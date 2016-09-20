+ добавить комментарий

|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
Дом, где тебя все любят
Иркутская православная женская гимназия отмечает своё 20-летие
В сентябре, когда земля ещё хранит остатки летнего тепла, а воздух уже отдаёт терпкой осенней горечью, свой день рождения празднует Православная женская гимназия. Наверное, это одна из самых необычных школ Иркутска. В этом году учебное заведение отмечает 20-летний юбилей. С одной стороны, возраст ещё небольшой, а с другой – достаточный для того, чтобы первые выпускницы выучились, создали семьи и привели в гимназию своих дочек.
Ровно 20 лет назад в маленьком уютном дворике бывшего детского сада на улице Российской, 21, состоялась первая линейка для учениц Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Белые банты, синие форменные платьица, огромные глаза, с любопытством глядящие в будущее. Первый набор был совсем небольшим.
Решение о создании необычного учебного заведения было принято в кабинете мэра Иркутска Бориса Говорина. Идею активно поддержали владыка Вадим, писатель Валентин Распутин, академик Рюрик Саляев и ещё многие люди. Наверно, уже и не важно, кто первым предложил создать негосударственную школу, но ответственность за принятое решение взяли на себя городские власти и Иркутская епархия.
– Этот проект изначально был создан усилиями двух властей – светской, которая обеспечивала материальную часть, и церковной, которая отвечала за духовное содержание. Только в таком сочетании этот проект может существовать и сегодня, – говорит Борис Говорин. – Создавая православную гимназию, мы реагировали на запросы общества. От власти ждали таких решений, и мы их принимали.
Первый год был самым сложным и самым интересным. Одновременно приходилось налаживать гимназический быт и составлять учебные программы. Ведь в этой школе было много таких предметов, которых нет в других учебных заведениях. Например, Закон Божий, церковное пение или художественная вышивка, где девочки сами вышивают крестильные рубашки для будущих детей или подножные венчальные полотенца на свою свадьбу.
Директор гимназии отец Александр Беломестных и почётный член попечительского совета Валентин Распутин. 2012 год
– Мы все вместе выходили на субботники, расчищали двор от мусора, скребли, мыли, чистили гимназию, – вспоминает педагог гимназии Алла Гановичева. – Не было уборщиц, дворников. Всё делали сами. Утром родители приводили в школу детей и спрашивали: «Что-нибудь нужно сделать? Чем помочь?» И тут же, засучив рукава, брались за тряпку или вечером, уже после работы, помогали директору и завхозу. Долго не могли открыть трапезную, поэтому в каждом классе родители сами варили обед на весь класс и приносили в гимназию. Не помню, чтобы кто-то роптал, возмущался. Наоборот, радостно и светло было. А когда к нам приехало телевидение, журналисты, узнав, что всё в гимназии делают педагоги и родители, спросили: «Где вы нашли таких родителей?»
Потом в гимназию привезли и красивые парты, и стулья, и учебные пособия, и оборудование для кухни. Постепенно школьная жизнь стала обретать те формы, которые сегодня кажутся привычными и незыблемыми. Очень скоро здание на Российской стало слишком тесным для растущего коллектива, и решением городской администрации школе было выделено здание бывшего храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери по улице Декабрьских Событий, 3.
В советские годы храм перестроили так сильно, что использовать его по прямому назначению стало уже невозможно. После возвращения помещения Иркутской епархии было решено разместить в нём гимназию. И снова всё пришлось ремонтировать, красить, отчищать и приспосабливать под нужды детей. В бывшем богородичном храме православная гимназия живёт и сегодня. А в здании на Российской долгое время располагались начальные классы. Но несколько лет назад оно было возвращено городу.
В гимназии учатся самые обыкновенные девочки. Все они разные, и у каждой свой путь в жизни. Но гимназия навсегда остаётся их домом
В гимназии всё необычно – начиная с истории здания и заканчивая учебным планом. Кстати, директором здесь служит священник Александр Беломестных, и это тоже непривычно для Иркутска. Прямо в здании гимназии восстановлен небольшой домовой храм. Каждое утро здесь собираются все девочки и учителя, чтобы начать свой день с молитвы. По выходным и праздничным дням в храме проходят богослужения, и на клиросе поют сами гимназистки.
– Мы стараемся жить с молитвой, – говорит отец Александр Беломестных. – А там, где молитва, всё-таки случается меньше разных безобразий.
В гимназии есть свои духовники, которые отвечают за нравственное воспитание девочек, а иногда и родителей. Ещё у каждого младшего класса, кроме учительницы, есть воспитательница. Именно с ней девочки проводят вторую половину дня. Гуляют, делают уроки, учатся ухаживать за цветами, занимаются рукоделием, читают книжки или ходят на экскурсии. Если зарплату учителям, согласно закону о негосударственных учебных заведениях выплачивает областной бюджет, то дополнительные предметы – это уже забота епархии.
