+ добавить комментарий

Дом, где тебя все любят

Иркутская православная женская гимназия отмечает своё 20-летие

В сентябре, когда земля ещё хранит остатки летнего тепла, а воздух уже отдаёт терпкой осенней горечью, свой день рождения празднует Православная женская гимназия. Наверное, это одна из самых необычных школ Иркутска. В этом году учебное заведение отмечает 20-летний юбилей. С одной стороны, возраст ещё небольшой, а с другой – достаточный для того, чтобы первые выпускницы выучились, создали семьи и привели в гимназию своих дочек.

Ровно 20 лет назад в маленьком уютном дворике бывшего детского сада на улице Российской, 21, состоялась первая линейка для учениц Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Белые банты, синие форменные платьица, огромные глаза, с любопытством глядящие в будущее. Первый набор был совсем небольшим.

Решение о создании необычного учебного заведения было принято в кабинете мэра Иркутска Бориса Говорина. Идею активно поддержали владыка Вадим, писатель Валентин Распутин, академик Рюрик Саляев и ещё многие люди. Наверно, уже и не важно, кто первым предложил создать негосударственную школу, но ответственность за принятое решение взяли на себя городские власти и Иркутская епархия.

– Этот проект изначально был создан усилиями двух властей – светской, которая обеспечивала материальную часть, и церковной, которая отвечала за духовное содержание. Только в таком сочетании этот проект может существовать и сегодня, – говорит Борис Говорин. – Создавая православную гимназию, мы реагировали на запросы общества. От власти ждали таких решений, и мы их принимали.

Первый год был самым сложным и самым интересным. Одновременно приходилось налаживать гимназический быт и составлять учебные программы. Ведь в этой школе было много таких предметов, которых нет в других учебных заведениях. Например, Закон Божий, церковное пение или художест­венная вышивка, где девочки сами вышивают крестильные рубашки для будущих детей или подножные венчальные полотенца на свою свадьбу.

Директор гимназии отец Александр Беломестных и почётный член попечительского совета Валентин Распутин. 2012 год Автор фото: Николай БРИЛЬ

– Мы все вместе выходили на субботники, расчищали двор от мусора, скребли, мыли, чистили гимназию, – вспоминает педагог гимназии Алла Гановичева. – Не было уборщиц, дворников. Всё делали сами. Утром родители приводили в школу детей и спрашивали: «Что-нибудь нужно сделать? Чем помочь?» И тут же, засучив рукава, брались за тряпку или вечером, уже после работы, помогали директору и завхозу. Долго не могли открыть трапезную, поэтому в каждом классе родители сами варили обед на весь класс и приносили в гимназию. Не помню, чтобы кто-то роптал, возмущался. Наоборот, радостно и светло было. А когда к нам приехало телевидение, журналисты, узнав, что всё в гимназии делают педагоги и родители, спросили: «Где вы нашли таких родителей?»

Потом в гимназию привезли и красивые парты, и стулья, и учебные пособия, и оборудование для кухни. Постепенно школьная жизнь стала обретать те формы, которые сегодня кажутся привычными и незыблемыми. Очень скоро здание на Российской стало слишком тесным для растущего коллектива, и решением городской администрации школе было выделено здание бывшего храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери по улице Декабрьских Событий, 3.

В советские годы храм перестроили так сильно, что использовать его по прямому назначению стало уже невозможно. После возвращения помещения Иркутской епархии было решено разместить в нём гимназию. И снова всё пришлось ремонтировать, красить, отчищать и приспосабливать под нужды детей. В бывшем богородичном храме православная гимназия живёт и сегодня. А в здании на Российской долгое время располагались начальные классы. Но несколько лет назад оно было возвращено городу.

В гимназии учатся самые обыкновенные девочки. Все они разные, и у каждой свой путь в жизни. Но гимназия навсегда остаётся их домом Автор фото: Николай БРИЛЬ

В гимназии всё необычно – начиная с истории здания и заканчивая учебным планом. Кстати, директором здесь служит священник Александр Беломестных, и это тоже непривычно для Иркутска. Прямо в здании гимназии восстановлен небольшой домовой храм. Каждое утро здесь собираются все девочки и учителя, чтобы начать свой день с молитвы. По выходным и праздничным дням в храме проходят богослужения, и на клиросе поют сами гимназистки.

– Мы стараемся жить с молитвой, – говорит отец Александр Беломестных. – А там, где молитва, всё-таки случается меньше разных безобразий.

В гимназии есть свои духовники, которые отвечают за нравственное воспитание девочек, а иногда и родителей. Ещё у каждого младшего класса, кроме учительницы, есть воспитательница. Именно с ней девочки проводят вторую половину дня. Гуляют, делают уроки, учатся ухаживать за цветами, занимаются рукоделием, читают книжки или ходят на экскурсии. Если зарплату учителям, согласно закону о негосударственных учебных заведениях выплачивает областной бюджет, то дополнительные предметы – это уже забота епархии.

