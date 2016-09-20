+ добавить комментарий

Нужен факт юридической силы

Непросто осваиваться на новом месте, особенно если два года назад пришлось спешно убегать от войны

Автор: Татьяна Шульгина

Теперь девочка сможет получать пенсию по инвалидности

Таким спокойным и надёжным местом для Оксаны Майстренко (фамилия изменена) стал Ангарск. Сюда она выехала с дочерью из Луганской области, где шли жестокие бои. Обживаться в Сибири было непросто, но всё шло по плану: сначала они получили статус беженцев, а через несколько месяцев стали гражданами РФ.

Однако случилось так, что несовершеннолетняя дочь Оксаны была признана инвалидом, и это давало ей право на получение социальной пенсии. Только решение пенсионного ведомства оказалось не в пользу девочки. Основание: представленные документы не подтверждали постоянного проживания семьи на территории РФ.

Единственно правильным вариантом в таком случае было обратиться в Ангарский городской суд, что мать и сделала. В ходе судебного разбирательства исследовались как документы, так и показания свидетелей, в частности, хозяина квартиры, которую арендовали теперь уже граждане России. Суд установил юридический факт постоянного проживания семьи на территории РФ, а именно в Ангарске. Теперь девочка сможет получать пенсию по инвалидности.