Во многих классах есть ещё одна добрая традиция. Девочки готовят небольшие концерты и показывают их в детских домах и домах престарелых. У каждого класса есть «своё» учреждение, куда гимназистки приезжают из года в год, где их знают и ждут. Но ещё больше этих встреч ждут сами девочки. Организовать такие поездки, конечно, помогают родители. Кстати, родители вообще принимают большое участие в жизни гимназии. Каждый месяц собирается общегимназический родительский комитет и за чашкой чая обсуждает насущные проблемы.
Традиционными стали Рождественский и Пасхальный фестивали, которые когда-то родились в стенах гимназии, а теперь стали городскими мероприятиями. Кроме церковного хора в гимназии работают школа искусств, театральная студия, вокальный ансамбль, литературная студия. Уже много лет девочки сами делают свою собственную газету, которая так и называется – «Гимназистка».
Ну, а в остальном, пожалуй, школа как школа. Учебная программа, как и в других гимназиях, с упором на гуманитарные дисциплины. Всё-таки большинству девочек легче даются именно эти предметы. Кроме продлёнки, которая работает в начальной школе, есть ещё одно важное преимущество – небольшие классы. «Наше здание никогда не проектировалось под школу, – рассказывает отец Александр Беломестных. – Поэтому кабинеты у нас тесноваты, нет физической возможности разместить в них больше 20 учениц». Но родители этим фактом, наоборот, довольны, ведь в маленьком классе нельзя отсидеться за спиной подружки.
Первые выпускницы покинули гимназию в 2003 году. С тех пор состоялось уже 13 выпусков. За 20 лет 11 классов закончили 188 девочек, из них с серебряной медалью – 13 человек, 19 человек – с золотой. Ещё никто ни разу не завалил экзамен. При стопроцентной успеваемости в вузы поступают практически все девочки за редким исключением. При этом 83% поступают на бюджетные места.
Двадцать лет спустя всё так же весело и торжественно проходят линейки на площади у стен Спасского храма. Белые банты, букеты, синие форменные платьица. И поздравлять девочек приходят попечители гимназии – экс-губернатор Борис Говорин, академик Рюрик Саляев, директор Музея истории города Иркутска Сергей Дубровин. До последних дней жизни почётным членом попечительского совета оставался Валентин Распутин.
Сегодня среди выпускниц – юристы, журналисты, педагоги, банковские служащие, врачи, музыканты. «Только ни одной монахини среди них нет, – смеётся отец Александр. – Хотя очень часто приходится сталкиваться с убеждением, что мы тут монашек готовим».
Уже и не важно, кто первым предложил создать негосударственную школу, но ответственность за принятое решение взяли на себя городские власти и Иркутская епархия
Действительно, в гимназии учатся самые обыкновенные девочки. Все они разные, и у каждой свой путь в жизни. Но гимназия навсегда остаётся их общим домом, тем местом, где тебя все любят.
Никто не может рассказать о гимназии лучше, чем её выпускницы. Нина Зиновьева закончила гимназию в 2008 году, отучилась там 11 лет. Потом поступила на филфак ИГУ. Работает в БГУ, а сейчас находится в командировке в Китае, где преподаёт русский язык.
– Гимназия дала мне очень много, правда, – рассказывает Нина. – Я с теплом вспоминаю гимназические годы, свой класс, учителей, ту почти семейную атмосферу, которая всегда была у нас. Не знаю, какой бы я стала, учись я в обычной школе. Возможно, не хуже и не лучше. Но другой, это точно. Гимназия – это совершенно особое место. Помню, поначалу в университете мне было… нет, не тяжело, просто немного странно. Ценности, убеждения, взгляды на отношения, семью, верность, нравственность в гимназии были другие. При том что нам их не навязывали. Всё было как-то естественно, само собой, комфортно. Так формировались наши личности. Конечно, православная гимназия – это не панацея от всех юношеских проблем. Нельзя привести сюда ребёнка и ждать, что он непременно вырастет хорошим человеком, нравственным, верующим. Совсем нет. Просто это такое место... тёплое, светлое. А в тепле легче вырастить цветок.
Учебная программа, как и в других гимназиях, с упором на гуманитарные дисциплины. Всё-таки большинству девочек легче даются именно эти предметы
– Недавно я обнаружила, что на моём 25-летии большинство подруг – выпускницы гимназии, – рассуждает ещё одна выпускница православной гимназии Полина Шавёлкина, которая стала журналистом, сейчас работает главным редактором портала Irkfashon. – Что нас так держит? Общее прошлое, общие ценности, образ жизни? Нет, точнее – не только это. Гимназия всегда была для нас островком безопасности. Одиннадцать лет в гимназии – это большая часть нашей осознанной жизни, и люди оттуда – навсегда. Нам на редкость повезло оказаться там и встретить друг друга. Иногда я думаю, что если бы существовала мужская гимназия, которая бы дружила с нашей, то с такой душевной привязанностью счастливых браков в нашем мире было бы гораздо больше. Сейчас же крепкой дружбы прибавилось точно.
21 сентября в гимназии состоится торжественный вечер, посвящённый 20-летнему юбилею. А 8 октября Православная женская гимназия собирает всех своих учениц на вечер выпускников.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Новости компаний
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий