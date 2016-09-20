+ добавить комментарий

Что вору день пошлёт

Выходя на охоту, он никогда не знает, какая будет добыча

Автор: Татьяна СЕРОВА

Иногда нечистым на руку очень везёт, особенно если хозяин имущества ротозей, каких поискать. В самом деле, как можно было оставить на сиденье автомобиля сумку с документами, ключами и деньгами в сумме 60 тысяч рублей! Машина, припаркованная у рынка «Народный» в Ангарске, была даже не закрыта. Стянувший эту сумку среди бела дня Даниил Шишов (фамилия изменена) не затратил никаких усилий.

Водитель оставил на сиденье автомобиля сумку с деньгами и документами

Следующий эпизод уголовного дела, которое рассматривал Ангарский городской суд, был уже другого характера. Шишов вышел на охоту в семь утра, зная, что спозаранку народ расслаблен и плохо следит за своим имуществом. На сей раз подсудимый наведался в один из цехов по изготовлению полуфабрикатов. В пустынном коридоре снял с вешалки заманчиво наполненную сумку. Только был сильно разочарован. Там оказались документы, ключи, две коробки с детскими пазлами, шоколадка. Унёс с собой, не выбрасывать же.

Третий воровской эпизод был связан с квартирой знакомого, которого он решил проведать. В комнате взять оказалось нечего, зато на кухне Шишову приглянулся телевизор. Выбрав момент, он сумел незаметно уйти вместе с «Филипсом», не слишком беспокоясь о том, что его обязательно найдут. Что и произошло совсем скоро.

Подсудимый уже дважды попадал в колонию за кражу и наркотики. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, у него был выявлен синдром зависимости от опиоидов средней тяжести. Это значит, что наркотики ему требовались регулярно. Очень не хотелось Шишову снова ехать на зону. Он полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления, частично возвратил украденное имущество потерпевшим. Дома оставалась женщина, которая ждала от него ребёнка. Но рецидив есть рецидив. Три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима – таков приговор Ангарского городского суда. По гражданским искам потерпевших Шишов должен выплатить около 70 тысяч рублей. Горькими бывают шоколадки из чужих сумок.