. Проводить вебинар будут специалисты министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

25 сентября, воскресенье

В Иркутской области состоится Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016». Ожидается, что в нём примут участие более 6 тысяч жителей региона. На «Кроссе нации» предусмотрены дистанции 1 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км и VIP-забег на 1000 метров. В Иркутске старт массового забега на 4 км в 12 часов от памятника Александру III, далее по маршруту: бульвар Гагарина – ул. Чкалова – ул. 5-й Армии – ул. Карла Маркса – бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III). VIP-забег на 1 км (старт в 12.30) и забеги на 6, 8, 12 км (старт в 13.15) планируется провести по аллеям бульвара Гагарина на набережной Ангары со стартом и финишем у памятника Александру III.

В Детском контактном зоопарке Ботанического сада Иркутского государственного университета в 12 часов пройдёт День гуся. В этот день наши предки начинали срезать репу, продавать домашних гусей. Заканчивалась уборка урожая. Назывался этот день Никита-гусятник.

В этот день по поведению гусей судили о погоде на предстоящие дни и недели. В программе мероприятия выступление детских танцевальных коллективов, мастер-классы для детей, викторины о животных, квесты, игровая программа, аквагрим и многое другое.

В Иркутске пройдёт фестиваль фехтовального искусства «Свободные поединки». Мероприятие состоится у памятника Александру III в Иркутске. Начало в 12 часов. Принять участие могут все желающие, возрастных ограничений нет. Для опытных спортсменов и начинающих фехтовальщиков предусмотрены отдельные программы. Желающим попробовать себя в боях на мягком оружии будет предоставляться защитное снаряжение.

В Ангарске пройдёт День велосипедиста. Организатор массового мероприятия – администрация Ангарского городского округа. Всех желающих приглашают на площадь Ленина в 13 часов. Участникам предстоит преодолеть следующие дистанции в зависимости от возраста: детям 3–7 лет – 200 метров, 8–10 лет – 400 метров, подросткам 11–13 лет – 400 метров, юношам и девушкам 14–20 лет – 800 м. Мужчины и женщины от 21 года и старше проедут дистанцию 800 метров. Кроме велозаездов на центральной площади города ангарчан ждёт большой спортивный праздник.