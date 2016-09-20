Пять тысяч к пенсии

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей получат российские пенсионеры в начале 2017 года. Она носит беззаявительный характер: обращаться в пенсионный фонд или подавать заявление не нужно. На выплаты в Иркутской области будет выделено 3,8 млрд рублей, в масштабах России цифра более внушительная – свыше 200 миллиардов. Эти выплаты требуют принятия специального закона, осенью он будет внесён на рассмотрение в Федеральное Собрание. Однако с 2017 года в России планируется вернуться к прежнему порядку индексации: исходя из фактической инфляции за предыдущий год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера – для пенсий по гособеспечению.

«Несмотря на довольно напряжённую экономическую ситуацию, характеризующуюся ограниченными бюджетными возможностями, государство изыскало средства на единовременную выплату, – сообщила на пресс-конференции управляющая отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова. – Размер выплаты составляет пять тысяч рублей, получат её пенсионеры вместе с январской пенсией». Положена она как работающим, так и неработающим пенсионерам, постоянно проживающим на территории России.

В общей сложности выплата охватит почти 43 млн получателей страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению по всей России. На осуществление выплаты потребуется свыше 200 млрд рублей. В Иркутской области на выплату будет направлено 3,8 млрд рублей, а количество тех, кто в начале года получит единовременную прибавку, составляет 759 тыс. человек.

«Почему именно пять тысяч рублей? До 2016 года индексация проводилась два раза в год – в феврале и июле, – рассказала заместитель начальника Управления организации назначения, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения ПФР по Иркутской области Евгения Рыбкина. – Пять тысяч – примерно та сумма, которую пенсионер недополучил в случае индексации с 1 июля». Поскольку в бюджете РФ на 2016 год эти средства не предусмотрены, то выплата переходит на январь.

Хотя выплата и носит разовый характер, она требует принятия соответствующего закона. Сейчас он готовится правительством России, а осенью его планируется внести на рассмотрение в Федеральное Собрание РФ, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Иркутской области.

Однако уже в следующем году планируется вернуться к прежнему порядку индексации. С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля следующего года будет проведена с учётом индекса роста прожиточного минимума пенсионеров за 2016 год. Напомним, в феврале нынешнего года пенсии неработающим пенсионерам в России были увеличены на 4%.