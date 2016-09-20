+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 20 сентября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Что вору день пошлёт

Выходя на охоту, он никогда не знает, какая будет добыча

Автор: Татьяна СЕРОВА

Иногда нечистым на руку очень везёт, особенно если хозяин имущества ротозей, каких поискать. В самом деле, как можно было оставить на сиденье автомобиля сумку с документами, ключами и деньгами в сумме 60 тысяч рублей! Машина, припаркованная у рынка «Народный» в Ангарске, была даже не закрыта. Стянувший эту сумку среди бела дня Даниил Шишов (фамилия изменена) не затратил никаких усилий.

 № 1 из 1
Водитель оставил на сиденье автомобиля сумку с деньгами и документами

Следующий эпизод уголовного дела, которое рассматривал Ангарский городской суд, был уже другого характера. Шишов вышел на охоту в семь утра, зная, что спозаранку народ расслаблен и плохо следит за своим имуществом. На сей раз подсудимый наведался в один из цехов по изготовлению полуфабрикатов. В пустынном коридоре снял с вешалки заманчиво наполненную сумку. Только был сильно разочарован. Там оказались документы, ключи, две коробки с детскими пазлами, шоколадка. Унёс с собой, не выбрасывать же. 

Третий воровской эпизод был связан с квартирой знакомого, которого он решил проведать. В комнате взять оказалось нечего, зато на кухне Шишову приглянулся телевизор. Выбрав момент, он сумел незаметно уйти вместе с «Филипсом», не слишком беспокоясь о том, что его обязательно найдут. Что и произошло совсем скоро. 

Подсудимый уже дважды попадал в колонию за кражу и наркотики. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, у него был выявлен синдром зависимости от опиоидов средней тяжести. Это значит, что наркотики ему требовались регулярно. Очень не хотелось Шишову снова ехать на зону. Он полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления, частично возвратил украденное имущество потерпевшим. Дома оставалась женщина, которая ждала от него ребёнка. Но рецидив есть рецидив. Три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима – таков приговор Ангарского городского суда. По гражданским искам потерпевших Шишов должен выплатить около 70 тысяч рублей. Горькими бывают шоколадки из чужих сумок. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

В зеркале приговора

Что вору день пошлёт

Выходя на охоту, он никогда не знает, какая будет добыча

Иногда нечистым на руку очень везёт, особенно если хозяин имущества ротозей, каких поискать. В самом деле, как можно было оставить на сиденье автомобиля сумку с документами...

20.09.2016, Губерния
В зеркале приговора

Златая цепь его страсти

Он грабил женщин легко, унося добычу в одном кулаке

Как правило, это были золотые цепочки с кулонами, которые так любят дамы всех возрастов. В толпе прохожих Сергей Радуев (фамилия изменена) выделял для себя подходящую «шейку»...

06.09.2016, Губерния
В зеркале приговора

Серёжка в кулаке

В народе про таких говорят: «И как их только земля носит»

Хорошо, что Виктора Пайщикова (фамилия изменена) земля носит теперь в колонии строгого режима. А если бы его не схватила ангарская полиция, то неизвестно, сколько разбойных нападений он бы ещё совершил...

30.08.2016, Губерния
В зеркале приговора

«В больницу не пошёл. Было стыдно»

Полицейские часто слышат слова: приревновал в пьяном виде

Эта история достаточно банальна: пьяный ухажёр пришёл в два часа ночи к своей знакомой в квартирное общежитие. И приревновал её к соседу, который после долгого сидения за компьютером вышел покурить. Градус перепалки накалился мгновенно. Пришелец...

16.08.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Полезный Справочно-информационный портал вашего города

http://electric-wheels.ru/shop/e-samokats/elektrosamokaty-dla-vzroslyh/ub-go-patgear-e-twow/elektrosamokat-sxt-copmact-500w

"ВВГ-LS 1х1,5-1"

матрас ортопедический 160х200 распродажа киров

глубоко очищающий шампунь для чего нужен
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний