+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Что вору день пошлёт
Выходя на охоту, он никогда не знает, какая будет добыча
Иногда нечистым на руку очень везёт, особенно если хозяин имущества ротозей, каких поискать. В самом деле, как можно было оставить на сиденье автомобиля сумку с документами, ключами и деньгами в сумме 60 тысяч рублей! Машина, припаркованная у рынка «Народный» в Ангарске, была даже не закрыта. Стянувший эту сумку среди бела дня Даниил Шишов (фамилия изменена) не затратил никаких усилий.
Следующий эпизод уголовного дела, которое рассматривал Ангарский городской суд, был уже другого характера. Шишов вышел на охоту в семь утра, зная, что спозаранку народ расслаблен и плохо следит за своим имуществом. На сей раз подсудимый наведался в один из цехов по изготовлению полуфабрикатов. В пустынном коридоре снял с вешалки заманчиво наполненную сумку. Только был сильно разочарован. Там оказались документы, ключи, две коробки с детскими пазлами, шоколадка. Унёс с собой, не выбрасывать же.
Третий воровской эпизод был связан с квартирой знакомого, которого он решил проведать. В комнате взять оказалось нечего, зато на кухне Шишову приглянулся телевизор. Выбрав момент, он сумел незаметно уйти вместе с «Филипсом», не слишком беспокоясь о том, что его обязательно найдут. Что и произошло совсем скоро.
Подсудимый уже дважды попадал в колонию за кражу и наркотики. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, у него был выявлен синдром зависимости от опиоидов средней тяжести. Это значит, что наркотики ему требовались регулярно. Очень не хотелось Шишову снова ехать на зону. Он полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления, частично возвратил украденное имущество потерпевшим. Дома оставалась женщина, которая ждала от него ребёнка. Но рецидив есть рецидив. Три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима – таков приговор Ангарского городского суда. По гражданским искам потерпевших Шишов должен выплатить около 70 тысяч рублей. Горькими бывают шоколадки из чужих сумок.
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