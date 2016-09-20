+ добавить комментарий

В сумке было сто рублей

Пять лет, проведённые в колонии, не прибавили грабителю ума

Автор: Галина ТОЛОКОННИКОВА

Выйдя на свободу, он снова взялся за старое: решил напасть на беззащитную женщину, которая вечером возвращалась с работы. В одной руке у неё был пакет, в другой – сумка. Всё случилось у подъезда дома в 22-м микрорайоне Ангарска. Для устрашения Александр Прохоренко (фамилия изменена) использовал газовый пистолет, а удары в голову и лицо наносил крепко сжатым кулаком. При этом угрожал своей жертве, что убьёт её.

Надо сказать, что женщина не сразу распрощалась со своим имуществом, какое-то время она продолжала его удерживать. Руки разжались только тогда, когда нападавший повалил её на землю и ударил несколько раз ногой. Отбежав на небольшое расстояние, он открыл пакет и сумку. Каково же было разочарование налётчика, когда в пакете он увидел рабочую одежду, а в сумке – сторублёвую купюру, ключи и всякую женскую мелочь. Раздосадованный, он кинул эти вещи на пустыре и пошёл домой спать. Полиция нагрянула к нему утром, пришлось сразу во всём сознаться.

Оказывается, ограбление он специально не планировал. Внезапная ярость охватила его у банкомата. За выполненную работу ему пообещали перевести деньги на карточку, но обманули. А тут увидел прохожую с сумками. Женщина получила кровоподтёки, ссадины и немалую психологическую травму. И это ещё повезло, что при толчке она удачно упала, не повредив головы.

Приговор подсудимому вынес Ангарский городской суд. Теперь Прохоренко проведёт три года в колонии строгого режима. Когда в 25 лет человек так легко меняет свободу на зону, это трудно понять. И, тем не менее, в судебной практике такие уголовные дела являются повседневными.