Во многих классах есть ещё одна добрая традиция. Девочки готовят небольшие концерты и показывают их в детских домах и домах престарелых. У каждого класса есть «своё» учреждение, куда гимназистки приезжают из года в год, где их знают и ждут. Но ещё больше этих встреч ждут сами девочки. Организовать такие поездки, конечно, помогают родители. Кстати, родители вообще принимают большое участие в жизни гимназии. Каждый месяц собирается общегимназичес­кий родительский комитет и за чашкой чая обсуждает насущные проблемы.

Традиционными стали Рождественский и Пасхальный фестивали, которые когда-то родились в стенах гимназии, а теперь стали городскими мероприятиями. Кроме церковного хора в гимназии работают школа искусств, театральная студия, вокальный ансамбль, литературная студия. Уже много лет девочки сами делают свою собственную газету, которая так и называется – «Гимназистка».

Ну, а в остальном, пожалуй, школа как школа. Учебная программа, как и в других гимназиях, с упором на гуманитарные дисциплины. Всё-таки большинству девочек легче даются именно эти предметы. Кроме продлёнки, которая работает в начальной школе, есть ещё одно важное преимущество – небольшие классы. «Наше здание никогда не проектировалось под школу, – рассказывает отец Александр Беломестных. – Поэтому кабинеты у нас тесноваты, нет физической возможности разместить в них больше 20 учениц». Но родители этим фактом, наоборот, довольны, ведь в маленьком классе нельзя отсидеться за спиной подружки.

Первые выпускницы покинули гимназию в 2003 году. С тех пор состоялось уже 13 выпусков. За 20 лет 11 классов закончили 188 девочек, из них с серебряной медалью – 13 человек, 19 человек – с золотой. Ещё никто ни разу не завалил экзамен. При стопроцентной успеваемости в вузы поступают практически все девочки за редким исключением. При этом 83% поступают на бюджетные места.

Двадцать лет спустя всё так же весело и торжественно проходят линейки на площади у стен Спасского храма. Белые банты, букеты, синие форменные платьица. И поздравлять девочек приходят попечители гимназии – экс-губернатор Борис Говорин, академик Рюрик Саляев, директор Музея истории города Иркутска Сергей Дубровин. До последних дней жизни почётным членом попечительского совета оставался Валентин Распутин.

Сегодня среди выпускниц – юристы, журналисты, педагоги, банковские служащие, врачи, музыканты. «Только ни одной монахини среди них нет, – смеётся отец Александр. – Хотя очень часто приходится сталкиваться с убеждением, что мы тут монашек готовим».

Уже и не важно, кто первым предложил создать негосударственную школу, но ответственность за принятое решение взяли на себя городские власти и Иркутская епархия Автор фото: Николай БРИЛЬ

Действительно, в гимназии учатся самые обыкновенные девочки. Все они разные, и у каждой свой путь в жизни. Но гимназия навсегда остаётся их общим домом, тем местом, где тебя все любят.

Никто не может рассказать о гимназии лучше, чем её выпускницы. Нина Зиновьева закончила гимназию в 2008 году, отучилась там 11 лет. Потом поступила на филфак ИГУ. Работает в БГУ, а сейчас находится в командировке в Китае, где преподаёт русский язык.

– Гимназия дала мне очень много, правда, – рассказывает Нина. – Я с теплом вспоминаю гимназические годы, свой класс, учителей, ту почти семейную атмосферу, которая всегда была у нас. Не знаю, какой бы я стала, учись я в обычной школе. Возможно, не хуже и не лучше. Но другой, это точно. Гимназия – это совершенно особое место. Помню, поначалу в университете мне было… нет, не тяжело, просто немного странно. Ценности, убеждения, взгляды на отношения, семью, верность, нравственность в гимназии были другие. При том что нам их не навязывали. Всё было как-то естественно, само собой, комфортно. Так формировались наши личности. Конечно, православная гимназия – это не панацея от всех юношеских проблем. Нельзя привести сюда ребёнка и ждать, что он непременно вырастет хорошим человеком, нравственным, верующим. Совсем нет. Просто это такое место... тёп­лое, светлое. А в тепле легче вырастить цветок.

Учебная программа, как и в других гимназиях, с упором на гуманитарные дисциплины. Всё-таки большинству девочек легче даются именно эти предметы Автор фото: Николай БРИЛЬ

– Недавно я обнаружила, что на моём 25-летии большинство подруг – выпускницы гимназии, – рассуждает ещё одна выпускница православной гимназии Полина Шавёлкина, которая стала журналистом, сейчас работает главным редактором портала Irkfashon. – Что нас так держит? Общее прошлое, общие ценности, образ жизни? Нет, точнее – не только это. Гимназия всегда была для нас островком безопасности. Одиннадцать лет в гимназии – это большая часть нашей осознанной жизни, и люди оттуда – навсегда. Нам на редкость повезло оказаться там и встретить друг друга. Иногда я думаю, что если бы существовала мужская гимназия, которая бы дружила с нашей, то с такой душевной привязанностью счастливых браков в нашем мире было бы гораздо больше. Сейчас же крепкой дружбы прибавилось точно.

21 сентября в гимназии состоится торжественный вечер, посвящённый 20-летнему юбилею. А 8 октября Православная женская гимназия собирает всех своих учениц на вечер выпускников.